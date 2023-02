Jørgen Karterud scoret hat trick i comebacket for Vålerenga. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Foto: Beate Oma Dahle

Grüner - Vålerenga 2-6

Vålerenga-spiller, Jørgen Karterud, var endelig tilbake i spill torsdag kveld etter at en skulderskade hadde holdt han på sidelinjen siden september. Det var også Karterud som skulle bli avgjørende for Vålerenga i kampen mot Grüner.

– Det er helt ellevilt. Det er en helt utrolig kveld for Karterud, sier programleder Jonas Bariås i TV 2s hockeystudio.

Men det var hjemmelaget som skulle juble først. Tidligere Vålerenga-spiller, Calle Spaberg Olsen, sendte Grüner i føringen etter syv minutter.

Syv minutter senere utlignet Sebastian Johansen for Vålerenga.

Karterud-show

Det så lenge ut som at andre periode skulle bli en målløs affære, men det var før Jørgen Karterud sendte Vålerenga i ledelsen et minutt før andre pause.

To minutter ut i andre periode scoret Eirik Lavik, og stillingen var 2-2.

Da Vålerenga så ut til å gå på en smell på Grünerløkka, dukket nevnte Karterud opp igjen, og sendte bortelaget i føringen på ny.

Like etter la Mathis Olimb på til 2-4.

Før Jørgen Karterud sitt hat-trick og økte ledelsen til 2-5.

– Det er hyggelig å se Karterud tilbake etter en så stygg skade, legger hockeyekspert, Jesper Hoel, til.

Noen minutter før slutt fastsatte Joachim Hermansen sluttresultatet til 2-6.

Stavanger Oilers - Frisk Asker 3-0

Det tetter seg til i toppen av Fjordkraft-ligaen. Før kveldens runde skilte det bare fire poeng mellom serieleder Stavanger Oilers og Vålerenga på fjerdeplass.

Rundens hovedkamp fant sted i Stavanger, der serieleder Oilers tok imot Frisk Asker. I en ekstremt viktig kamp i toppen av tabellen, stakk guttene fra oljebyen av med tre poeng i kampen om seriemesterskapet.

TV 2s hockeyekspert, Bjørn Erevik, forteller i hockeystudio at Stavanger Oilers så bunnsolide ut.

– Dette var veldig solid. Man slipper ikke Frisk til noen farlige sjanser. Samtidig kommer sjansene til Oilers av unøyaktighet fra Frisk sin side, men hjemmelaget var klart best i de to første periodene.

– De er tungt besatt, kan spille med 20 mann som er gode i alle faser av spillet. Det blir tungt å møte Oilers fremover, sier Erevik.

Ampert

Etter en rolig start på kampen, ble det fryktelig ampert midtveis i første periode da hjemmelagets Andre Strandborg og David Morley havnet i en ordveksling. Som følge av dette tok kampen fyr, og utvisningene haglet.

Da første periode var over, hadde dommeren blåst hele ni utvisninger.

– Det er vanskelig å spille når det blir så mange utvisninger, sa hockeyekspert Jesper Hoel i TV 2s hockeystudio.

Det var en relativt sjansefattig første periode frem til det gjensto rundt tre minutter. Da kom Stavangers Rob Bordson, Nick Dineen og Andre Strandborg til store muligheter rundt Frisk-buret, uten å klare å sette pucken i nettet før lagene gikk til pause.

Fikk pucken i buret

Etter hvilen var Oilers farlig frempå og skapte flere gode sjanser de første minuttene.

I motsetning til i førsteperiode ble det ingen utvisninger i andre periode. Det så heller ikke ut til at vi skulle få noen scoringer.

Det var frem til serielederen endelig fikk pucken i mål tre minutter før pause. Rob Bordson sendte pucken ut foran mål. Der ventet kanadiske Gervais, som plasserte den pent forbi Fayen-Vestavik og sendte DNB Arena til himmels.

– Det så ut som det var deilig for Gervais, han trengte den scoringen, utbrøt Jesper Hoel i studio.

Nære på

Etter scoringen fortsatte Gervais å være et uromoment rundt Frisk Askers målgård, men dessverre for hjemmelaget fikk ikke kanadieren uttelling.

Stavanger Oilers så bunnsolide ut i tredje periode.

Halvveis i perioden økte nok en gang volumet i DNB Arena, da Ludvig Hoff doblet ledelsen for Oilers.

Ludvig Hoff satt inn 2-0 scoringen for Stavanger Oilers torsdag kveld. Foto: Annika Byrde / NTB Foto: Annika Byrde

Frisk Asker hadde noen muligheter i tredjeperiode, men klarte aldri å overliste Henrik Holm i Oilers-buret.

Like før slutt pirket Markus Søberg inn 3-0 for Oilers, som styrer mot nok et seriemesterskap.

Lillehammer - Stjernen 3-6

På Lillehammer kom Stjernen på besøk, og det var bortelaget som startet best.

Austin Cangelosi spilte pucken fint over til J.J Piccinich som sendte Stjernen i føringen etter drøye fem og et halvt minutt.

Syv minutter senere doblet Douglas Byrkjeland ledelsen for bortelaget.

Jeppe Meyer reduserte for Lillehammer da han med et lekkert håndleddsskudd sendte pucken i krysset og halverte Stjernens ledelse til første pause.

De fremmøtte hadde nesten ikke rukket tilbake fra kiosken før Alexander Reichenberg utlignet for Lillehammer.

Stjernen skulle likevel gå til pause med en ledelse da Alex Dostie gjorde 2-3 for bortelaget.

Kort tid etter økte Austin Cangelosi ledelsen på ny, før Ole Einar Engeland Andersen la på til 2-5 for bortelaget like før hvilen.

Etter en stille og rolig tredje periode kunne Stjernen reise hjem med tre poeng i bagasjen. Kampen endte 2-5.

Storhamar - Ringerike 5-1

På Hamar var Storhamar store favoritter da de møtte Ringerike. Det skulle hjemmelaget ettertrykkelig bevise.

Jacob Berglund sendte hjemmelaget i føringen etter rundt syv minutter spilt, på en pasning fra Jakub Kindl sendte svensken et knallhardt slagskudd forbi Anders Pettersson i Ringerike-buret.

Peter Quenneville doblet ledelsen på nok et rapt slagskudd i overtall.

I andre periode skulle Storhamar-fansen få mer å juble for da David Booth økte til 3-0 for hjemmelaget, før Jacob Lundell Noer styrte inn 4-0.

Reid Petryk skulle gi de tilreisende et lite plaster på såret da han reduserte til 4-1.

Fem minutter før slutt fastsatte David Booth sluttresultatet til 5-1 for Storhamar.

Manglerud Star - Sparta 2-3 etter straffeslagkonkurranse

Sparta hadde de største mulighetene i første periode, men vi måtte vente til etter pause før den første scoringen kom.

Christoffer Larsen Berger gjorde 1-0 for hjemmelaget like etter pause.

Fem minutter senere skulle Manglerudhallen skulle igjen få juble. Steffen Thoresen kronet nemlig rekordkvelden med en scoring da han satt inn returen på et skudd fra MS-toppscorer Emil Bejmo, og økte ledelsen til 2-0 for Manglerud Star.

– Et klassisk Steffen Thoresen-mål. Det er ingen som følger den, han slår den nesten inn med leggskinnen, smilte Jesper Hoel.

Spartas Vetle Salsten tente håpet da han reduserte til 2-1 like før pause, mens Niklas Roest ventet til rett etter hvilen med å utlikne for gjestene.

2-2 ble også resultatet etter full tid.

Kampen gikk til straffeslagkonkurranse. Der avgjorde Kristian Jakobsson for gjestene. Kampen endte 2-3.