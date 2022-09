Landslagssjefen om talentets ferdigheter: – Unikt

Se Storhamar - Lillehammer på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play fra kl. 18:45!

Han fikk sitt virkelige gjennombrudd og var et stort lyspunkt i det som var en tung sesong for Lillehammer.

Sverre Rønningen fikk sin debut på landslaget, og 21-åringen er blant spillerne som trolig må prestere om hans moderklubb skal unngå å kjempe i bunn av tabellen denne sesongen.

Talentet er åpen om at forrige sesong overgikk hans egne forventninger, og han legger ikke skjul på at han har planer om å spille seg inn på landslaget.

– Det er selvfølgelig et stort mål. Det er vel noe alle norske spillere drømmer om. Jeg har et mål om å etablere meg der, sier han.

FØLGER MED: Landslagssjef Tobias Johansson bruker store ord om Sverre Rønningens ferdigheter. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

Følges nøye

Landslagssjef Tobias Johansson følger godt med på 21-åringen.

– Han er en veldig spennende spiller. At han med sin størrelse er så bevegelig, er unikt. Det og hans offensive spillestil gjør han til den type moderne back jeg ønsker å se mer av i norsk ishockey, sier svensken.

Den nye landslagssjefen har gjort seg opp flere tanker om hva han mener den storvokste Lillehammer-spilleren må gjøre om han skal etablere seg på landslaget.

– Det jeg tror blir viktig for Sverre på kort sikt er å jobbe steinhardt i hverdagen, både på og utenfor isen. Han må ha hverdagslige vinnende vaner, for å ta steget fra å være ung og talentfull til etablert og profesjonell. Det vil gjøre han til en dominerende back i Fjordkraft-ligaen, og da er han selvsagt en soleklar kandidat på landslaget, sier han.

Store kontraster

I torsdagens kamp på Hamar er det to lag med svært ulike forventningspress som møtes.

På Hamar drømmes det om gull. Norges mestvinnende klubbtrener, Petter Thoresen, er igjen Storhamar-trener. Stjernespilleren Jacob Berglund har blitt hentet inn og Patrick Thoresen gjør et nytt forsøk på å lede laget til topps.

Kontrastene er store til sommeren på Lillehammer. Naturligvis har det også der vært utskiftninger, men noen store signeringer kom ikke.

TØFF OPPGAVE: Alexander Smirnov skal gjøre mye rett om Lillehammer skal kjempe i toppen denne sesongen. Foto: Cornelius Poppe

Alexander Smirnovs oppgave med å få laget oppover på tabellen er stor, men håpet er selvsagt på Lillehammer at trenerveteranen tryller og skaper et så sterkt kollektiv at de kan gjøre tabelltipsene til skamme.

Derfor overrasket det mange da de i serieåpningen slo et sterkt Sparta-lag.

På Hamar tas de uansett imot som lillebror:

– Det er vi som er storebror, sier Storhamar-spiller Andreas Dahl.

– Lærte å ikke like

I barndommen var det ingen tvil om hvilket lag Rønningen mislikte sterkest.

– Det er ikke noe godt forhold. Jeg er vant til å møte de. Det var nesten bare de vi spilte mot da vi var yngre. Vi lærte oss å ikke like dem, sier 21-åringen.

På Hamar har Eskild Bakke Olsen andre minner fra barndommen, til tross for at han bare er ett år yngre.

– Mitt årskull møtte nesten aldri Lillehammer i oppveksten, siden de var i B-serien. Disse kampene er kjempeviktige å vinne for å vise hvem som er storebror, sier han.

– Bryr oss ikke

Martin Gran har vokst opp på Hamar og spilt mange år i Storhamar. De siste sesongene har han spilt i Lillehammer. Få vet derfor bedre hvor mye disse oppgjørene betyr.

– Det er de kampene som skiller seg ut når terminlisten kommer, uansett hvilken side du er på. Vi vet at vi drar dit uten press på oss. De har alt presset på seg. Vi er åpenbart interesserte i å ødelegge festen, sier han.

Gran mener seieren mot Sparta viser hva hans lag er i stand til når de er strukturerte nok.

ANDRE PLANER: Martin Gran og Lillehammer har planer om å ta steg og overgå det ekspertene forventer av dem. Foto: Terje Bendiksby

Både han og Rønningen forstår godt tabelltipsene til ekspertene, men en 7. plass er ikke noe de vil være fornøyd med.

– Vi lever godt med det, men innad i gruppa har vi selvsagt helt andre målsetninger. Vi trives i den rollen, så får andre mene hva de vil om oss, sier Gran.

– Vi vil selvfølgelig ikke komme på en 7. plass. Vi bryr oss ikke hvor andre tipper at vi ender, sier Rønningen.

– Kliner til litt hardere

Storhamar-spiller Andreas Dahl er oppvokst i Trondheim, men i løpet av årene på Hamar har merket godt at det betyr noe ekstra å slå Lillehammer.

– Jeg merker at det er mer styr rundt kampene og man kliner til litt ekstra i taklingene og melder litt ekstra, sier trønderen.

Eskild Bakke Olsen har vokst opp med å gå på kamp og kjenne på rivaliseringen.

Det betyr noe ekstra for ham å slå Lillehammer.

– Kampene er kjempeviktige å vinne for å vise hvem som er storebror, sier han.

