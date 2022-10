Knuste serielederen: – En vanvittig prestasjon!

Sparta knuste Vålerenga på Jordal Amfi og dyttet hovedstadslaget ned fra tabelltoppen. To ganger sendte hjemmelaget pucken i eget mål.

Vålerenga - Sparta 1-5

Rundens godbit ble servert på Jordal Amfi. Der tok Vålerenga imot Sparta til det som var et toppoppgjør i Fjordkraft-ligaen.

Vålerenga var serieleder før kampstart, og dermed naturligvis favoritter på hjemmebane mot sarpingene.

Det favorittstempelet levde de ikke opp til.

Vålerenga hang ikke med fra start, og Sparta fikk den drømmeåpningen de håpet på.

Derfra så de seg ikke tilbake. Da Rasmus Ahlholm ikke maktet å dytte pucken over linja rett foran målet og to medspillere sendte pucken i eget mål, ble det en blytung kveld for de mørkeblå.

Sparta tok en imponerende borteseier.

– En maktdemonstrasjon! De er bunnsolide, sier TV 2s kommentator Robin Grov.

– Veldig imponert

– De får kampen i sitt spor helt fra start, og har bra kontroll hele veien, sier TV 2s ekspert Jesper Hoel.

Også landslagssjefen lot seg imponere av Sparta torsdag kveld.

– Jeg er veldig imponert. Sjur Robert Nilsen har turt å gi de unge spillerne sjansen. Nå tar de for seg, sier landslagssjef Tobias Johansson i TV 2s hockeystudio.

Han skryter av 4. rekka til Sparta, som var svært viktig mot Vålerenga.

Drømmestart for gjestene

Kampens første skudd på mål endte i nettmaskene. Sondre Ahlsen skal ha mye av æren for det målet. Han fant lagkamerat Henrik Knold, som hadde sneket seg opp. Knold var sikker foran Tobias Breivolds mål og satte inn 0-1.

Vålerenga rotet det til minuttet senere. Det utnyttet Sparta. Erik Selin fikk kontroll på pucken, som spratt, og sendte den kontrollert inn i målet. 0-2.

– Han har vært brennhet så langt! Utbrøt TV 2s kommentator Sebastian Skaar om målscorerens sesong så langt.

Vålerenga tok timeout.

Jonas Meisingset fikk to minutter utvisning for å skyte pucken ut av spill.

Hjemmelaget klarte ikke å utnytte at de var en mann mer på isen de neste par minuttene.

Lagene var relativt jevngode midtveis i perioden.

Med fem minutter igjen av perioden fikk Vålerenga to store sjanser. Først avsluttet Christoffer Törngren rett foran målet, før Stian Solberg sendte pucken i metallet.

Ved 03.34 igjen av perioden måtte Meisingset igjen sette seg i to minutter. Denne gang for hekting.

Med tre minutter igjen, var Vålerenga få centimetere unna å redusere. Et skudd ble reddet og pucken ble liggende ved målstreken. Rasmus Ahlholm forsøkte å dytte den over streken, men bommet på pucken! Se situasjonen her:

– Det er helt sinnssykt at den ikke går inn. Den danser på streken, sa TV 2s kommentator Robin Grov.

1.28 var igjen av perioden da Stefan Espeland fikk to minutter utvisning for tripping.

Tidlig kalddusj

Den andre perioden begynte på samme måte som den første. Sparta scoret tidlig.

Vetle Salsten førte pucken rundt mål og la den inn foran målet. Der traff han Pontus Finstad, som var uheldig og styrte den videre inn i eget mål. 0-3!

Sparta fortsatte å forsvare seg imponerende godt og var vel så farlige som hjemmelaget de neste minuttene.

Martin Grönberg sørget for at vertene fikk spille to minutter i overtall, da han måtte sette seg etter holding.

I undertallet forsvarte Sparta seg glimrende, men helt mot slutten av de to minuttene var Vålerenga fryktelig nære å redusere. Først avsluttet Mika Partanen, før Martin Røymark prøvde lykken. Forsøkene ble stoppet.

07.20 var spilt da Henrik Knold løftet armene og jublet for scoring. Sparta-spilleren blir kreditert scoringen, men på reprisen kan vi se at han fikk god hjelp av Vålerengas Mark Auk. Han styrte pucken inn i eget mål.

30 sekunder senere fyrte Magnus Brekke Henriksen seg opp og ble belønnet med to minutter i utvisningsboksen.

I overtallet var Sparta svært nære å score for femte gang for kvelden, men marginene var ikke på deres side.

Sparta gikk fortjent til pause med en stor ledelse.

– Bare å ta av seg hatten!

– Vålerenga klarer ikke å skape noe. De klarer ikke å finne ut av hvordan de skal spille seg gjennom Sparta, sa Erik Follestad i TV 2s hockeystudio før tredje periode.

Tidlig i perioden ble Strøm felt og Kristian Jakobsson måtte sette seg i to minutter. En god mulighet for Vålerenga til å spise seg inn i kampen.

Det ble løsnet flere skudd, men det ville seg ikke for vertene.

Marcus Fagerudd fikk to minutter for tripping. Røymark var den Vålerenga-spilleren som var nærmest å score de to minuttene, men pucken gikk på feil side av nettmaskene.

– Dette er en vanvittig prestasjon så langt. Det er bare å ta av seg hatten, sa kommentator Grov.

Didrik Nøkleby Svendsen ble utvist for usportslig oppførsel. I overtall, med to mann mer på isen, satte Sparta spikeren i kista.

Med trafikk foran målet, dundret Fagerudd til og traff nettmaskene. Breivolds sikt var ikke god. 0-5.

Tobias Lindström pyntet på resultatet da han sendte pucken via Max Ponomarenko og i mål.

"Sila! Sila! Sila!" sang hjemmesupporterne ironisk om bortelagets keeper etter scoringen.

– Han har stått en helt fenomenal kamp i dag, sa Grov om målvakten Tobias Normann.

Brekke Henriksen snakket på seg en utvisning for usportslig oppførsel, 51 sekunder før slutt. Miihkali Teppo ble utvist for roughing.

Det endte 1-5,

På tabelltopp

I Stjernehallen var Grüner på besøk torsdag kveld. Etter en blytung sesongstart, har laget løftet seg. Stjernen, er som forrige sesong, i toppen av ligaen.

Det var gjestene som tok ledelsen. Tim Robin Johnsgård var målscorer. 1.34 før første pause utlignet Håkon Imset Stormli.

Sebastian Labori Christiansen og Jonathan Hafsmoe scoret for hvert sitt lag i andre periode.

I tredje periode sendte Magnus Eikrem Haugen Stjernen i ledelsen. Labori Christiansen utlignet drøyt fem minutter før slutt.

Stian Kaltrud Nysten ble matcvinner da han scoret 53 sekunder før slutt. Seieren førte Stjernen opp på tabelltopp.

Noe overraskende tok Ringerike ledelsen borte mot Frisk Asker. Colin Jacobs scoret på straffe:

Kun 36 sekunder ut i midtperioden utlignet Frisk Asker, ved David Morley. Johnny Corneil sendte fem minutter senere gjestene tilbake i føringen.

Morley og Mikkel Christiansen scoret hver sin gang og sørget for at Frisk Asker hadde snudd kampen før siste periode.

Christian Fosse la på til 4-2 25 sekunder før slutt. Det ble sluttresultatet.

Utklassing

André Bjelland Strandborg ble tidligere på kvelden tatt ut på landslaget. Et par timer etter uttaket ble offentliggjort, 13.14 ut i første periode, sendte han Stavanger Oilers i ledelsen borte mot Lillehammer.

Paul Bittner og Andreas Klavestad økte ledelsen til 0-3. Det var stillingen til første pause.

Bittner scoret i andre periode sitt andre mål for kvelden. Dan Kissel tegnet seg også på scoringslisten.

I tredje periode scoret Kissel igjen.

Strandborg økte til 0-7. Ludvig Hoff scoret Oilers sitt åttende mål for kvelden. 0-8 ble sluttresultatet.

Etter å ha blitt hindret av mye trafikk, kom Manglerud Star senere til Hamar enn planlagt. Det gjorde at kampen måtte utsettes en halvtime.

Da de først var i gang, så ikke bortelaget ut til å være preget av en litt mer stressende oppladning. Parker Bowles sendte gjestene i føringen. Andreas Dahl sørget for at det sto 1-1 ved første pause.

Simen André Edvardsen scoret det eneste målet i andre periode.

Skuddstatistikken viste 16-0 etter perioden. Det sto 2-1 før siste periode.

Jacob Berglund økte til 3-1. Jacob Lundell Noer økte til 4-1. Det ble sluttresultatet.