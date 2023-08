Kutter all aktivitet for A-landslag: – Trodde ikke det var så ille

Artikkelen oppdateres.

– Jeg trodde ikke at det var så ille, sier landslagssjef Tobias Johansson til TV 2.



Han ble informert om tiltakene for to dager siden.

TV 2 fikk fredag formiddag bekreftet av Norges Ishockeyforbund at det ikke blir noen samlinger for A-landslagene den resterende delen av 2023.

– Det er først og fremst trist. Det er trist og farlig for norsk hockeys fremtid, sier Alexander Bonsaksen.

PROFIL: Alexander Bonsaksen reagerer på kuttene som nå ble nødvendige å gjøres. Foto: Tore Meek

De drastiske økonomiske kuttene rammer også U-landslagene.

Kun A-VM for U20-landslaget i desember og en samling for kvinnelandslaget vil gjennomføres. Sistnevnte av den grunn at Norges Ishockeyforbund har forpliktet seg til det gjennom en sponsoravtale.

– Hva tenker du om at forbundet har satt seg i en slik situasjon?

– Det er ikke bra. Vi har satt oss i en situasjon som ikke er bra. Den kommer til å påvirke oss i tiden fremover, svarer landslagssjefen.



VANSKELIG SITUASJON: Landslagssjef Tobias Johansson får ikke møtt sine spillere samlet i løpet av høsten. Foto: Alf Simensen

– Ble lei meg

Ole Einar Engeland Andersen er blant spillerne som har fått tillitt på landslaget under Johanssons ledelse.

– Det er fryktelig, fryktelig kjedelig. Å spille på landslaget er noe vi gleder oss veldig til. Det er ikke noe som er større enn å representere landet sitt. Det er utrolig synd og trist vi ikke får gjort det i år. Jeg ble faktisk lei meg da jeg så det, sier han.

Også den tidligere landslagsprofilen Alexander Bonsaksen reagerer på nyhetene.

REAGERER: Alexander Bonsaksen synes det er trist hvilken situasjon forbundet har satt seg i. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Når vi for første gang har U18, U20 og A-landslaget i A-VM samtidig er det ekstremt uheldig. Jeg mener å huske at Ottar Eide (generalsekretær) begrunnet nedbemanningen med at det ikke skulle gå utover det sportslige. Alle skjønner jo at det gjør det når du går så mange millioner i minus. De kunne kanskje brukt hodet tidligere og permittert folk under koronaperioden. Det er lett å være etterpåklok, men det er så jævlig trist for norsk hockey. Nå ligger flaggskipet med brukket rygg, sier Bonsaksen.

TV 2s ishockeyekspert Erik Follestad har på Twitter/X delt sin mening om situasjonen.

– Nå er det vel på tide at noen på forbundskontoret tar hatten sin og kommer seg langt bort? Dette er faktisk ikke til å tro! Skriver han.

Generalsekretær Ottar Eide har ikke besvart undertegnede sin henvendelse fredag ettermiddag.

Bekymret for følgene

– Det er beklagelig for hele landslagsprogrammet som vi er veldig fornøyde med nå. Vi har kommet en bit på veien. Jeg synes spillere, ledere og klubber har fulgt måten vi ønsker å jobbe på. At vi da får den her informasjonen om kutt, er selvsagt ikke bra, sier Johansson, som tok over som landslagssjef i fjor.

– Hvilke følger tror du det vil få?

– Kortsiktig blir det en negativ effekt. Vi får ikke dratt ut og skapt internasjonal erfaring og investere i ideene vi har påbegynt. Men jeg er fortsatt mer bekymret for de yngre landslagene. Mange av de eldre spillerne er i en bra hverdag, svarer Johansson og fortsetter:

– Det som er hardest for meg er den tillitten jeg mener at vi har skapt til klubbene. Jeg føler at vi nå har en bra standing hos klubbene, selv om det alltid vil være noe kritikk, blant annet om måten vi spiller på. Jeg tror at tillitten nå kan snu. Så er det også negativt for våre internasjonale relasjoner. Petter Salsten (sportssjef) har jobbet hardt de siste to årene for at vi skal kunne møte bedre motstand. Det har vi fått til. Jeg er spent på om vi neste år får møtt land som Slovakia og Lativa, eller om det blir land som Italia og Ungarn.

Johansson hadde ikke fått informert spillerne på A-landslaget da TV 2 ringte. Da hadde fokus først vært på å informere lederne for de yngre landslagene om hva som nå må gjøres. Landslagssjefen skal de neste dagene snakke med flere av spillerne på A-landslaget om situasjonen.

TUNG TID: Generalsekretær Ottar Eide sitt forbund gikk ni millioner kroner i minus i 2022 og kutter nå nesten all aktivitet for landslag ut 2023. Foto: Terje Pedersen

Stort underskudd

Tiltakene skjer bare noen uker etter at forbundet bekreftet et underskudd på ni millioner i 2022 - tre millioner mer enn de hadde budsjettert. Det førte til at flere i administrative stillinger mistet jobben.

– For å være ansvarlige i forhold til fremtiden er vi nødt til å gjøre grep nå, før det smeller skikkelig, sa generalsekretær Ottar Eide da han gjestet TV 2 Hockeypodkast, Hockeyprat, 3. juli.

Eide begrunnet nedbemanningen med at de ønsket å beskytte landslagsaktiviteten i den kommende sesongen. Torsdag kveld har ledelsen i ishockeyforbundet informert internt om at de er tvunget til å gjøre store kutt i aktiviteten ut 2023.