Klubben er i krise – spillere får finne seg nye klubber: – Trist

Artikkelen oppdateres.

Det var lokalavisen GD som var først ute med nyheten om at klubben ser nødt til å fristille spillere.

– Beskjeden er at om klubben skal overleve så må det kuttes drastisk i utgifter. Det er sånn det er, det er en kjip situasjon, men alle her er profesjonelle. Vi spiller for hverandre, og jeg tror ikke det skal ha noe å si for kampen i dag, sier Andreas Martinsen til GD.

Han bekrefter at han har fått beskjed om at han kan finne seg en ny klubb. Foreløpig har ikke Martinsen besvart TV 2s henvendelser.

TV 2 får, i likhet med HA og GD, opplyst fra flere kilder at Martinsen skal være ønsket på Jordal. Leder i Vålerengas sportslige utvalg, Anders Myrvold, har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Ishockeyekspert Erik Follestad synes det er trist å høre at Lillehammer ser seg nødt til å gjøre dette.

– Først og fremst er det trist. Det er trist for spillerne og supporterne sin del at de må ta så drastiske grep midt i sesongen. Det er dumt. Nå må de først rydde opp i rotet lederne har satt klubben i. Så får de rydde opp ordentlig etter sesongen, sier Follestad til TV 2, og legger til at han mener norsk ishockey trenger et slagkraftig Lillehammer-lag.

BLIR: Sverre Rønningen ser ut til å være blant spillerne som blir værende i klubben. Foto: Fredrik Hagen

Den viktige og talentfulle spilleren Sverre Rønningen er ikke blant spillerne som har fått beskjed om at han kan finne seg en ny klubb. Det bekrefter han til TV 2.

Fredag kveld møter de rivalen Storhamar i Eidsiva Arena. Det kan bli den siste kampen til flere av Lillehammer-spillerne.

TV 2 har forsøkt å få kontakt med klubbens styreleder, men foreløpig ikke fått svar.

Klubben har de siste par månedene vært åpne om at de har store økonomiske problemer. Det jobbes på spreng med å få på plass nok penger til videre drift.