Kjemper for å unngå konkurs: – Adskillig verre enn vi trodde

Han visste det var ille, men ante ikke at ryddejobben ville bli så stor. Klubben kjemper nå en desperat kamp for å unngå konkurs og degradering.

SISTE FEST? Rundt 6.500 tilskuere møtte opp på årets Hockey Classic. Her takker hjemmelagets spillere tilskuerne etter hockeyfesten. Foto: Alexander Henningsen

– Tallene var adskillig verre enn vi trodde at de var, sier fungerende styreleder i Lillehammer Ishockeyklubb, Arne Uhlen.

I fem uker har han hatt lederansvaret for et kaos. En ryddejobb så stor at de fortsatt ikke kan være sikre på at de unngår konkurs.

– Hvordan har de siste ukene vært?

– Det har vært slitsomt. Det er mye følelser i og rundt klubben, og det skjer mange ting som vi gjerne skulle vært foruten. Men vi er her og vi må stå i det, svarer Uhlen.

Han har vært åpen til flere medier om at situasjonen til klubben er håpløs. Til TV 2 forteller han blant annet om jobben som må gjøres om OL-byen fra 1994 fortsatt skal ha et elitelag og hvor mye penger som har kommet inn.

Kaoset kan få store følger, selv om klubben unngår konkurs.

Så mye har kommet inn

Driften granskes, spillere har fått beskjed om at de kan finne seg nye klubber, den største stjernen er borte og flere spillere er på vei bort, styrelederen trakk seg, to styremedlemmer og ett varamedlem fulgte etter og daglig leder er sykmeldt og har vært det lenge.

I midten av desember erfarte Gudbrandsdølen Dagningen at klubben hadde fire millioner kroner i negativ egenkapital.

To millioner kroner mer enn hva som ble informert om på medlemsmøtet i oktober.

Uhlen bekrefter at tallene til lokalavisen er riktige.

– Det var omtrent fire millioner kroner. Vi hadde en negativ prognose for 2022 på 3,5 millioner kroner. Så hadde vi også en negativ egenkapital vi dro med oss inn i året på omtrent 400. 000 kroner. Eksakt sum har jeg ikke foran meg, sier han.

– Hvor mye penger har dere etter dette fått inn?

– Ca to millioner kroner, svarer Uhlen.

MANGE DRAR: Flere av Lillehammer-spillerne er på vei bort fra klubben. Noen har allerede dratt. Foto: Alexander Henningsen

Som GD tidligere har meldt, ligger klubben an til å gå rundt 500.000 i underskudd hver måned resten av sesongen.

– Vi må kutte kostnader der vi kan kutte. Det må spares penger der det kan spares. Vi mener nå at det er grunnlag for videre drift med det vi har fått inn og de grepene vi gjør for resten av sesongen. Men vi skulle vært på positiv side i 2022, det klarte vi ikke. Kanskje klarer vi det ikke i 2023 heller, det får tiden vise, sier han.

Som han sa til NRK mandag, mener Uhlen at de er over det mest kritiske punktet med tanke på konkurs. Men så lenge egenkapitalen er negativ, og det med så mye, er ikke faren over.

– Spillerne har lidd

– Hvordan opplever du at spillerne har håndtert situasjonen?

– De har vært profesjonelle. Under romjulskampen gjorde de en bra innsats. Spillerne har lidd under manglende informasjon i mangel av daglig leder og sportslig leder. De har ikke fått den informasjonen de skulle hatt. Jeg synes at de har oppnådd profesjonelt og gjort jobben sin. De har mange spørsmål, noe som er naturlig når ting som dette dukker opp. Vi har nå prøvd å informere de så godt vi kan og holde de oppdatert, så de kan konsentrere seg om det de egentlig skal gjøre, svarer Uhlen.

BLIR: Martin Ellingsen har spilt flere sesonger for Lillehammer. Han er blant spillerne som blir værende i klubben. Foto: Harald Eiken / TV 2

Martin Ellingsen har vært i klubben i mange år. Han opplever situasjonen som frustrerende.

– Det er en ny situasjon for de fleste av oss. Jeg har ikke vært i en sånn situasjon før. Det er mye usikkerhet for oss med hva som skjer den økonomiske situasjonen, men vi som blir igjen får bare gjøre det beste ut av det, sier han.

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med sykmeldte Atle Svensrud, som er klubbens daglige leder, men han har ikke besvart våre henvendeler.

Tidligere styreleder, Tore Lien Bjørnstad, ønsker ikke å kommentere situasjonen.

Tre spillere har allerede forlatt klubben. De neste dagene tyder alt på at flere vil følge etter.

VIF-KLAR: Lillehammers store stjerne, Andreas Martinsen, ble bedt om å se seg om etter en ny klubb .Dager senere ble han presentert som Vålerenga-spiller. Foto: Torstein Wold / TV 2

Den fungerende styrelederen har ikke et eksakt tall på hvor mange spillere de kan tillate seg å slippe.

Onsdag skal det avholdes et ekstraordinært årsmøte.

– Vi har vært et redusert styre med kun fire personer. Vi mangler daglig leder og styreleder. Det har vært en tøff jobb. Nå vil få etablert et nytt styre som kan ta tak i de tingene som allerede ligger på bordet, sier Uhlen.

Risikerer å degraderes

Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, opplever det hele som en kjedelig og uønsket situasjon.

Det er ulike kontrollrutiner for å følge opp klubbene underveis i sesongen. Det har ikke vært like enkelt med Lillehammer.

I regelverket plikter klubbene å rapportere inn tall flere ganger i året til klubblisensutvalget. For klubbene som følger en handlingsplan, som Lillehammer, kreves det hyppigere rapportering.

– Men de kan aldri kontrollere mer enn de tallene de får. Sånn sett er det ting her som ser ut til å ha blitt holdt utenfor rapporteringen. Ting tyder på at det er mange som ikke har vært kjent med hele den økonomiske situasjonen. Får de ikke sett den, så spilles alle involverte ut på sidelinjen, sier Eide.

Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, ser alvorlig på situasjonen til Lillehammer. Foto: Terje Pedersen

– Klubben har ikke holdt seg innenfor handlingsplanen og mye tyder på at informasjon er holdt utenfor rapporteringen, vil dette kunne føre til sanksjoner?

– Ja, det kan det få. Det er hjemmel for det. Nå er det viktigste hva som skjer nå og ut sesongen, så kommer vi tilbake til sanksjoner når de har jobbet seg gjennom denne perioden og vi ser hva status er. Det er mange ting som kan endre seg til det positive. Det er nytt år og nye avtaler som skal kvitteres ut. Men det er en veldig, veldig krevende situasjon for klubben, svarer han.

– Kan det gå så langt som at klubben blir degradert?

– Ja, det er hjemmel for det. Vi har fratatt klubber lisens tidligere. De har ikke klart å levere til den handlingsplanen de skulle følge, så det kommer til å være noen tiltak vi må iverksette. Akkurat hvilke sanksjoner kan vi ikke forskuttere. Det er noe klubblisensutvalget ser på. Nå har vi en god dialog med folk i klubben, svarer Eide.