Ler av egne uttalelser: – Det er marerittet

Året kunne ikke startet bedre for Norges nye hockeystjerne. Første nyttårsdag giftet han seg. Dager senere våknet han til meldingen om at han var kalt opp i NHL-troppen til Tampa Bay Lightning.

Siden har han skrevet seg inn i de norske historiebøkene og på kort tid har han i verdens beste hockeyliga markert seg som en hardhaus verdig en plass på høyeste nivå.

Prestasjonene hylles med stor stolthet i Norge, og også i USA får nordmannen sin fortjente ros.

– Det er helt sykt på hvor fort det har gått! Jeg satte meg egentlig et mål om å få i hvert fall én NHL-kamp i løpet av de to årene (kontraktsårene). Nå har jeg klart det, så da må jeg sette meg nye mål. Det har gått overraskende bra, sier Lilleberg entusiastisk på telefon fra Florida.

I den siste av de fire NHL-kampene han har spilt, ble han i bestemannskåringen tildelt en stjerne for sine prestasjoner. De tre beste spillerne tildeles tre, to og én stjerne.

Se TV 2s hockeyekspert Erik Follestad rangere de tre beste norske NHL-spillerne gjennom tidene:



Ler av seg selv

I tillegg til hva han har gjort på isen, har Lilleberg så langt også fått oppmerksomhet for flere av intervjuene han har gjort.

Blant annet har uttalelsene hans etter at han ble kalt opp, blitt humoristisk kommentert av mange.

«Woke up tomorning, and I look on my phone, it say you have cæll up, og jeg bare wow», sier Lilleberg direkte sitert på en blanding av engelsk og norsk i intervjuet:



Emil Lilleberg and Jack Thompson talk about getting called up the Bolts and making their NHL debuts tonight! #GoBolts pic.twitter.com/b72M4WTlZ9 — Bally Sports Sun: Lightning (@BallyLightning) January 6, 2024

– Jeg har fått mye bra kommentarer, men det er verst med den engelsken, sier Lilleberg og ler.

– Hva synes du om å intervjues på amerikansk?

– Det er jo marerittet det. Jeg hadde heller spilt NHL-kamp enn å ha NHL-intervjuer hele tiden. Så har jeg dysleksi også, så det hjelper jo ikke akkurat å ha det på CVén i utlandet, svarer Lilleberg og ler, før han fortsetter;

– Beste læring er bare å snakke og prøve. Så får jeg tenke at det er det samme om det blir filmet eller ikke. Den får jeg ta.

Sarpingen er takknemlig for engasjementet som har blitt vist etter at han fikk sjansen i NHL, og kan fortelle at det tikker inn godt med meldinger fra hjemlandet.

– Det er kjempekoselig å få mye meldinger hjemmefra fra folk som sitter halve natta og ser på kampene. Det er koselig at folk er interesserte, sier han.

Hylles av kapteinen

Steven Stamkos, som er lagets kaptein og store stjerne, skrøt av den norske landslagsspilleren etter den siste kampen, mot Anaheim.

– Emil kom inn og gjorde en bra jobb. Jeg husker at han tråkket til under treningskampene vi hadde på campen før sesongen også. Han står ikke for mål og assist, men bringer mye fysisk til spillet vårt.

Fakta: Emil Martinsen Lilleberg * Alder: 22 år (født 2. februar 2001 i Sarpsborg) * Klubb: Tampa Bay Lightning (draktnummer 78) * Posisjon: Back. * Tidligere klubber: Sparta Sarpsborg, Oskarshamn, Arizona Coyotes, Syracuse Crunch (AHL, samarbeidsklubb til Tampa Bay Lightning) * Kamper/mål/assist i NHL: 3/0/1 * Kåret til Norges beste spiller både i U18-VM og junior-VM. Fikk landslagsdebuten mot Tyskland i VM i Latvia i 2021. Har 23 landskamper for Norge. * Født med et hjerteproblem som han har sagt han ikke kjenner noe til, men som må opereres en gang i løpet av livet. Norske leger har sagt at han kan vente til hockeykarrieren er over. Kilde: NTB

– De nye guttene som har kommet inn den siste tiden og spilt sine første NHL-kamper har gjort en fantastisk jobb med å steppe inn. Spesielt backene. Det er tøft for unge spillere å steppe inn på kort varsel når vi får skader, sa spilleren som til sammen har produsert 1097 poeng for klubben.

Også lagets hovedtrener Jon Cooper er fornøyd med det Lilleberg har vist så langt.

– Jeg tror at hvis du ser kampene og tar av navnene, ville du ikke sittet her og sagt at han var en helt ny spiller i ligaen. Det er alltid et godt tegn. Nå handler det om kontinuitet, har han uttalt.

IKKE OVERRASKET: Sparta-trener Sjur Robert Nilsen ble ikke spesielt overrasket da Emil Lilleberg fikk sjansen i NHL: Foto: Carina Johansen

– Ikke en kjempeoverraskelse

I hjembyen Sarpsborg synes han gamletrener Sjur Robert Nilsen at det er svært gledelig at den tidligere eleven har fått sjansen i NHL.

– Jeg regnet faktisk med at Emil skulle få sjansen i år. Det er ikke en kjempeoverraskelse, heller ikke at han klarer seg bra, sier han.

Sparta-treneren synes 22-åringen har spilt trygt og godt fysisk - som han mener at Lilleberg bør gjøre. Han skryter av sarpingen og mener at han er en bedre toveisspiller enn hva han så langt har fått annerkjennelse for.

Nilsen har tidligere også trent tidligere NHL-spiller Jonas Holøs, som nå er i trenerteamet hans i Sparta. Han mener de to spillerne har visse likheter.

– Emil var ikke nødvendigvis den beste spilleren i 2001-årgangen her. Men han tok alltid defensivt ansvar, selv på smålag-nivå. Han var ofte bakerst og kontrollerte. Så er det ikke til å komme fra at hockeyen har en stor del av fysikk i seg. Emil har en bra medfødt fysikk. Størrelsen teller i hockey, spesielt på det defensive. Så har både han og Jonas (Holøs) bra spilleforståelse.

– Vi har kanskje hatt vel så store talenter med skøytegåing og puckbehandling. Men kjennetegnet på alle de norske som har tatt steget opp er at de er sterke i hodet. Så har de jo alle selvsagt grunnferdighetene i orden, sier Nilsen.

Hockeyfagmannen mener norsk hockey har langt større potensial til å utvikle store spillere enn hva de så langt har fått til. Han mener de også har mye å gå på i hans klubb, og at ungdomsavdelingen var langt bedre da Lilleberg kom opp på A-laget.

– Det begynner en Emil Lilleberg på hockeyskole hvert år. Det er bare vi som må forvalte talentene bedre, sier treneren.