Kompisene trodde han tullet - nå drømmer han om ny storhetstid

– Vi kan ikke gå rundt å være så gode i fotball, langrenn og alt det der, mens vi skal være en middelmådig klubb i 1. divisjon. Det kan vi ikke finne oss i.

Talen er krystallklar fra Runar Hoff Skaråsen. Han vil ha trøndersk hockey opp og fram. Han viser stolt fram Leangen Ishall til TV 2 - hjemmebanen til 1. divisjonslaget Nidaros Hockey.

Nå er det også hans arbeidsplass. I august ble 26-åringen nemlig utnevnt som ny daglig leder i den hardtsatsende klubben.

– Jeg vet ikke om noen som er så ung. Det er nok en del som har slått opp øynene litt når de har sett at en som ikke er eldre enn 26 år skal bli daglig leder i en ishockeyklubb av den størrelsen Nidaros faktisk er. Det er ganske kult, det tør jeg å påstå, smiler Skaråsen.

Ikke en del av planen

At Skaråsen i en alder av 26 år skulle ende opp som sjef i Trondheims største ishockeyklubb, hadde hovedpersonen selv aldri sett for seg.

Han hadde nemlig andre planer etter at han la skøytene på hylla i slutten av tenårene.

– I en alder av 17-18 år så mente jo jeg at jeg skulle være topp 1. divisjon eller Fjordkraft, og når jeg ikke var der så var det andre ting som plutselig ble artigere. Det kan jo diskuteres i ettertid hvor lurt det var. Jeg har jo savnet hockeyen og det å holde på med toppidrett er jo det artigste jeg kan drive på med. Det er artig å få lov på det viset her, sier han.

DRØMMEJOBB: Skaråsen beskriver sin nye rolle i Nidaros som en drømmejobb. Foto: Per-Atle Karlsen

Men etter å ha gitt opp proffdrømmen flyttet Skaråsen til Bergen. Der fullførte han en bachelor i markedsføring og salgsledelse, før han fikk jobb som Key Account Manager i en av byens restaurant- og hotellkjeder.

Det varte imidlertid ikke lenge.

– Jeg var innstilt på at det ble noen år i Bergen og jeg var på boligjakt og alt. Så fikk jeg en telefon fra Nidaros. De ville ha en ung og sulten, helst tidligere hockeyspiller, som skulle være med. Da klarte jeg ikke å si nei til den muligheten, selv om jeg egentlig var «set» for Bergen, sier Skaråsen, og understreker at det var mange som ble overrasket da han fortalte om sin nye jobb.

– Noen kamerater trodde jeg tullet og var nesten litt sjokkert, men de synes det er veldig kult og en fantastisk mulighet, sier han og legger til:

– Hvis du hadde sagt til meg for ti år siden at jeg ikke kunne bli hockeyspiller, men at jeg kunne bli daglig leder i den største klubben i trøndersk ishockey, så hadde jeg takket ja. Man kan jo si at det er en drøm, det er det absolutt.

Drømmer om ny storhetstid

Det begynner å bli en stund siden forrige gang en trøndersk hockeyklubb ble nevnt i samme åndedrag som de store.

Da Trondheim Ishockeyklubb, bedre kjent som TIK, ble seriemester for siste gang i 1992 var ikke Skaråsen engang påtenkt. 16 år senere ble klubben lagt ned på grunn av dårlig økonomi.

– Jeg husker jo litt fra den tiden. Jeg husker det showet med de rakettene. Det var ordentlig, ordentlig show. Når vi får bygd litt klubb og budsjettet går opp så skal vi skape enda litt mer ramme rundt det, det har jeg som målsetning i alle fall, sier Skaråsen.

MOT OPPRYKK: Målet til Skaråsen er at Nidaros skal bli den første, trønderske hockeyklubben siden 2014 som spiller på det øverste nivået i norsk hockey. Foto: Per-Atle Karlsen

Etter TIK-perioden ble Rosenborg Ishockeyklubb Trondheims nye elitelag. I 2010 spilte klubben sin første sesong på øverste nivå i norsk hockey, men fire år senere ble klubben begjært konkurs. Siden har trøndersk hockey mer eller mindre ligget brakk.

Det vil Skaråsen gjøre noe med.

– Jeg vil være med å ta denne klubben og trønder-hockeyen tilbake til storhetstiden. Vi har jo som mål å være en toppklubb i Norge før hockey-VM i 2027. Målet mitt er at vi skal være en toppklubb og komme oss inn i sluttspillet i Fjordkraft-ligaen til den tid. Fokuset nå får være på å rykke opp, men at det skjer for trøndersk hockey i løpet av de neste årene er det en fare for, gliser han.

Går for opprykk

Og den reisen har Nidaros allerede begynt på. Før forrige sesong ble David Hallström hentet inn fra Stjernen, og foran denne sesongen har trønderne blant andre forsterket seg med amerikaneren Jordan George.

Det har betalt seg i form av en meget god start på sesongen, og etter seks kamper ligger Nidaros på 2. plass i 1. divisjon.

Skaråsen mener nå det er på høy tid med et trøndersk lag i Fjordkraft-ligaen.

– Jeg ser ikke noen grunn til at lille Hamar og lille Lillehammer skal være bedre enn oss. Stavanger Oilers var jo enda litt lenger bak enn det vi er nå da de begynte for 15-20 år siden. I dag er de jo ute og kjemper mot de beste lagene i Europa og har vunnet kongepokal år etter år. De var dårligere og hadde en dårligere organisasjon enn det vi har nå, påpeker Nidaros-sjefen.

Han tror klubben kan rykke opp allerede denne sesongen.

BEST UTEN PUCK: Selv om han har en fortid som hockeyspiller, er det først og fremst utenfor isen at Skaråsen skal gjøre sitt. Foto: Per-Atle Karlsen

– Ja, det er jeg rimelig sikker på. Vi er nok nødt til å gjøre en jobb vi på den administrative siden med å få inn litt mer penger, men med en tre til fem mann til så mener jeg at vi skal ta den kvaliken. Om det blir Grüner, Ringerike eller hvem det blir, så mener jeg vi skal ha gode sjanser, sier han selvsikkert.

Den unge lederen mangler på ingen måte ambisjoner og selvtillit. For han er det bare én ting som gjelder: Å lede Nidaros Hockey til toppen av norsk ishockey.

– Vi har det jo som en del av våre drømmer fram mot 2027 og noen år etter der. Da ønsker vi å ha både et herrelag og et damelag som skal være helt oppi der. Begge skal ha mulighet til å kjempe helt, helt i toppen. Om det blir kongepokal får vi se på, men det ville vært dumt å ikke ha troen på det, avslutter han med et smil.