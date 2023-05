Landslagsspiller ønsket av fire norske toppklubber

De to norske landslagsspillerne linkes begge til den tradisjonsrike svenske klubben Brynäs.

Salsten og Hoff hadde kommet hjem til hotellet i VM-byen Riga da de ble informert om at hockeynettstedet HockeyNews.se hadde omtalt interessen. For én av de to kom nyheten svært overraskende.

– Det var faktisk en kompis som sendte en snap og lurte på om jeg skulle til Brynäs. Da skjønte jeg ingenting, men han la ved link til artikkelen. Det var første gang jeg hørte om det, sier Salsten.

For Hoff var interessen fra den gamle storheten allerede kjent.

– Agenten min sa for et par uker siden at de var interesserte, men jeg har ikke hørt noe mer. Det meste er lagt på is nå under VM, sier Hoff til TV 2.



Ønsket av fire norske klubber



Hoff har siden han returnerte fra USA i 2019, spilt for Stavanger Oilers.

Der har han blitt en stadig viktigere brikke i Norges beste lag. Denne våren løftet han og lagkameratene begge de to pokalene – for andre år på rad.

NYTT GULL: Ludvig Hoff i omfavnes i gledesrusen etter at Stavanger Oilers ble norgesmestere på hjemmebane denne våren. Foto: Carina Johansen

Så gikk kontrakten til Hoff ut, uten at han ønsket å signere en ny avtale.

– Er det en bevisst strategi å være kontraktløs her i VM?



– Ja, helt klart. Det er enklere å vise andre at man er tilgjengelig uten kontrakt i et VM, så blir det spennende å se om noen er interesserte eller ikke, svarer han.



Det trenger han ikke å uroe seg for.

Etter hva TV 2 erfarer har fire norske klubber vist interesse for å sikre seg hans signatur. Stavanger Oilers ønsker ham med videre. I tillegg til det er Vålerenga, Frisk Asker og Storhamar ute etter 26-åringen.

Til TV 2 bekrefter han interessen fra Storhamar, men han venter med å ta noen avgjørelse for hvor han spiller neste sesong til etter VM.

Hans agent Patrick Gandolfi ønsker ikke å bekrefte interessen fra de norske klubbene, men er ikke i tvil om at Hoff får kontrakt i en norsk toppklubb eller en utenlandsk klubb etter VM.

– Det er mye interesse for Ludvig, men nå fokuserer vi på VM, sier han.



HAR KONTRAKT: Eirik Salsten kan ikke forlate Storhamar uten at en eventuell klubb betaler han ut av kontrakten. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

Forlenget kontrakten

For Salsten er situasjonen en annen. Han skrev for et par måneder siden under på en ny kontrakt med Storhamar.

Den strekker seg to sesonger frem i tid. Da han møtte TV 2 på spillerhotellet i Riga visste han ikke helt klart om den inneholdt en klausul som gjorde det mulig å kostnadsfritt kunne gå til Allsvenskan.

Hamar Arbeiderblad skal være kjent med at han ikke har en slik klausul i kontrakten, og at den svenske klubben i så fall må bla opp for den viktige Storhamar-spilleren.

Om de skulle ønske å bla opp og Storhamar godtar tilbudet, vil Salsten vurdere tilbudet.

– Det kommer an på tilbudet og hvilken rolle de ser for seg meg i, sier han.