Landslagskapteinen får trenerrolle: – Det fungerer ikke

Jonas Holøs bekrefter til TV 2 at han ikke spiller mer denne sesongen og at han går over i trenerrolle.

– Det er bedre å ta den avgjørelsen nå med litt tid igjen før sluttspillet, så det ikke blir et usikkermoment om jeg skal spille. Vi har blitt enige om at det er bedre å si at det ikke blir noe, sier Holøs.

I måneder har landslagskapteinen jobbet mot å bli klar til sluttspillet. Han har vært åpen om at han kan ende med å måtte legge opp. Holøs har sagt at det er en avgjørelse han ikke vil ta før sesongen er over.

Det står han for. Holøs har ikke bestemt seg for å legge opp, men Sparta-spilleren kommer ikke til å spille kamper denne sesongen.

– Jeg skal ikke spille. Jeg ser at jeg ikke rekker det. Etter sesongen må jeg se hvordan det føles og ta stilling til det. Føles det bra prøver jeg meg på sommertrening og starter i august, men hvis ikke så er jeg ferdig, sier han.

NULL SPILLETID: Siden returen til Sparta har ikke Jonas Holøs spilt et eneste sekund. Det kan, om skaden ikke snart leges, ende med at han må legge opp. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det er kjempekjedelig

– Du har jobbet lenge for å kunne rekke det. Hvordan føles det å vite at det ikke blir noen kamper denne sesongen?

– Det er jo kjempekjedelig. Jeg har lyst til å spille. Hver gang jeg ser på treninger og kamper så har jeg veldig lyst. Jeg husker da ting fungerte og det er det jeg sitter med i hodet, men jeg vet at når jeg går ut på isen så fungerer det ikke sånn. Jeg hadde maks klart en periode eller to før jeg hadde vært ute, svarer Holøs.

Sparta-spilleren forteller at det var hovedtrener Sjur Robert Nilsen som forhørte seg med han om han kunne seg å bidra i en trenerrolle ut sesongen.

14 ÅR ETTER: Sparta-trener Sjur Robert Nilsen var i sommer svært fornøyd da han kunne presentere Jonas Holøs (t.h) på en treårskontrakt. Det har ikke blitt det comebacket i Sparta som de så for seg. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Får trenerrolle

Holøs vil for resten av sesongen ha en trenerrolle hvor han er med å trene backene til Sparta og er en del av apparatet rundt laget.

– Jeg skal hjelpe de med detaljer. Det blir mer sånn at jeg er til hjelp. Jeg synes det er morsomt å få være med på den biten, og få et annet perspektiv på det. Det er litt utfordrende og det blir litt rart, for jeg har vært en del av laget som spiller, men det blir bra å ha noe å gjøre og ikke måtte pushe på et comeback hele tiden. Jeg gleder meg, sier han.

Sparta har allerede en back/keeper-trener. Joni Puurula vil fortsette som normalt i sin stilling, men får nå støtte av Holøs.