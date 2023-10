Kårer ligaens ti beste spillere: – Helt eksepsjonell

TV 2s ekspert plasserer to nordmenn øverst på sin liste over ligaens ti beste spillere.

To av de største norske landslagsprofilene har etter flere år kommet hjem til sine moderklubber.

En for å lede moderklubben til nye triumfer. Den andre for å kunne ta sin hjemklubb mot en storhetstid i ny arena.

Begge to får selvsagt plass på vår ekspert sin topp 10-liste over de beste spillerne i ligaen.

Den ene tar plassen til Storhamars hærfører og en av tidenes norske hockeyspillere på topp av listen.

TV 2s hockeyekspert Jan André Aasland kårer i stigende rekkefølge det han mener er EHLs ti beste spillere.



UTFORDRENDE ØVELSE:: TV 2s hockeyekspert Jan André Aasland måtte vrake flere svært gode hockeyspillere da han satte opp listen over ligaens ti beste spillere. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

10. plass: Henrik Holm (Stavanger Oilers)

Han må finne seg i bunnplassen på topp 10-listen, men for Aasland var det en selvfølge at Stavanger Oilers-målvakten skulle med.

I en årrekke har han voktet buret til landets suverent beste hockeylag det siste tiåret.

Fredrikstad-mannen stjeler sjeldent overskriftene, men har vært svært viktig i siddisenes pokalsanking siden han kom til klubben.

SELVSKREVEN: Henrik Holm var et åpenbart valg på ekspertens topp 10-liste over ligaens beste spillere. Foto: Carina Johansen

– Han har startet sesongen i år med en redningsprosent på 94,4. Rent teknisk og faglig på keeperstilen er jeg ingen ekspert, men han ser rolig og fin ut. Med sin rutine sprer han en stor trygghet bakover i Stavanger-laget. Jeg føler at han nesten alltid gjør matchvinnende kamper, og sjeldent gjør de altfor store tabbene. Han har tatt åtte NM-gull i sin tid i Stavanger, man trenger vel ikke si så mye mer enn det, sier eksperten som i 2019 ledet Frisk Asker til NM-gull.

9. plass: Miihkali Teppo (Sparta)

Langt mer ukjent for det norske publikummet er den finske veteranen Miihkali Teppo.

Siden hans ankomst i Sarpsborg før forrige sesong, har han dessverre vært en del skadet.

Likevel har prestasjonene da han har spilt for Sparta vært såpass gode at Aasland mener han fortjener en plass på listen.

– Når han spiller er han veldig god. Han er kanskje ikke den man legger mest merke til i spillet, som man ofte gjør med de andre på listen, men han er en man veldig gjerne vil ha i sitt eget lag. Han er stabilt god og veldig solid i det han gjør på isen. Teppo er flink til å sette stopp på motstander i egen sone og vinner veldig ofte sin duell. Sparta trenger at han holder seg skadefri denne sesongen, for da har de en av ligaens beste spillere bakover, sier eksperten.

VIKTIG: Tommi Taimi er blant Vålerengas viktigste spillere i jakten på gull. Foto: Terje Bendiksby

8. plass: Tommi Taimi (Vålerenga)

Foran Spartas finske 30-åring plasseres han landsmann Tommi Taimi.

Vålerenga traff godt da de for fire sesonger siden hentet finnen til hovedstaden, og 33-åringen har blitt en svært viktig brikke i Fredrik Anderssons gulljagende lag.

Aasland trekker frem backens spillende kvaliteter bakfra i banen.

– Han er veldig effektiv i hvordan han tar med seg puck opp og frem i banen og enten frakter hele veien inn i motstander sin sone eller spiller medspillere i gode posisjoner. Taimi er rørlig og fin med puck på offensiv blå og er en trussel fra backposisjon med det gode skuddet sitt. Han er også ganske fysisk uten puck og setter flere gode taklinger i løpet av en kamp, sier han.

7. plass: Kristian Jakobsson (Sparta)

Norsk-svenske Kristian Jakobsson kunne spilt på andre siden av grensa, men har valgt bort tilbud for å fortsette å hamre inn scoringer i Sarpsborg.

Sparta-spilleren har levert stabilt bra i Sjur Robert Nilsens lag gjennom flere sesonger.

Som regel er han helt i toppen blant de med mest målpoeng i ligaen når det telles opp til slutt.

ET KJENT SYN: Kristian Jakobsson med gullhjelmen han ofte bærer som poengkonge for Sparta. Foto: Christoffer Andersen

– Han er god til å finne rom på isen som gjør at han kan få brukt sitt kanskje beste våpen, som er skuddet. Han er veldig god i overtall og særlig der også til å bruke skuddet sitt.

Eksperten trekker frem at Jakobsson er god på skøyter og flink til å ta seg forbi forsvarere.

– Det er en spiller motstanderne alltid må ta hensyn til, noe som gjør at det kan åpne seg opp plass og rom for medspillere. Han har en egen evne til å gjøre målpoeng i kamper hvor man føler man ikke har sett så mye til han, noe som er en god styrke, sier Aasland.

6. plass: Michael Haga (Frisk Asker)

Nestemann på listen er en av utenlandsproffene som har vendt hjem.

Michael Haga er blant Tobias Johanssons viktigste menn på landslaget, og har i flere VM vist at han holder et godt internasjonalt nivå.

For Roy Johansen er han i Frisk Asker mannen som skal være lederen offensivt.

– Han har kanskje ikke fått helt den starten Frisk Asker hadde håpet på, men det er en spiller med noen utrolige ferdigheter. Han er veldig god på skøyter og behandler pucken på en god måte. Haga kan drible og gjøre det uventede, men også sette opp andre i gode posisjoner. Jeg forventer å se mer av ham i overtall utover sesongen, for der har han en x-faktor som kommer til å bli viktig for Frisk, sier TV 2s ekspert.

STOR LANDSLAGSKARRIERE: Mathis Olimb jubler sammen med klubbkamerat Martin Røymark under fjorårets VM i Tampere, Finland. De har begge vært svært viktige bidragsytere for det norske landslaget. Foto: HEIKKI SAUKKOMAA

5. plass: Mathis Olimb (Vålerenga)

Til mye oppmerksomhet kom Mathis Olimb i 2021 hjem til Norge og Vålerenga.

Forventningene var enorme. Olimb har uten tvil vært god, men kanskje har han ikke helt levd opp til det mange ved hjemkomsten forventet.

Skal Vålerenga vinne gull er veteranen nødt til å gå i front. Så langt denne sesongen har han gjort det.

– Han har sett litt mer ut som seg selv i starten av denne sesongen. Men uavhengig av starten i år ville han fortsatt vært på denne listen. Han er en playmaker som trives veldig godt med puck på bladet og har på grunn av det en veldig stor evne til å være synlig i kamper. Han er flink til å vri og vende bort motspillere slik at de ofte ender på etterskudd eller drar på seg utvisninger. Olimb er fortsatt veldig profesjonell når det kommer til væremåte og trening, og er en Vålerenga kommer til å ha mye glede av denne sesongen.

POENGSANKER: Austin Cangelosi (t.h) jubler for scoring i 2021. Amerikaneren har fortsatt å sanke målpoeng. Foto: Annika Byrde

4. plass: Austin Cangelosi (Stjernen)

Austin Cangelosi leverte godt med målpoeng da han kom til Lillehammer i 2018, og etter to imponerende sesonger klarte Stjernen å sikre seg amerikaneren.

Det har vist seg som en kjempesignering.

Første sesongen noterte han seg for 37 målpoeng på 36 kamper. Forrige sesong sto han igjen med 61 poeng på 42 kamper.

Teknikeren har også stilt inn siktet denne sesongen. Så langt har han 12 målpoeng på 6 kamper.

– Han har vært en av de bedre spillerne i ligaen gjennom flere sesonger nå og har et veldig godt samspill med J.J Piccinich. Det er en hardtarbeidende spiller som skaper rom og plass for andre på isen. Han trives godt inne foran motstanders mål og tar gjerne de duellene hvor det gjør litt vondt. Det er ikke den største spilleren på isen, men han er fortsatt veldig god i nærkampene og kommer ofte ut av situasjoner med pucken. Også er han en av de beste dropperne i ligaen, sier eksperten.

3. plass: J.J Piccinich (Stjernen)

I Fredrikstad mener de gjerne at amerikaneren fortjener plassen øverst på listen.

Han har vært glitrende siden han før forrige sesong ble hentet til Stjernen, men her må han se seg slått av to nordmenn.

– Fjorårets toppscorer, som også har fått en bra start denne sesongen, er en playmaker som er best i spillet med puck. Men han er også ganske hardtarbeidende og fysisk. Han leverer stabilt gode prestasjoner mot alle lag og har ganske små svingninger i prestasjonene sine. Han er bra til å spille andre gode og ser ut til å være en spiller det er enkelt å finne kjemi med. Han spiller veldig mange minutter for Stjernen som kanskje mangler litt «secondary scoring» som igjen gjør at mye blir liggende på Piccinich, sier Aasland om 27-åringen.

Så langt denne sesongen har han i likhet med Cangelosi 12 målpoeng på 6 kamper.

NEST ØVERST: På Hamar har Patrick Thoresen heltestatus. Denne sesongen kan bli hans siste. Foto: Carina Johansen

2. plass: Patrick Thoresen (Storhamar)



I november fyller den norske hockeygiganten 40 år.

Likevel er han fortsatt lederen i Storhamar-laget og kunne trolig også fortsatt hevdet seg godt i større ligaer.

Sist TV 2 kåret ligaens beste spillere ble Thoresen plassert på topp av listen. Denne gang er han forbigått av en landsmann, men av betydning for sitt lag er kanskje 39-åringen fortsatt den viktigste.

– Hærføreren til Storhamar, som ofte er best i de store kampene, er fortsatt helt i toppen blant de beste spillerne i EHL. Han er utrolig sterk med puck og vanskelig for motstanderne og komme innpå og ta fra pucken. Han bruker kroppen på en god måte med blanding av fysikk og smartness. Thoresen er stabil i poengproduksjonen sin og helt eksepsjonell i overtall. Det er en spiller man alltid frykter som trener for motstander-laget, sier eksperten.

ENORM SIGNERING: I sommer presenterte Stavanger Oilers signeringen av Mathias Trettenes på en langtidskontrakt. Foto: Carina Johansen

1. plass: Mathias Trettenes (Stavanger Oilers)

Etter avskjeden i oljebyen i 2016 har Mathias Trettenes to ganger kommet hjem for å bidra, men da han i sommer signerte langtidskontrakten med landets beste hockeylag var det likevel noe sjokkerende.

At en av Norges beste spillere i sin beste alder skulle signere en femårskontrakt (!) var oppsiktsvekkende, men svært gledelig for siddisene.

Aasland mener Trettenes er så god at Patrick Thoresen må finne seg i å plasseres på 2. plass.

– Det er en allround-spiller som er bra på alt og kan brukes i alle spillets faser. Han leser og ser spillet på en imponerende måte som ikke mange andre i ligaen gjør.

– Han er god i undertall og har en x-faktor i overtall. Trettenes er veldig god og effektiv på skøyter, samt at han er veldig bra i spillet med puck, noe som gjør at poengproduksjonen ofte blir god, sier Aasland.