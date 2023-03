Knuste Vålerengas gulldrøm

De har satset tungt og drømt om gull. Nå er gulldrømmen knust og sesongen over for Vålerenga.

Vålerenga - Storhamar 1-2

Etter mageplasket mot rivalen forrige sesong, skulle Vålerenga slå tilbake og løfte kongepokalen denne våren. Fallhøyden har vært enorm.

Det som er omtalt som «tidenes dyreste lag» i norsk ishockey, har ikke lagt skjul på at de tørster etter gull.

Onsdag var gulljakten over for denne gang. Storhamar sendte erkerivalen på tidlig sommerferie.

– De må telle opp og se hva som har gått gærent, for det har ikke funket. Det er ikke bra nok å ryke i semien, sier TV 2s hockeyekspert Erik Follestad.

– Vi hadde absolutt et bra lag på papiret. Jeg vet at Erik var ute i media og pratet om at vi hadde det overlegent dyreste laget. Ser man på enkeltspillere og begynne å regne … Da bør han gå på skolen. Jeg tror det er mange som har hatt dyrere lag enn oss, sier Vålerenga-trener Fredrik Andersson til TV 2.

Storhamar møter, som i fjor, Stavanger Oilers i finaleserien som starter mandag.

– Det var helt sinnssykt stort. Det er utrolig deilig å ta hjem seieren, sier tomålsscorer Eskild Bakke Olsen.

AVGJØRENDE: Eskild Bakke Olsen var Storhamars viktigste spiller da de tok seg til finale. Foto: Rodrigo Freitas

– Var ikke i nærheten

– Vålerenga var ikke i nærheten i dag. Storhamar spiller en perfekt bortekamp, men det var også veldig, veldig, veldig svakt av Vålerenga i en så viktig kamp, sier TV 2s ekspert Erik Follestad.

– De har selv uttalt at gull er det eneste som er godt nok. De kom ikke til finalen engang, så det er et skudd for baugen, for å si det mildt. Med den troppen de har satt sammen skal de komme lengre enn semifinale. Det svir, oppsummerer eksperten.

Storhamar-trener Petter Thoresen var naturligvis veldig fornøyd etter kampslutt.

– Det er alltid stort å slå Vålerenga på sin hjemmebane og gå videre. Jeg er veldig stolt. De har offervilje og ligger veldig mye riktig i banen. Vi gjennomfører en ganske solid kamp, sier han.

Vålerengas Tobias Lindström beskriver sine følelser etter tapet med få ord.

– Det føles forjævlig. Tomt, sier han.

SKUFFET: Vålerengas hovedtrener Fredrik Andersson var naturligvis langt nede etter å ha røket ut av NM-sluttspillet. Foto: Lise Åserud

– Utrolig tøft

– Vi visste at vi måtte vinne. Guttene var spente. Jeg synes at Storhamar klarte å slappe bedre av. De visste at de hadde to kamper å gjøre det på, sier Andersson til TV 2 etter kampslutt.

– Hva sa du til laget i den siste pausen?

– At vi ikke hadde noe å tape. Vi visste at om vi fikk ett mål så kunne alt skje. Jeg synes ikke vi fikk helt til det presset. Jeg ville ha flere pucker på mål. De forsøkte jo. Guttene gjorde alt for å snu det, svarer svensken.

Han la ikke skjult på at det smertet å bli slått ut av rivalen.

– Det er utrolig tøft. Det er noe av det vanskeligste, i hvert fall når man taper for den største rivalen. Dette er baksiden av å være med i denne idretten, sier Andersson.

– Ikke ofret det en tanke

Storhamars Simen André Edvardsen var tilbake etter å ha sonet karantene forrige kamp.

For Vålerenga var det tre spillere som det var knyttet spenning til om kunne spille den avgjørende semifinalen. Didrik Nøkleby Svendsen, Mark Auk og Mika Partanen meldte seg alle klare.

Vålerenga-trener Fredrik Andersson bekreftet til TV 2 før kampstart at Stefan Espeland var vraket.

Før kampstart stilte Vålerengas sportssjef Anders Myrvold opp til intervju med TV 2. Han var klar på at det ikke var noe alternativ for laget å tape kampen og måtte ta tidlig sommerferie.

– Jeg har ikke tenkt på at det skal være slutt. Jeg har ikke ofret det en tanke. Jeg er så klar for å gå opp dit og være med å kjempe om den finaleplassen, svarte Myrvold.

Drømmestart for gjestene

41 sekunder var spilt da Storhamar spilte ut vertene og la pucken i målet. Peter Quenneville fant Eskild Bakke Olsen ved motsatt stolpe. Hamarsingen var sikker og sendte sitt lag i føringen.

Storhamar var det klart beste laget de første minuttene. Vålerenga hadde stort sett mer enn nok med å rydde ut av egen sone.

Patrick Thoresen fant med en pasning lagkamerat Quenneville på bakre stolpe. Forsøket fra lagets bærer av gullhjelmen ble avverget av Mitch Gillam i målet, som reagerte raskt.

Med rett under tolv minutter igjen av perioden bommet Vålerenga på store sjanser. Sander Vold Engebråten bommet med et nedtak i midtsonen. Mika Partanen snappet pucken og gikk rett på målet, men presset av forsvarere fikk han en svak berøring og fikk ikke skutt. Pucken endte hos lagkamerat Kalle Ekelund, som hadde store deler av et åpent mål å sikte på. Ekelund bommet.

Vålerengas målvakt, Gillam, tok telling og skrek av smerte med snaut tre minutter igjen av perioden. Det var vanskelig å se hvorfor målvakten hadde så vondt, men han holdt seg til lysken. Det så ikke ut til at det var forårsaket noen av gjestene. Gillam klarte ikke å fortsette. Tobias Breivold kom inn i målet.

Oslo 20230329. Vålerengas keeper Mitch Gillam med en skade under første periode av den 6. semifinalen under NM sluttspillet for menn ishockey mellom Vålerenga og Storhamar på Jordal Amfi i Oslo. Foto: Rodrigo Freitas / NTB Foto: Rodrigo Freitas

Med sekundet igjen smalt pucken i tverrliggeren. Storhamar kontret og Sverre Rønningen fikk avsluttet.

Storhamar dominerte mesteparten av den første perioden, hvor Vålerenga spilte store deler av perioden i undertall, og Hamar-laget burde ledet med mer enn ett mål da lagene gikk inn til første pause.

– Jeg synes at vi ser preget ut. Det er heldigvis bare 0-1, sa Villiam Strøm til TV 2 i pausen.

Bakke Olsen doblet

Samuel Solem startet perioden i utvisningsboksen. Da også Jakub Kindl pådro seg to minutter utvisning, måtte Storhamar spille med to mann mindre på isen i 50 sekunder. Det klarte ikke Vålerenga å utnytte.

Storhamar spilte seg tre minutter senere frem til to kjempemuligheter. David Booth og Jacob Berglund er normalt sett to mann de gule og blå ønsker i posisjon foran målet, men ingen av stjernespillerne klarte å overliste Breivold.

Oslo 20230329. Storhamar - supportere under den 6. semifinalen under NM sluttspillet for menn ishockey mellom Vålerenga og Storhamar på Jordal Amfi i Oslo. Foto: Rodrigo Freitas / NTB Foto: Rodrigo Freitas

Så var det de mørkeblå sin tur. Trym Gran holdt nullet da han vartet opp med en dobbeltredning. Like etterpå måtte han igjen i aksjon. Også da reddet Gran sitt lag.

Thoresen kunne doblet ledelsen da han prøvde seg med en volley-avslutning like foran målet etter noe over halvspilt periode. Forsøket var godt, men ikke godt nok.

Med 07.58 igjen av perioden kunne de gule og blå igjen juble. Nok en gang var det Bakke Olsen som scoret. Han sendte pucken mellom Gillam og stolpen, før den danset videre over linja. Da den ble hentet ut, var den kun centimetere inne.

Vålerenga gikk rett i angrep og var svært nære å redusere, men Gran kastet seg ned og holdt pucken borte fra målet.

Hjemmelagets nøkkelspiller Mark Auk, som har slitt med skulderen, måtte gå tidlig i garderoben etter at han ble taklet av Thoresen.

– De har vært knallgode. Det som imponerer meg mest med Storhamar er at de er flinke til å flytte beina hele tiden. Vålerenga får ikke noe rom eller tid. Styrespillet til Storhamar er eksemplarisk, sa Follestad i pausen.

Tente håpet

Oslo 20230329. Vålerengas Jørgen Karterud under den 6. semifinalen under NM sluttspillet for menn ishockey mellom Vålerenga og Storhamar på Jordal Amfi i Oslo. Foto: Rodrigo Freitas / NTB Foto: Rodrigo Freitas

Vi skylder litt på sidemann, for å være helt ærlig. Nå er det 20 minutter igjen ellers er det sommerferie. Alle må ta tak. Jeg må gå i meg selv. Alle andre må gå i seg selv. Vi må spille vår beste siste periode i år, sa Jørgen Karterud før den siste perioden.

Heller ikke Justin Hamonic kom ut til den tredje perioden. Dermed var tre av spillerne som startet kampen for Vålerenga ute.

Bedre ble det ikke da Vålerengas Joachim Lunde Hermansen etter en situasjon i midtsonen ble sendt i dusjen etter fire minutter. Dermed spilte Storhamar de neste fem minuttene i overtall.

Vålerenga sto imot i undertall. Nærmest scoring for bortelaget var David Booth da pucken var centimetere unna å snike seg under tverrliggeren og videre inn i garnet.

På slutten av overtallet rotet Kindl det til i egen sone. Igjen reddet Gran gjestene.

Med litt under fem minutter igjen kunne Booth satt spikeren i kista da han kom alene med Breivold, forsøket var svakt og keeperen reddet. Burde løftet den høyere der, Booth.

Med seks sekunder igjen satt scoringen for Vålerenga. Taimi tente håpet.

Flere mål ble det ikke. Storhamar skal til finale. For de mørkeblå er sesongen over.