Kommer til å sette rekord: – Synes vi fortjener det

Vanligvis spiller de foran færre enn 100 tilskuere. Nå håper de å fylle DNB Arena med over 30 ganger så mange.

På egne hjemmesider skriver klubben at det sjelden er mer enn 50 tilskuere på plass. Om de når målsetningen, vil tilskuerantallet være rundt 60 ganger høyere enn en vanlig kamp.

I utgangspunktet var målsetningen å fylle hele arenaen til toppkampen søndag, men klubben ser at det neppe lar seg gjøre.

Uansett går det mot klar rekord.

– Vi håper å lande på mellom to og tre tusen tilskuere. Da skal vi si oss fornøyde, men vi har fortsatt en drøm om å bikke tre tusen, sier daglig leder i Stavanger Oilers, Terje Haukali.

Det vil være langt flere tilskuere enn det er på mange av kampene i Fjordkraft-ligaen, herrenes toppliga.

VIKTIG: Christina Furseth ønsker å spille i Norge og være med på arbeidet med å bygge opp damehockeyen i Norge. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Nervepirrende

Det er finalistene fra forrige sesong, Oilers Kvinner Elite og Hasle-Løren, som nå skal møtes til seriekamp i Bambusa-ligaen.

– Det er veldig gøy. Jeg synes at vi jentene fortjener det, men det blir jo ekstra press på oss, sier hjemmelagets Christina Furseth, som også spiller for det norske landslaget.

Hasle-Løren-spiller Emilie Solhaug Jensen har aldri opplevd å spille foran så mange tilskuere som er ventet å komme søndag.

– Selvfølgelig er det veldig gøy. Jeg kommer til å kjenne litt ekstra på nerver, for jeg er ikke vant til å spille foran så mange. Det blir litt nervepirrende, men veldig kult, sier hun.

Positiv trend

De siste årene har norsk damehockey fått et løft. Stadig flere klubber etablerer damelag eller satser tyngre på lagene de allerede har, Bambusa har gått inn som hovedsponsor for ligaen og på TV 2 Play kan du se kampene.

Tilskuerrekorden fra forrige helg viser også at interessen og engasjementet har blitt større. På veien hit har søndagens to klubber vært viktige.

Haukali synes det er svært gledelig å se, og den daglige lederen håper at flere fortsetter å engasjere seg og kommer på kamper.

– Det er kjempeviktig. De legger ned vel så mye innsats som de flest guttene. I Hockey Classic fikk de en veldig god opplevelse. Nå er det en ny mulighet. Det er absolutt på sin plass, sier han.

REKORDKAMPEN: Oilers-damene jubler for scoring under Hockey Classic. Foto: Alexander Henningsen

Solhaug Jensen er klar for å gi sitt for at tilskuerne får valuta for pengene.

– Det er kjempekult. Vi håper at det kan fortsette sånn. Vi skal sørge for at det blir verdt det for de som møter opp, sier hun.

Tirsdag var det solgt litt under to tusen billetter.

Jevne lag

Før sesongen pekte Solhaug Jensen på Oilers som favoritter.

Forrige uke var ingen god uke resultatmessig for laget med favorittstempelet. Da tapte de alle sine tre kamper. Det skjedde etter å ha vunnet alle de åtte kampene de hadde spilt tidligere i sesongen.

– Hvorfor tror du at det gikk slik?

– Det er ikke godt å si. Kanskje hadde vi ikke en optimal treningsuke, svarer Furseth.

Motstanderen søndag har vunnet alle sine elleve kamper så langt og topper med det tabellen. Til tross for at laget tilsynelatende er i langt bedre form enn motstanderne, tror Solhaug Jensen at det blir tøft.

– Vi tar i hvert fall ingen seier på forskudd, sier hun.

Du kan se kampen søndag fra 13.00 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play.