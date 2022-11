– Kom som et sjokk

Landslagssjefen følte ikke lenger at han hadde et valg. Han måtte gi Michael Brandsegg-Nygård sjansen på landslaget. 17-åringen får norske supportere til å drømme om det helt store.

Helt åpenbart har han vært et talent, men det 17-åringen har gjort de siste månedene er oppsiktsvekkende.

På rekordtid har han skutt seg seg inn blant Norges beste menn. Han er hentet opp på seniorlaget i Sverige og begynner selv å tro på at han kan oppnå en drøm han tidligere så på som uoppnåelig.

De siste ukene har han fått to telefoner som har overrasket ham stort, gjort han nervøs og veldig glad.

17-åringen, som fylte år i oktober, har fått en natt til å sove på opplevelsen kvelden før, da han møter TV 2 til et intervju.

Han er ydmyk og noe beskjeden, men selvtilliten blir stadig bedre og han vet godt at prestasjonene legges merke til.

Den første telefonen

Det var egentlig ikke så mye tvil. Han ville til Sverige og så det som beste alternativ til å utvikle seg videre. Det til tross for at han elsker Vålerenga og at det var samtaler om å spille på seniorlaget deres.

– Det har gått veldig mye bedre enn jeg så for meg. Jeg trodde ikke at jeg kom til å gjøre det så bra og produsere så mange poeng som jeg har gjort, sier han om de første månedene i Mora.

24 målpoeng på 17 kamper er mildt sagt gode tall i en av de beste juniorligaene.

Det har også gitt andre muligheter.

MED SENIORENE: Michael Brandsegg-Nygård feirer scoring sammen med lagkamerater på seniorlaget til Mora. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

– Det var litt sjokkerende. Vi hadde egentlig fridag på juniorlaget, så ringte treneren en halvtime før bussen til A-laget skulle dra. Han sa at det ikke var nok spillere og at jeg måtte bli med. Da pakket jeg baggen og løp ned til hallen, sier Brandsegg-Nygård.

Talentet fikk høye skuldre og følte ikke at han var mentalt forberedt for å spille kamp med de beste, men det gikk fint og han har senere fått flere muligheter.

Nylig scoret han også på elegant vis og sørget med det for at enda flere la merke til han. Nå føler han at det er det nivået han hører hjemme på og bør spille på resten av sesongen.

– Jeg synes at jeg har fortjent det. Trenerne er veldig fornøyde og liker måten jeg spiller på, sier han.

Telefonen fra landslagssjefen

Prestasjonene har naturlig nok også blitt lagt merke til i Norge. Landslagssjef Tobias Johansson ringte for en måned siden 17-åringen og ga beskjed om at han skulle være med i hans første landslagstropp.

– Da fikk jeg litt sjokk. Jeg skulle egentlig være med U20-landslaget til Sveits, men så ringte Tobias og spurte om jeg ville være med hit. Da var det bare å svare ja, sier han og smiler.

LAGT MERKE TIL: Michael Brandsegg-Nygård sine prestasjoner har gitt han muligheten på landslaget. Foto: Megapiksel

– Hvordan reagerte du da?

– Jeg ble dritglad og ringte mamma og pappa med en gang, svarer Brandsegg-Nygård.

Torsdag fikk han landslagsdebuten da Norge møtte Latvia. Leangen Ishall var fullsatt.

– Jeg var litt nervøs, det var jeg. Jeg følte på det. Det har ikke blitt så mange seniorkamper, men det var veldig spennende. Det var veldig gøy å representere Norge foran så mange tilskuere, sier han.

Landslagssjefen om talentet

I forrige uke gjestet landslagssjefen podkasten TV 2 Hockeyprat. Der fortalte Johansson om hvordan han har fulgt Brandsegg-Nygård sin utvikling.

– Det er en gutt jeg fanget opp ganske tidlig da jeg begynte å jobbe i norsk ishockey. Jeg fikk et helt ok inntrykk av han under U18-VM, men ikke mer enn det, sier han.

OVERBEVIST: I løpet av året har Michael Brandsegg-Nygård overbevist landslagssjef Tobias Johansson om at han fortjener å spille på A-landslaget. Foto: Ole Martin Wold

I løpet av de neste månedene har det endret seg betraktelig.

– Det gikk rasende fort fra april til U20-kampene i Varner Arena i midten av august. Det har bare fortsatt i Mora denne høsten. Det var gitt at det er en spiller vi måtte investere i. Han har særpreg med måten han fisker opp målsjanser. Det synes jeg er ganske unikt, sier han.

Svensken trekker frem det at 17-åringen har vokst og blitt sterkere. Han vinner stadig flere dueller og god til å plukke opp løse pucker i offensiv sone.

– Det er kjempekult. Jeg liker at folk har troen på meg. Det gir motivasjon og mer tro på meg selv, sier talentet om landslagssjefens rosende ord.

DRØMMER STORT: Michael Brandsegg-Nygård tror nå at det kan være mulig å bli valgt i NHL-draften. Foto: Megapiksel

– Kan bli virkelighet

17-åringen sitt første mål er å etablere seg på seniorlaget til den tradisjonsrike klubben som nå spiller i HockeyAllsvenskan.

På sikt drømmer han om å nå hele veien til NHL.

Tidligere har han ikke tenkt så mye på muligheten til bli valgt i NHL-draften, men i takt med gode prestasjoner har han begynt å drømme igjen om at det kan skje.

– Jeg har begynt å tenke veldig mye på det i det siste. Før trodde jeg aldri at det kunne bli virkelighet, men nå ser jeg at det er mulig og jeg har fått mye mer håp om det, sier han.

At drømmen er blitt oppnåelig hjelper godt på motivasjonen.

– Det hjelper veldig mye. Når jeg ser at det kan bli virkelighet så får jeg lyst til å jobbe enda hardere for å få det til, sier stortalentet.

Lørdag kan du se 17-åringen i aksjon for det norske landslaget. Norge - Danmark har sendestart 16.00 på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.