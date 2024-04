Kjær tok til tårene: – Ekstrem glede!

Mandag fra kl. 18.30: Se hockeyfinale på TV 2 Play.

I eufori knyttet de neven, kastet seg rundt halsen på hverandre og jublet av glede.

Bildene av de dresskledde Vålerenga-toppene oppe på tribunen i Stavanger, vil huskes i lang tid.

Det TV-bildene ikke viste, var hvordan de minutter senere kom løpende etter hverandre gjennom gangene og bort til garderoben.

Der omfavnet de spillerne som på ekstremt imponerende vis hadde tatt laget til finale.

– Jubelscenene til administrasjonen gjorde meg varm om hjertet. Jeg fikk tårer i øynene, sier Jan Tore Kjær.



RØRT: Jan Tore Kjær da han så Vålerenga ta seg til finale. Her under en presselansering av «Vinnerschkalle». Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Et galleri av følelser



I over 20 år har han jobbet for klubben i sitt hjerte. For to år siden gikk han av som styreleder, men fra tribuneplass har han som tilskuer fulgt tett med.

Da Vålerenga fredag sikret seg finaleplass mot Storhamar, kjente han på sterke følelser.

– Det var jo en thriller uten sidestykke. Jeg er utrolig stolt, rørt og lettet over at vi er tilbake, sier han.



Kjær forstår godt hvilke følelser de nåværende Vålerenga-toppene kjente på etter fredagens kamp.

– Det er en av få jobber i verden hvor du kan kjenne på så ekstrem glede. Da de tapte den sjette semifinalen hjemme på Jordal kan du kjenne på følelsen av å mislykkes og at alt går ad undas. En sånn reaksjon gir et galleri av følelser du aldri kan oppleve noe annet sted enn i idretten, sier Kjær.



17 år siden sist

Mandag begynner finaleserien mellom det som en gang var norsk ishockeys klare giganter.

Nå er det 17 år siden erkerivalene Storhamar og Vålerenga sist møttes i finale. Nå er det igjen klart for klubbens drømmefinale. CC Amfi er utsolgt. Det er hockeyfeber på Hamar og i hovedstaden.

– Dette er jo den megastore klassikeren i norsk ishockey, sier han.



De gule og blå er klare favoritter. Likevel tror Kjær på de mørkeblå.

– Jeg håper selvsagt på Vålerenga selv om alle sier Storhamar. Det er jo ingenting som er avgjort før siste kamp er spilt. Hjemme på Jordal skal vi vinne, så tar vi en eller to av kampene på Hamar.



– Etter denne sesongen her ville det vært helt fantastisk å sende de ut med halen mellom beina i finalen. Etter at sølvet for vår del røk på slutten av sesongen, og vi fikk så mye kritikk, snudde vi det i semifinalen. Nå håper jeg vi topper det med å knuse bønda!



19 ganger har klubbene møttes i sluttspillet. Vålerenga har vunnet flest serier. Det står 10-9 i sluttspillserier innbyrdes før årets finale.

Du kan se første finale på TV 2 Play og TV 2 Sport 2 kl. 18.30.