Ansettelsen av svensken som Norges landslagssjef forrige vår var oppsiktsvekkende og flere uttrykte tidlig skepsis til at en så urutinert seniortrener som Johansson skulle lede våre beste menn.

Etter en vond start på VM i den latviske hovedstaden Riga, har ikke kritikken latt vente på seg og flere har tatt til sosiale medier for å uttrykke frustrasjon over ansettelsen.

Etter å ha ledet Norge i sin første kamp av virkelig betydning, som endte med tap på straffer mot Kasakhstan, ble han kritisert og av flere ønsket fjernet som landslagssjef.

Den tidligere norske landslagssjefen Leif Boork var en av dem som på Twitter uttrykte sin mening om ansettelsen. Han undrer seg over at en så urutinert seniortrener ble ansatt, og avslutter innlegget slik: «Er ikke det en finger opp i øyet på alle erfarne norske trenere?»

Fundersam över att en coach som aldrig tränat ett A-lag på elitnivå helt plötsligt kan få coacha ett landslag blanda de 10 bästa i världen. Som Tobias Johansson i Norge!? Underliga tider. Tycker jag! Är inte det ett finger upp i ögat på alla erfarna norska coacher? — Leif Boork (@LBoork) May 13, 2023

Johansson har blitt informert om hva Boork har skrevet. Han forstår godt skepsisen.

– Jeg tenker at det er ganske naturlig og at argumentasjonen hans er fair. Jeg hadde nok stilt samme spørsmål om jeg var på utsiden, men når jeg er på innsiden vet jeg at vi har et mye sterkere team og totalen gjør oss trygge. Den type reaksjoner har jeg vært forberedt på, sier han til TV 2 under et lengre intervju på det norske spillerhotellet i Latvia.



SVARER: Norges landslagssjef Tobias Johansson forstår godt at folk stusser over ansettelsen av han som norsk landslagssjef. Foto: Alf Simensen

Er han fredet?

Før VM reagerte flere på at spillere som Kristian Jakobsson, Eskil Wold og Andreas Klavestad ble utelatt fra svenskens VM-tropp.

– Påvirkes du av kritikken som kommer?



– Jeg forsøker å isolere meg fra kritikk, men jeg tror som alle mennesker at ingen synes det er kult. Om noen kritiserer dine artikler, blir du også skuffet. Men jeg forsøker å unnvike det. Vi har tro på valgene vi gjør og vil unngå å bli påvirket av kritikken, men ingen synes det er kult, svarer Johansson.



Det er over 13 måneder siden han ble presentert som Norges nye landslagssjef. I snart ett år har han ledet landslaget.

– Det har vært veldig kult og stimulerende. Så har det vært noe utfordrende å velge spillere. Vanligvis, som klubbtrener, begynner man en sesong med en klubb som er satt sammen av en sportssjef, hvor du som trener har som jobb å trene det laget og gjøre det bedre. Her har vi utfordringen med også velge spillere. Det har vært kult og utfordrende. Vi har et team med mye erfaring som gjør at vi kjenner oss tryggere i valgene vi tar, sier han.



Med kun ett poeng etter de to første kampene er frykten for at Norge skal rykke ned stor. Johansson skrev i fjor under på en langtidskontrakt, men er fullt klar over at man som landslagssjef lever av resultater.

– Har du fått garantier for at du beholder jobben om dere rykker ned?



– Jeg har en veldig tydelig kontrakt som gjelder min fremtid uansett om jeg er landslagssjef i A-gruppa eller B-gruppa, svarer han og etterlater med det svaret til tolkning.



I den nyeste podkast-episoden av TV 2 Hockeyprat var ekspertene tydelige på at de mener at Johansson ikke bør sparkes om Norge rykker ned.

– Hvis man først går ned nå etter det skiftet, tenker jeg at han ikke bør sparkes, sier Bjørn Erevik.

– Man må stå i det valget man har tatt. Dette er valget de har tatt og de må ha tro på det. Jeg synes ikke de skal gjøre det da, sier Jesper Hoel.

Klar for skjebnekamp

Før mesterskapet var kampene mot Kasakhstan og Slovenia de Norge var forventet og burde vinne. Etter tapet mot Kasakhstan er presset enda større på Norge før oppgjøret mot Slovenia.

– Jeg er skuffet over resultatene. Den første kampen skulle vi vunnet ni av ti ganger, men vi tapte kampen vi burde vunnet. Det er ikke bra nok. Mot Sveits ble vi overkjørt de første 20 minuttene, men spiser oss inn utover i kampen. Hadde vi vunnet den første kampen ville vi sittet her nå og vært veldig fornøyde, men vi tapte og da er følelsen en helt annen. I morgen skal vi slå Slovenia og ta kontroll over vår egen skjebne, sier Johansson bestemt.

MÅ HA POENG: Tobias Johansson og hans landslagspillere skal tirsdag ut i skjebnekamp mot Slovenia. Den bør vinnes om Norge skal unngå nedrykk. Foto: Alf Simensen

Han mener Norge må være langt bedre i overtallsspillet mot Slovenia enn de var mot Sveits.

Johansson er også klar på at de er opptatt av å gi de beste og mest erfarne spillerne mest istid.

– Hvor mye kjenner du på presset før kampen?



– Selvfølgelig kjenner jeg på det. Vi er mennesker alle her og vet hva som står på spill. Vi er en liten hockeynasjon og hockeyen er liten her, men for de som bryr seg betyr det like mye som langrenn og fotball betyr for de som er interesserte i det. Vi tar det på største alvor. Selv om vi forsøker å avdramatisere det, er vi fullt klar over hva det betyr, svarer han.



Laget som ender sist i gruppa rykker ned fra A-VM.

Kampstart for skjebnekampen Slovenia-Norge er 15.20 tirsdag.