Landslagssjefen ønsker færre utlendinger i ligaen

MED I DEBATTEN: Landslagssjef Tobias Johansson har til TV 2 luftet sine tanker om hva han mener at er det beste for Fjordkraft-ligaen sin utvikling. Foto: Ole Martin Wold

Lag vinner med tosifret antall mål, enkelte klubber sliter økonomisk og budsjettforskjellene mellom topp og bunn er så store at man skulle tro det skilte to divisjoner mellom lagene.

Igjen pågår det en debatt om hva som bør gjøres med Fjordkraft-ligaen.

Forslagene er mange. Noen vil kutte to lag, noen vil kvotere inn lagene i storbyene Trondheim og Bergen for så å låse ligaen noen år. Flere vil ha høyere krav til hva som skal til for å få lisens. Mange vil at importkvoten skal bli mindre. Alle vil at ligaen skal bli bedre.

Landslagssjef Tobias Johansson har fulgt godt med på debatten etter at han kom til Norge.

– Debatten er bra. Det handler ikke å om å måtte være enige. Det er nesten bedre om det er ulike meninger og litt bråkete en stund. Jeg tror at det utvikler oss på sikt, sier han til TV 2.

I GANG: Tobias Johansson ledet i Leangen Ishall A-landslaget for første gang. Foto: Ole Martin Wold

8, 10 eller 12?

– Skulle det være sånn at man opprettholder ti lag, så synes jeg at det er ekstremt viktig at man ser på juniorlagene og de økonomiske lisenskravene til klubbene. Det må man gjøre for unngå situasjoner som at Grüner, som nå nylig, ikke kunne komme til kamp fordi det ikke var yngre spillere å fylle på med, eller at Manglerud Star ikke kan beholde spillere fordi de ikke har penger, sier han.

Johansson er usikker på om de bør kutte antall lag. Han peker på det at færre lag på øverste nivå vil medføre hardere konkurranse for å ta seg inn i ligaen og det vil gjøre 1. divisjon sterkere.

Han tror ikke det å kvotere inn lagene i storbyene er veien å gå for å løfte norsk ishockey.

– Jeg synes at det er synd at de to nest største byene ikke har lag i Fjordkraft-ligaen, men jeg er skeptisk til kvotering. Trondheim og Bergen må gjøre jobben for å skape en struktur som er bærekraftig over tid. Nidaros er nærmest å komme opp. Det ville selvsagt vært veldig bra, sier landslagssjefen.

VURDERER SITUASJONEN: Cato Cocozza er klar på at han ikke mener Fjordkraft-ligaen bør kutte to lag nå, men han utelukker ikke at det kan skje senere. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Tidligere hockeyspiller Cato Cocozza ble i vår ansatt som daglig leder i Elitehockey AS. Det var en ansettelse som ble gjort for å styrke merkevaren til ligaen og ta steg mot en helprofesjonell liga.

Cocozza ønsker ikke å kutte antall lag i ligaen nå.

– Jeg vil ikke gå ned til åtte lag nå. For eksempel om de ender med en ny by-arena i Hønefoss, så er ikke det noe jeg vil være foruten. Så er det også noe med at om du kommer opp til det gode lag så er det enklere å stille krav til politikerne og si at vi må gjøre tiltak og se hva vi kan gjøre for å ha en arena som står i stil med ligaen vi spiller i, sier han.

Han trekker frem Nidaros som en av klubbene som har uttalt at de tror det vil være enklere å stille krav til politikerne i byen om de rykker opp.

– Jeg hadde en annen innstilling i begynnelsen og tenkte kanskje at klubbene først måtte ha fasilitetene i orden. Historien viser at man ikke nødvendigvis trenger det. Jeg liker å skryte av de som har vært flinke og vi ville ikke vært foruten Ringerike nå. Det kan hende at man går ned til åtte lag etter hvert, men det vil også være mange fordeler med å øke antall lag. Jeg vil ikke ha det forslaget bort fra debatten. Hadde man utvidet ligaen med to lag ville vi kunne fått med geografisk «riktige» lag og det kunne blitt jevnere i bunn, sier Cocozza.

Heller ikke han ønsker å kvotere inn lag. Tabelljumbo Grüner trekkes ofte frem som eksempel på et lag som ikke hører hjemme på øverste nivå, på grunn av et svært lavt tilskuersnitt. Cocozza forstår det godt, men han mener at laget fra Dælenenga også fortjener ros.

– Lag som vil opp må kunne klare å slå Grüner. Klarer de ikke det, hvordan skal det da gå mot de beste lagene? Det er selvfølgelig enkelt å trekke frem Grüner, men der får du ingen negative overskrifter. De gjør det ryddig, så skulle vi selvsagt ønske at de hadde et høyere tilskuersnitt, sier han.

VIL KUTTE: Landslagssjef Tobias Johansson mener Fjordkraft-ligaen bør tillate færre importspillere. Foto: Ole Martin Wold

Ønsker færre utlendinger i ligaen

Landslagssjefen er langt mer sikker på hvor mange importspillere vært lag skal kunne ha på isen.

– Jeg ønsker å være tydelig på at jeg mener at vi bør ned til fem importer. Det vil gi mer penger og istid til de norske spillerne. Så er det jo motargumentet med at det vil være å kvotere inn de norske spillerne, men jeg mener at det vil være med å hjelpe til å sikre hverdagen til de norske spillerne, med økonomi og spilletid, sier han.

Johansson trekker frem hvor viktig det er at de importspillerne som hentes ikke kommer for penger og rolige dager mot slutten av karrieren.

– Det gjelder å finne de som blir kulturelle arkitekter i garderoben. Det er avgjøre å finne importspillere som er på vei et sted, sier svensken.

– 38 år gamle David Booth, som egentlig la opp, er i samtaler med Storhamar. Er det et eksempel på en spiller du mener at norske klubber ikke bør hente?

– Basert på hva jeg har hørt så kom han inn til Vålerenga og var profesjonell. Han hevet standarden i laget. Det har ikke med alder å gjøre. Det handler om profesjonalitet. Greg Mauldin er at annet eksempel på det. Det at du er gammel betyr ikke nødvendigvis at du er feil type. Du må gjøre kulturen bedre og ikke være her for en god lønnssjekk, svarer han.

Lederen i Elitehockey ønsker at klubbene skal få være med å bestemme hvor mange importspillere ligaen bør tillate.