Landslagssjefen om krisen: – Frustrert, irritert og skuffet

OPTIMISTISK: Landslagssjef Tobias Johansson legger ikke skjul på skuffelsen han kjente på da sjokknyheten kom om at ishockeylandslagenes planer ble skrinlagt ut året. To uker senere er han langt mer optimistisk. Foto: Ole Martin Wold

Tobias Johansson er glad forbundet tok grep da tilliten til generalsekretæren var brutt. Han har fått signaler på at landslagsaktiviteten trolig reddes.

– Det var ikke til å tro at det var så gærent. For meg er det en skandale, sier TV 2s hockeyekspert Erik Follestad i den nyeste podkastepisoden av «Hockeyprat».



To uker har snart gått siden sjokknyheten kom om at Ishockeyforbundet innstiller aktiviteten for herrelandslaget og nesten samtlige U-landslag ut året.

For landslagssjef Tobias Johansson kom nyheten nesten like overraskende som for alle andre.

– Selvsagt er man først frustrert, irritert og skuffet. Det tror jeg man må få være når man får en sånn nyhet, sier han i podkasten.

UTEN LANDSLAG: I snart to uker har Tobias Johansson vært landslagssjef for et landslag hvor planene er skrinlagt og de venter i håp om å få gjennomført høstens aktiviteter. Foto: Ole Martin Wold

– Tilliten var brutt



Fredag ble det kjent at Ottar Eide er ferdig som generalsekretær i Norges Ishockeyforbund.

Ishockeypresidenten og styret hadde ikke lenger tillit til sin generalsekretær.

Landslagssjefen støtter avgjørelsen.

– Det er alltid synd når man jobber med mennesker, men med fasit i hånd har han ansvaret for situasjonen som har oppstått. Dessverre var tilliten brutt både internt og eksternt, sier han.



– Er det riktig å forstå at du nå har tillit til ledelsen i forbundet?



– Jeg har ekstremt stor tillit til Petter Salsten. Vi jobber veldig bra sammen. Jeg synes fortsatt at han er rett man til å være sportssjef selv om han nå har jobben som generalsekretær til de har funnet en erstatter. Så synes jeg styret med Tage (Pettersen, Ishockeypresident) viste handlingskraft.



– Hadde du tatt jobben som landslagssjef for et år siden om du visste at situasjonen var som nå?

– Absolutt. Jeg drives ikke av økonomiske forutsetninger, men av alle fantastiske ledere og spillere i både landslagene, klubber og skoler der ute. Jeg er mer forpliktet til prosjektet nå enn jeg noensinne har vært. Det er fordi jeg har så enorm tro på de lederne, spillerne, skolene og klubbene vi faktisk har, svarer han.



Det var i den nyeste episoden av podkasten «Hockeyprat» at Johansson åpnet opp om hvordan har opplevd de siste ukene og hva han nå forventer:

Tror aktiviteten reddes

Ishockeypresident Tage Pettersen har vært åpen om at de fortsatt har forhåpninger om å få gjennomført aktiviteten som foreløpig er innstilt.

Til TV 2 legger ikke landslagssjefen skjul på at mye tyder på at aktiviteten reddes.

– Jeg er optimistisk når jeg hører de snakke om de som vil hjelpe til der ute. Akkurat nå er det forhåpninger om å få gjennomført de planlagte landslagsaktivitetene, sier svensken.



– Du tror at aktiviteten reddes?



– Det er min følelse. Jeg tror vi får gjennomført det. Jeg håper vi gjør det, svarer Johansson.