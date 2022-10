Landslagskapteinen frykter karriereslutt: – Til slutt klarer jeg ikke å gå

Landslagskaptein Jonas Holøs kom hjem for å runde av en stor karriere på en verdig måte, men foreløpig har han ikke spilt et eneste minutt. Det er han heller ikke sikker på om han får gjort.

– Byens store sønn er tilbake, sa Spartas daglige leder Henning Svendsen om hockeygigantens hjemkomst.

Etter 14 år i utlandet, var han endelig hjemme.

Skadeproblemene var selvsagt kjent, men Sparta slo til og supporterne fikk sin ønskesignering.

En treårsavtale ble undertegnet og hovedtrener Sjur Robert Nilsen uttalte dette:

– Det er fint å få hjem Jonas før han kom hjem med rullator, nå som han fortsatt kan bidra.

Holøs går fortsatt fint uten rullator, men han har ikke bidratt på isen.

Han har vært åpen om at han frykter at han må legge opp. Det frykter han fortsatt.

GJESTET PODKASTEN: Jonas Holøs fortalte i TV 2 Hockeyprat blant annet om skadeproblemene. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

– Da begynte jeg å tvile

I den nyeste episoden til podkasten TV 2 Hockeyprat forteller Holøs om skadeproblemene og nåværende tanker om fremtidig spill, samt oppsummerer han deler av sin store karriere, begrunner karrierevalg og snakker om profflivets bakside:

– Akkurat nå er jeg i en bra periode som har vart i en uke eller to. Jeg har fått positive tegn på at det blir bedre. Før det sto det stille i godt over en måned, så da begynte jeg å tvile. Jeg vet at skaden er av det omfanget at det er den som kommer til å gjøre at jeg må legge opp til slutt. Jeg skal gjøre alt jeg kan for å komme tilbake, og jeg gir meg selv i hvert fall ut sesongen, sier han.

– Uansett om du ikke spiller et eneste minutt?

– Ja, men etter sesongen må jeg ta en runde om jeg ikke har spilt et eneste minutt. Da har jeg spilt ti kamper på to år, så da skjønner man selv litt hvor det bærer, svarer Sparta-spilleren.

VIL FORTSETTE: Jonas Holøs har et ønske om å fortsette på landslaget. Foto: Tore Meek

– Som en kniv

Han er åpen om at det er utfordrende å holde motivasjonen oppe for å trene sånn som er nødvendig, når det uansett er lenge til han kan spille kamper.

Det tror 35-åringen at kanskje hadde vært enklere om han var yngre.

– Jeg har holdt bra trykk til nå og skal klare å holde det oppe ut sesongen, men så mye lengre enn det går ikke. Det går utover kvaliteten til slutt, sier han.

Nå er han på isen et par dager i uken for seg selv.

– Når jeg går på isen, uansett om det er en bra eller dårlig dag, så er kneet ømt. Det tar litt tid å komme i gang, men på en bra dag så slipper det litt. På en dårlig dag kjennes det som at det er en som sitter med en akupunktur-nål og trykker på triggerpunkter i kneet så musklene slipper og jeg mister kontroll over bevegelsene. Jeg får feil vinkel i skøytegåinga og det forplanter seg oppover. Til slutt klarer jeg ikke å gå. Den nålen føles litt som en kniv til slutt. Den smerten har jeg ikke kjent på de to siste ukene, sier Holøs.

– Når ser du tidligst for deg å være klar for å spille kamper?

– Tidligst rett før jul, i midten av november eller i begynnelsen av desember, men da skal alt klaffe. Er det noe jeg har lært av denne skaden så er det at alt ikke klaffer. Det er vanskelig å vite hvordan den (skaden) oppfører seg. Det er ikke noe logikk i det. Jeg kan gjøre det samme to uker på rad, og den ene uka har jeg veldig vondt og den andre uka har jeg ikke vondt i det hele tatt, svarer landslagskapteinen i podkasten.

Torsdag skal hans Sparta spille rivaloppgjør mot Stjernen.