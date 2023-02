Landslags-målvakten om fremtiden: – Får se om det er her

25-åringen fra Lillehammer har i flere år vært nestemann i keeperkøen. Arntzen har spilt flere landskamper og kjempet hardt for å bli Norges ener bakerst, men så langt har han måttet finne seg i å ikke være førstevalg.

Arntzen legger ikke skjul på at han har et mål om kapre plassen bakerst i Tobias Johanssons ishockeylandslag.

– Det er klart at det er alle sin drøm, sier han til TV 2.

Skal han klare det, må han trolig først etablere seg som førstekeeper i SHL (den svenske hockeyligaen). Arntzen kjemper nemlig samme kamp på klubblaget som han gjør på landslaget.

Konkurransen har vært enorm. Han er fullt motivert til å fortsette kampen, men han vet godt at han på et tidspunkt bør bli førstekeeper et sted.

– Får se om det er her

– Sånn det er nå, er jeg fullt motivert til å bli her og krige om plassen. Jeg trives utrolig godt her med laget og familien, men man har jo alltid lyst til å komme opp og frem, sier han.

Målvakten har igjen halvannet år av kontrakten med SHL-laget Örebro HK.

Forrige sesong var den tyngste i hans karriere. Samtidig hadde konkurrenten, Jhonas Enroth, et av sine beste år - og ble årets keeper i den svenske toppdivisjonen.

HARD KONKURRANSE: Jonas Arntzen har i flere sesonger kjempet om plassen både på klubblaget og landslaget. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

I utgangspunktet var veien staket ut for at Arntzen kunne bli lagets førstekeeper fra neste sesong, men konkurrentens storspill resulterte i kontraktsforlengelse. Han vil derfor, om Arntzen blir værende, være nordmannens konkurrent også de neste årene.

– Jeg spiller i en liga hvor det er business. Man spiller ikke med noen bare for å være kompis. Det gjelder å konkurrere ut han. Som nå på slutten, ser jeg at om jeg spiller bra så får jeg spille mer. Jeg synes det er sånn det skal være. Det er vanskelig å ha en uttalt første- eller andrekeeper, sier han og fortsetter:

– Når tiden kommer, får vi tenke på det. Jeg tror alle idrettsfolk vil jobbe for å få så bra sjanser som mulig. Så får vi se om det er her eller et annet sted. Jeg har 1,5 år igjen av kontrakten og forholder meg nå til det, sier Arntzen.

MER SPILLETID: Jonas Arntzen sine prestasjoner de siste kampene har resultert i mer spilletid. Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

– Alle vil ha den plassen

Han har foreløpig spilt elleve av lagets foreløpig 36 kamper denne sesongen. Forrige sesong sto han tolv kamper. Dermed ender han trolig med flere denne sesongen, men han skulle helst sett at han fikk enda mer spilletid.

– Det er klart at jeg gjerne skulle spilt mer. Jeg tror ikke man hadde holdt på om man var fornøyd med å spille mindre enn han andre, men jeg vet at jeg vil få spilletid så lenge jeg gjør det jeg kan, sier han.

I det nye året har han stått omtrent halvparten av kampene og gjort det godt. Arntzen er i en periode hvor han kan ta over plassen som førstemålvakt.

I mai skal det norske ishockeylandslaget til Riga for å spille gruppespill i VM. Dit skal antageligvis Arntzen, og han sikter seg inn på å bli Norges førstemålvakt.

– Noe som er spennende med landslaget er at det handler i enda større grad om den formen du er i når du kommer. Selv om du har hatt en kanonsesong, kan det være at du ikke er i form når VM kommer og at en annen tar plassen. Mitt mål er å spille mye på landslaget. Vi tre som har vært mye med (Henrik Holm, Henrik Haukeland, Arntzen) har et veldig godt forhold. Alle vil ha den plassen, og vi kjemper for fullt for å spille mest mulig. Haukeland har stått mest, men jeg skal gjøre det jeg kan for å sette han ned på jorda litt, sier Arntzen med et smil.

Etter intervjuet ble gjort ble Arntzen tatt ut i landslagstroppen som andre uken i februar skal spille privatlandslagskamper i Danmark.