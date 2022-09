Kissel reddet trøblete Oilers: – Stort for meg

Stavanger Oilers - Ringerike 4-2

Se Kissel herje med Ringerike i videovinduet øverst!

– Dette er stort for meg. Det er derfor jeg er her. Produsere poeng, sier kampens store spiller til Stavanger Aftenblad.

Etter kun to seire på de første fem kampene slo Stavanger Oilers tilbake i hengekampen mot Ringerike.

Det skal Dan Kissel ha mye av æren for. Amerikaneren med gullhjelmen serverte først to, før han kronet kvelden med like mange nettkjenninger.

– Han danser rundt, finner rom og skaper forvirring. Det er så flott gjort, sa TV 2s ekspertkommentator Ruben Smith da 35-åringen serverte Bryce Gervais.

Se Kissels 3-1-scoring:

Slet tidvis

Colton Beck sørget for en oppskriftsmessig ledelse, men gjestene fra Hønefoss svarte med Marius Carho Hansen.

Det skremte ikke siddisene, som gikk opp i 2-1 ved debutant Bryce Gervais i andre periode.

Kissel økte til 3-1, før Carho Hansen reduserte med sitt andre for kvelden.

Det var likevel Oilers bestemann som skulle få siste ord. Ringerike tømte alle mann i angrep og på en overgang fikk han en teknisk scoring, etter å ha blitt felt med målet åpent.

Punkterer kampen liggende:

Til tonene av tung rock fra tyske Rammstein, entret lagene DNB Arena. Elleve minutter ut i første periode kunne hjemmepublikummet åpne stemmen igjen for scoring.

Kissel la på tvers til Bryce Gervais, som slapp til Colton Beck foran mål. Fra kort hold fikk han pirket pucken forbi Ringerikes Jørgen Rønning.

I duellen med Marius Ryen landet kanadieren over keeperen, som holdt seg til beinet, idet som så ut som en kne- eller lyskeskade.

Det ble dermed en dempet feiring ettersom målvakten måtte kaste inn håndkleet. Inn kom svenske Mattias Pettersson.

Se hendelsen i videovinduet øverst

Skadet seg i Oilers-scoring:

Oilers gikk til pause med ledelse, men i andre periode skulle de få seg en støkk.

Kissel-magi

I undertall ga keeper Joona Partanen fra seg en sløv retur, hvor Marius Carho Hansen var våken. Fra skrått hold kunne han sette 1-1 i åpent mål.

Det ville ikke Kissel ha noe av, som ikke lenge etterpå danset forbi flere Ringerike-spillere. På utsøkt vis skjøv han videre til Gervais som sendte Oilers foran igjen.

I siste periode skulle Kissel få scoringen sin. Først satte 35-åringen 3-1, men Ringerikes Carho Hansen reduserte.

Spenningen ble kjapt drept av Kissel, som stormet i angrep. Etter å ha blitt felt med tomt bur foran seg dømte dommer teknisk mål og det endte derfor med 4-2-seier til laget fra Stavanger.