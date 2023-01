Kommer med klar melding om konkurrentens pengebruk: – Vil være en skandale

Den frittalende Stavanger Oilers-profilen har sett konkurrentene ruste opp til det som ser ut til å bli en intens kamp om kongepokalen.

Selv var han en del av forrige sesongs mesterlag, og igjen er han en viktig brikke hos lokomotivet i vest. Før denne sesongen pekte TV 2s eksperter på Oilers som den store favoritten til å hente hjem pokalen - også denne gang.

Nå er imidlertid favorittstempelet flyttet over til Vålerenga. Da hovedstadslaget presenterte Andreas Martinsen denne uken, var hockeyekspert Erik Follestad klar på at om de holder seg unna for mange skader, må de finne seg i å være klare favoritter.

Det er Kristiansen helt enig i, og profilen bruker anledningen til å legge enda mer press på de kongeblå.

– Hvis de ikke vinner nå er det en skandale, sier han.

TRIUMF: Tommy Kristiansen og resten av Stavanger Oilers-spillerne kunne i vår juble for nok en kongepokal. Foto: Terje Pedersen

– Ingenting som er bedre

Kristiansen begrunner det med at han mener de har det klart dyreste laget og at de nå også har sikret seg Martinsen, som er blant de beste norske spillerne.

Til nitten.no omtalte lederen i Vålerengas sportslige utvalg, Anders Myrvold, Follestad sine uttalelser som useriøse. Han var heller ikke enig i at de tidenes dyreste norske lag.

– Hvis du ser på lagene spiller for spiller, så skal Vålerenga der oppe. Det er noe deilig med å ikke ha favorittstempelet, sier Kristiansen med et smil.

Han mener det i utgangspunktet bare er fint at det tydelig brukes penger i norsk ishockey så lenge lagene har kontroll.

– Jeg håper at det er ordning bak det. Det at klubbene har penger til å bruke på spillere ser jeg bare som positivt. Nå er det tydelig noen som spytter inn penger. Det er ingenting bedre enn det, men jeg håper ikke det er handling uten hode, sier han og sikter til signeringene til Storhamar og Vålerenga.

MØTES IGJEN: Tommy Kristiansen jubler for seier mot Storhamar denne våren. Torsdag kveld møtes lagene igjen. Foto: Beate Oma Dahle

– Der vi skal være

Det er ikke bare konkurrentene som har rustet opp. Selv har Oilers hentet Lillehammer-kaptein Nick Dineen, og flere kan være på vei inn. Lillehammers Sverre Rønningen har bekreftet til TV 2 at han har blitt kontaktet av Oilers.

– Det er veldig flott for oss. Han er en klassespiller, samtidig skulle jeg ønske at det ikke hadde skjedd. Det er trist at Lillehammer har havnet i en sånn situasjon. For ligaens del er det ikke noe drømmescenario, sier han om Dineen som nærmest måtte forlate Lillehammer for at de kan kutte kostnader.

Torsdag får han sin debut når Oilers møter Storhamar. Kristiansen forventer at det blir en intens kamp.

Etter en noe trå seriestart, har lokomotivet fått opp dampen og Oilers tar imot Hamar-laget som serieleder.

– Vi har hatt tendens til å slite litt i starten, men vi ser mer og mer ut som et lag. Vi er der vi skal være. Det kommer til å bli veldig tøft, men vårt mål er å vinne både serien og sluttspillet, sier han.

Stavanger Oilers - Storhamar kan du se på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra 18.30. Fra 18.00 kan du følge vårt hockeystudio.