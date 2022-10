Kjær: – Ikke vits å stå på barrikadene og slåss

For ham var det uaktuelt å stille til gjenvalg dager etter å ha blitt beskyldt for kuppforsøk. Jan Tore Kjær er imidlertid ikke avvisende til å komme tilbake.

Det har gått noen måneder siden Norges mestvinnende klubb sitt kaos toppet seg med at styrelederen Jan Tore Kjær og styremedlem Rune Syversen av Klanen ble beskyldt for kuppforsøk.

Han takket for seg på årsmøtet uken etter. Syversens periode i klubben var også ferdig.

– Hvorfor stilte du ikke til gjenvalg?

– Det sa seg selv. Med den kritikken og måten spesielt de som representerte Klanen gikk ut, så var det helt uaktuelt. Det er ikke vits å stå på barrikadene og slåss for å bidra når flertallet mest sannsynlig ikke ville ha meg der, svarer Kjær.

En skikkelig vårrengjøring ble gjennomført på Jordal. En rekke profilerte ansatte gikk ut dørene. Inn kom nye krefter - som så langt har hatt stor sportslig suksess.

Tirsdag gjestet Kjær podkasten TV 2 Hockeyprat. Der fortalte han blant annet sin versjon av «kuppforsøket» og kaoset i klubben. Episoden kan du høre her:

– Klart det går innpå deg

– Utad fremsto det som kaos mellom AS og klubb, og det var det også. Vi var ikke enige. Da ble det tatt noen grep som gjør at vi ble valgt ut av klubben. Da du ikke har tillit er det bare å pakke baggen og gå, sier Kjær om valget om å ikke stille til gjenvalg.

Da den tidligere klubbdirektøren ble valgt som ny styreleder i 2020, sa han med et glimt i øyet at premieskapet burde bygges ut.

Det har det foreløpig ikke vært noen grunn til å gjøre.

Kjær mener at klubbens aksjeselskap styrte klubben under hans periode som styreleder.

GA SEG: Jan Tore Kjær stilte ikke gjenvalg som styreleder i Vålerenga. Foto: Jon Olav Nesvold

Han kjenner seg ikke igjen i påstander om at det var han som styrte alt som foregikk i klubben.

– I en idrettsklubb er det alltid administrasjonen som skal styre klubben. Hvis klubbstyret går ned i detaljer på fritiden sin og skal styre en klubb, så er det feil. Selv jeg som hadde vært der så lenge tidligere var jeg ikke i garderoben med spillerne og jeg så ikke kampene på den måten. Du er litt ute av det når du sitter på den siden. Da mener jeg at du som styreleder ikke skal gå inn og detaljstyre, sier han.

– Går det innpå deg å bli beskyldt for slikt (kuppforsøk)?

– Klart at det går litt innpå deg, men jeg har vært der så lenge at det går i bølgedaler. I det ene øyeblikket er du helt og i det andre så vil alle bli kvitt deg. Sånn er det i idretten, på godt og vondt. Jeg blir ikke noe mindre glad i klubben av den grunn. Jeg er kjempeglad i Vålerenga og føler at jeg kan gå på Jordal med hevet hode, svarer Kjær.

– Ingen er uunnværlige

Til tross for kaos og en spesiell avskjed i sin foreløpige siste periode i klubben, er ikke Kjær avvisende til å en dag jobbe for klubben.

– Jeg har lært meg en ting her i verden: Det er ingenting som varer evig, og det er ingen som er uunnværlige. Kirkegården er full av folk som trodde de var uunnværlige. Hvis jeg blir kalt til tjeneste så stiller jeg. Det er som når landet ber deg stille. Da stiller man. Hvis det skjer en gang så skjer det, hvis ikke skal jeg være en lykkelig supporter som ser Vålerenga vinne, sier han i podkasten.

Kjær synes det er godt å se at klubben tilsynelatende har fått mer orden på sakene. Den sportslige suksessen gjør ham glad.

Til tross for at laget topper tabellen, mener han at de har mulighet til å bli mye bedre utover sesongen.

– Det er så mye mer å gå på. Det har skurret litt defensivt. Det kan bare bli enda bedre. Det lover veldig bra, sier han.

Torsdag er Vålerenga gjester i DNB Arena. Stavanger Oilers - Vålerenga kan du se på TV 2 Play og TV 2 Sport 1 fra 19.00 torsdag. Før det kan du her høre podkast-episoden med Kjær.