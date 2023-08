Landslagskapteinen boikotter VM: – Ikke godkjent som jeg er

Under en landslagssamling i Russland for et par år siden kjente hun på det å ikke være akseptert. Nå boikotter landslagskaptein Ingrid Morset VM i Kina.

– Etter den reisen fant jeg ut at jeg ikke skal føle på det ubehaget. Jeg skal ta beslutninger som er best for meg, hva jeg mener er rett og galt, sier Morset.



Landslagsveteranen i ishockey, som både på klubblaget i Sverige og for landslaget stort sett har vært kaptein, kjente under treningsturneringen i Russland for to år siden på en vond følelse av å ikke være akseptert.

– Jeg gikk rundt hele den uka og hadde et litt gnagende ubehag av å vite at jeg som lesbisk ikke var akseptert i det landet. Der har jeg ikke noen rettigheter. Egentlig skulle det ikke påvirket noe, for jeg var der for å spille, men det er noe med det å vite at jeg egentlig ikke er godkjent som jeg er, sier hun.



Den følelsen vil hun ikke kjenne på igjen. Derfor er hun nå hjemme mens resten av landslaget spiller VM i Kina.

VETERAN: Ingrid Morset har i en årrekke vært blant de viktigste spillerne for det norske kvinnelandslaget i ishockey. Foto: Fredrik Hubred Hagen / Norges Ishockeyforbund

– Dit vil jeg ikke dra



I fjor ble det offisielt at Kina hadde sikret seg rettighetene til å arrangere VM i hockey for kvinner.

En periode etterpå var det usikkert på om det ble slik likevel, og Morset levde i håpet om at den viktigste landslagslagsturneringen skulle arrangeres i et annet land.

– Jeg hadde tidlig en magefølelse på at dit vil jeg ikke dra, på grunn av menneskerettigheter og hvordan landet er. Da takker jeg enkelt nei, sier 30-åringen som til daglig spiller for svenske Linköping.

– Kan du forklare hvorfor?



– Som lesbisk er ikke Kina det verste landet, men de har innskrenket rettighetene du har. Jeg husker ikke helt hva jeg leste sist, men det går mer mot verre for hvilke rettigheter du har. Det er en av grunnene. Så er det også covid-krisen hvor folk har blitt innestengt, hvor de har stengt ned hele byer og hvor folk nesten ikke får røre på seg, svarer Morset.



BLE HJEMME: Ingrid Morset bestemte seg tidlig for at hun ikke ønsket å være en del av den norske VM-troppen i Kina. Foto: Privat

– Aldri opplevd noe negativt



Hun opplevde å bli møtt med store forståelse av lagvenninnene på landslaget. De har støttet hennes avgjørelse.

Selv om det fullt og helt er hennes valg å ikke være med under mesterskapet, føles det likevel noe kjipt å ikke kunne bidra for landet sitt.

– Det er selvfølgelig trist, for jeg føler jeg kunne bidratt. Kanskje kunne jeg hjulpet laget til å gjøre det enda bedre. Jeg føler meg i god form og kunne gjort en forskjell. Samtidig er jeg veldig sikker på valget jeg har tatt. Men det er kjipt at min avgjørelse skal gå utover lagvenninner. Dessverre er det sånn her jeg føler det, sier kapteinen.



– Har du noen gang tidligere opplevd negative situasjoner som hockeyspiller på grunn av din legning?



– Nei, egentlig ikke. Jeg har ikke søkt så mye oppmerksomhet rundt det eller stått i front for det. Jeg har ikke utsatt meg selv for faren for hat. I hockeymiljøet har jeg aldri opplevd noe negativt. Iblant kan folk si ting uten å tenke seg om, men jeg har aldri opplevd at noen har vært slemme eller negative fordi de virkelig vil være det, svarer Morset.

Får støtte

Sportssjefen i Norges Ishockeyforbund møter kapteinens avgjørelse med forståelse.

– Vi respekterer spillerens valg. Det er noe vi har vært klare over lenge. Hun har vært en viktig del av laget vårt, men har nå ulike årsaker til at hun ikke deltar. Det har vi respekt for, sier Petter Salsten.



Fri – foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold ser at det for skeive utøvere og tilreisende publikum kan være utfordrende å skulle besøke regimer som kriminaliserer eller diskriminerer skeive/og eller andre minoriteter.



– Det kan kjennes ut som om man feier det problematiske under teppet mens et mesterskap pågår, sier lederen, Inge Alexander Gjestvang.



FORSTÅR ØNSKET: Leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang, har forståelse for at Ingrid Morset ikke ønsker å reise til Kina og delta i mesterskapet. Foto: Astrid Pedersen / NTB Foto: Astrid Pedersen

Han trekker også frem hvordan den skeive lokalbefolkningen kan oppleve en midlertidige «stans» i diskriminering og kriminalisering mens et mesterskap pågår.

– Ofte kan det økte fokuset på situasjonen gå ut over de lokale i etterkant når stadionlysene slukkes og publikum og utøvere drar hjem. Vi ser stadig flere skeive idrettsutøvere som lever åpent, samtidig som stadig flere mesterskap legges til regimer som putter enormt mye penger inn i sportsvaskingen sin. Her er det viktig at de internasjonale organene som fordeler mesterskap og ikke minst norske organisasjoner som kan påvirke dette har klare krav til hvem som skal få lov til å arrangere og ikke, sier Gjestvang.

Norges siste VM-kamp i Kina spilles lørdag 26. august. Danmark er motstander.