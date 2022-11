Landslagssjefen om utfordringene: – Kjøper ikke det argumentet

Gjentatte ganger har han omtalt seg selv som naiv.

Tobias Johansson har gått ut høyt med sine store ambisjoner og på ingen måte dempet forventningspresset på seg selv.



Det til tross for at han har lite erfaring som hovedtrener for seniorlag og at han tidligere har mislyktes stort med ansvar for et lag med betydelig mindre kvalitet - og hvor forventningspresset rundt var langt mindre.

Nylig tok han ut sin første landslagstropp. Samtlige spillere er under 26 år og den yngste er så ung som 16 år.

Han mener ikke at han risikerer egen stilling og landslagets posisjon i A-gruppa ved å satse så tungt på den unge generasjonen.

Det er veien å gå, mener han.

I podkasten TV 2 Hockeyprat fortalte landslagssjefen blant annet om hva han mener at må gjøres i norsk ishockey for at landslaget skal ta igjen forspranget til konkurrenter og utvikle flere spillere til de største ligaene.

– Hater det ordet

– Det er ekstremt viktig at ligaen blir profesjonell. Personlig kjøper jeg ikke helt argumentet om at det ikke finnes penger, sier treneren og sikter til dels til TV 2 sin oversikt over økonomien til lagene i Fjordkraft-ligaen.

Han mener at det brukes for mye penger på importer som ikke hever nivået på den måten man håper eller kan forvente ut ifra hvor mye penger enkelte av dem får for å spille i norsk ishockey.

Johansson skulle gjerne sett at noe av disse pengene skulle vært brukt annerledes.

Aller helst ønsker han at de brukes til å gi spillerne en god treningshverdag og sørger for at unge spillere på sikt får mulighet til å være hockeyspillere på fulltid og ikke må jobbe eller studere ved siden av å spille på toppnivå.

Han har også en klar plan for hvordan han ønsker at landslaget spiller, og med det hvordan han ønsker at spillere fra instrueres fra ung alder.

– Vi vil spille mer fremoverrettet. Med juniorlag snakker vi mye om hvordan de skal instruere spillerne med pucken. «Enkelt», jeg hater det ordet. Det er forbudt å spille enkelt i min verden.

– Vi skal oppmuntre spillere til å spille seg ut av situasjoner og inn i situasjoner. Så er det alltid eksempler med kamper hvor man mot slutten må spille smart, sier han.

HØYT UT: Landslagssjef Tobias Johansson har selv lagt lista høyt.

– Hvor ønsker du at en 15-åring som snart skal begynne på videregående tar valget om å utvikle seg videre? Vil du for eksempel at de tar veien via Sverige?

– Jeg vil at en 15-åring skal få de absolutt beste forutsetningene for seg. For noen er det via det norske systemet. For andre er det via Sverige, sier han.

Landslagssjefen mener svaret ikke er enkelt.

– Det varierer for eksempel med modenheten til gutten, forutsetningene hjemmefra, hvilket ansvar de tar på skolen og hvilken klubb de eventuelt drar til. Det er så ekstremt komplekst, svarer han i podkasten.

– Må kanskje se oss i speilet

Ønsker endring

I Johansson sin plan om å løfte Norge opp blant nasjonene som jevnlig tar seg til kvartfinale, mener at det må legges til rette for at talentene får mulighet til å trene på is i større deler av året.

– Det er avgjørende. Våre eldre ungdommer og juniorer må kunne trene mer på is for å kunne henge med på utviklingen til land vi konkurrerer med, sier han.

Svensken trekker frem at de i hans hjemland har mulighet til å gå på is nesten hele skoleåret. I Norge er dette ikke tilfelle. Da ligger isen i ishallene ofte i 2-3 måneder mindre.

– Under tre år på videregående får en svensk spiller nesten ni måneder mer istid enn en de i Norge, sier Johansson.

Neste uke leder han det norske landslaget for første gang.

