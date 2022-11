Landslagsspilleren vraket Vålerenga og valgte rival

NY KLUBB: Christian Kåsastul har signert for Frisk Asker.. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

For et par uker siden kom nyheten om at Christian Kåsastul og kjæresten Martine Halvorsen hadde flyttet hjem til Norge.

Kåsastul hadde tatt valget om å annullere sin kontrakt med amerikanske Ontario Reign.

Siden har interessen vært stor for landslagsspilleren. Klubber i flere europeiske land har uttrykt interesse og følger fortsatt med på ham.

I Norge fikk han tilbud fra Frisk Asker og Vålerenga, mens flere andre klubber har vist interesse.

Til slutt var det Frisk Asker som vant drakampen om signaturen til 25-åringen. Dermed returnerer han til klubben han ble Norgesmester med i 2019.

Han har skrevet under på en kontrakt ut sesongen, med en klausul som gjør at han kan forlate klubben tidligere.

Forklarer valget

– Det er fordi jeg har spilt her før. Jeg vet at jeg trives veldig godt her. Vi har kommet til en avtale som begge parter er fornøyde med, sier Kåsastul til TV 2 om hvorfor han valgte Frisk Asker.

Klausulen i kontrakten sier at han kan forlate Frisk Asker om en klubb i en bedre liga enn den norske kommer på banen. Det kan vise seg å bli aktuelt.

– Jeg har brukt litt tid på å tenke på det. Jeg har måttet tenke hardt, sier han om prosessen de siste to ukene.

FORRIGE GANG: Christian Kåsastul med pokalen som bevis for at han og lagkameratene vant NM-gull i 2019. Nå er han tilbake for å gjenta suksessen. Foto: Hagen, Fredrik

Han bekrefter å ha fått et tilbud fra Vålerenga.

– Vålerenga kom med et bra tilbud. Det gjorde også Frisk Asker, sier han.

De økonomiske rammene i kontraktstilbudene skal ha vært omtrent like gode, men med ulike klausuler.

Europeiske klubber følger med

Landslagsspillerens agent, Patrick Gandolfi Hellman, har på vegne av Kåsastul vært i samtaler med flere klubber de siste par ukene.

– Vi har hatt dialog med flere utenlandske klubber som ser han som interessant, men som kanskje ikke har plass til han per dags dato, sier agenten.

Klubber fra Sverige, Finland og Østerrike har vist stor interesse. Mest konkret skal interessen ha vært fra de to sistnevnte landene.

KRIGER: Christian Kåsastul er kjent for en tøff spillestil. Foto: Tore Meek

Asker-klubbens sportssjef, Vidar Wold, var naturligvis en godt fornøyd mann da TV 2 snakket med han tirsdag kveld.

– Vi er kjempefornøyde med å få Christian med på laget. Han holder høy klasse. Vi har mistet to backer på kort tid, noe som gjorde at vi ønsket å forsterke baksiden. Når en spiller av hans kaliber blir ledig så er det en selvfølge at vi skal prøve oss, sier han.

– Hva tenker du om at han heller vil spille i Frisk enn i Vålerenga?

– Vi har et godt forhold som strekker seg langt tilbake. Han har gått her på NTG og gjorde sin debut her. Det knytter han helt sikkert sterkere til oss. Det går nok litt på følelser, svarer Wold.

– Ikke verdt det

Onsdag var Kåsastul med i TV 2s hockey-podkast. I «Hockeyprat» var han åpen om at den siste tiden i USA var tøff.

– Jeg ville bevise at jeg kunne krige meg til en plass, men det var ikke vits. Jeg hadde det ikke noe bra i Greenville og da blir det også vanskelig å prestere bra, sier han i episoden.

Han skulle i utgangspunktet spille for Ontario Reign denne sesongen, men backen ble sendt ned til ECHL-laget The Greenville Swamp Rabbits.

– For meg var det ikke verdt det å sitte der og vente på å bli kalt opp når jeg kan ha det mye bedre i Europa og spille bedre hockey her, sier han.

– Hvorfor hadde du det ikke bra der?

– I fjor var jeg oppe i AHL nesten hele tiden. På treningscampen i år gjorde jeg det veldig bra, men det har ikke så mye å si hvor bra man gjør det. Det er så mye politikk og andre ting som bestemmer hvem som skal være oppe. Jeg gikk rundt og tenkte at det her er helt dust, svarer Kåsastul.

– Følte du deg oversett?

– Ja, du kan si det sånn, men jeg vet også hvordan det fungerer. Jeg visste at det var en risiko for det. Det var ikke verdt det for min del, svarer han.

HJEMME: Christian Kåsastul og kjæresten Martine Halvorsen er hjemme i Norge, i nytt hus og ble nylig forlovet. Nå ser det ut til at paret blir boende i Asker de neste månedene. Foto: Fredrik Hagen

Flere klubber var aktuelle

Da han gjestet podkasten kunne han avsløre at det hadde vært vist interesse fra flere klubber, blant annet i Finland og Østerrike.

Han var da også åpen for å skrive under for en norsk klubb.

– Hvilken norsk klubb er da mest aktuell?

– Det kommer alltid til å være Frisk (Asker) jeg kommer til å prate med først, så får man se hva andre lag kan tilby, svarte han.

– Kan det være aktuelt med Stavanger Oilers?

– Ja, det kunne det. Vålerenga er heller ikke uaktuelt, som jeg kan kalle meg Frisk-gutt. Jeg fikk melding av Myrvold (Anders, leder i Vålerengas sportslige utvalg) samme dag som jeg ble sendt ned fra campen der borte, hvor han lurte på når jeg var klar, så han har vært på, svarte Kåsastul.

Nå vender han altså tilbake til Frisk Asker.