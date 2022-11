– Kanskje er jeg ikke så dårlig som jeg trodde at jeg var

– Når jeg nå ser på det så skulle jeg kanskje ønske at jeg tidligere prøvde noe nytt, sier spilleren som i høst har begeistret norske hockeysupportere og imponert TV 2s eksperter stort.

Forventingene ble tidlig store til Fåberg-mannen, som kun var 16 år og noen dager gammel da han slapp til på Lillehammers A-lag.

I løpet av noen år ble Stian Kaltrud Nystuen hentet opp på det norske landslaget. Med en nøkkelrolle i moderklubben og kamper med isbjørnen på brystet, ble også presset på ham større.

Det taklet han til slutt dårlig. Utviklingen stoppet opp. Han leverte ikke varene. Kaltrud Nystuen begynte å tvile på om han var i stand til å leve opp til det som var forventet av ham.

På Mormors Café i Gamlebyen i Fredrikstad forteller han åpent om tøffe år og det åpenbare valget han til slutt følte at han måtte ta.

For kontrastene er store til den nåværende tilværelsen, hvor han nå er blant de heteste navnene i den norske toppligaen og hvor han igjen banker på landslagsdøra.

ÅPEN: Stian Kaltrud Nystuen legger ikke skjul på at det har vært noen tøffe år. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

– Går til hodet på deg

Hele barndommen var målet å spille seg til en fast plass på Lillehammers A-lag.

Det klarte han fint. Debuten kom tidlig og relativt raskt etablerte han seg som en fast brikke i laget.

Fra 2012 til 2022 spilte han for klubbens førstelag. Det ble noen år for lenge, tenker han. Samtidig trivdes han veldig godt og angrer på en måte ikke på at han ble værende.

– De to siste årene utviklet jeg meg kanskje ikke så mye. Det gikk egentlig ikke fremover. Kanskje gikk det feil vei, sier han.

– Mistet du litt troen på deg selv?

– Ja, jeg må være så ærlig å si det. Jeg visste forventingene var store til meg. Selv hadde jeg også høye forventninger. Jeg skulle være en de som produserte poeng hver kamp. Så da jeg gikk 7-8 kamper uten å være i nærheten av å score mål eller få poeng, så begynner man jo å tenke. Kanskje er det ikke jeg som skal produsere poeng? Kanskje skal jeg endre måten jeg spiller på og heller fokusere på det å takle og gå mye på skøyter? Spurte han seg.

– Gikk det innpå deg?

– Selvfølgelig. Man tenker på det når man går mange kamper uten poeng. Det går til hodet på deg. Jeg stresset stadig mer. Det ble ikke akkurat bedre av å tenke på det hele tiden. Jeg lot meg stresse litt for mye av manglende poeng, svarer Kaltrud Nystuen.

NY BY: Stian Kaltrud Nystuen i sin nye hjemby, Fredrikstad. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

Månedens spiller

Før sesongen var over begynte det å ringe fra Fredrikstad. Stjernens sportssjef, Darren Treloar, viste stor interesse for Lillehammer-spilleren og ga uttrykk for at han ønsket å hente han til Stjernen.

Da sesongen var over tok samtalene seg opp og det ble klart for Kaltrud Nystuen at tiden var kommet for å ta farvel med klubben han hadde spilt for mesteparten av livet - til tross for at de ønsket å ha han med videre.

– Det var litt rart å plutselig skulle dra til en helt annen hall enn den jeg har dratt til siden jeg var fem år gammel. Jeg var spent på hvordan det skulle bli, sier han.

Stjernens gode sesong og måten de jobber på for å nå helt til topps lokket ham.

– Hvor godt fornøyd er du med egne prestasjoner så langt?

– Det har gått veldig bra hittil. Jeg håpet selvsagt at det skulle bli bra, men at det skulle gå så bra hadde jeg ikke trodd. Jeg føler egentlig at det bare blir bedre og bedre, svarer han.

TV 2s hockeyeksperter Jesper Hoel, Bjørn Erevik og Erik Follestad har kåret Kaltrud Nystuen til månedens spiller for oktober. En måned hvor han blant annet scoret fire (!) mål i en kamp mot Ringerike.

MÅNEDENS SPILLER: Stian Kaltrud Nystuen presterer stadig bedre. I oktober var han ifølge TV 2s eksperter den beste spilleren i Fjordkraft-ligaen. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

– Det er veldig gøy. Andre måneder har jeg ikke engang tenkt på det, for jeg har ikke vært i nærheten. Det viser vel egentlig at jeg tok riktig valg ved å forlate Lillehammer, sier 26-åringen.

Han tror det er flere årsaker til at det har løsnet. En god rekke med et godt samspill og det at han spiller i overtall, hvor han kan stå foran målet og bli spilt opp, er en av grunnene. Selvfølgelig er det også avgjørende at han har marginene på sin side og stadig oftere lykkes med å legge pucken i mål.

– Jeg blir veldig lettet. Kanskje er jeg ikke så dårlig som jeg i en periode trodde at jeg var. Jeg har funnet tilbake gleden med å spille hockey. Nå gleder jeg meg til å dra i hallen og trene hver dag, sier han.

– Noe helt annet

Etter noen litt tøffere sesonger, er det flere som gleder seg over at det nå har løsnet igjen.

– Fra Fåberg er det et kvarter inn til Lillehammer. Hele barndommen var jeg avhengig av at familien stilte opp og kjørte meg på trening. Mamma og pappa la ned så mye tid for at jeg og broren min skulle bli gode. Den dag i dag kjører pappa fra Lillehammer og mamma fra Oslo for å se på hjemmekampene. De synes det er gøy. Da de har ofret så mye av sin tid, er det veldig deilig å kunne gi noe tilbake, sier han.

Torsdag er de trolig på plass igjen for å se sin sønn i sitt livs form.

Da tar tabelleder Stjernen imot Sparta til lokalderby.

– Jeg har spilt en del oppgjør mellom Lillehammer og Storhamar, men jeg må si at dette er noe helt annet. Det er mye mer trykk rundt kampen. Den kampen i Sparta Amfi tidligere i sesongen, som var mitt første lokalderby her, er noe av det morsomste jeg har opplevd. Det var fullsatt hall. Red Beavers skrek og hoppet hele kampen. Det var veldig kult! Sier Stjernen-spilleren.

KLAR: Stian Kaltrud Nystuen gleder seg veldig til lokaloppgjør. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

Det er de kjipeste kampene å tape og de som betyr mest å vinne. Torsdag kan Sparta ta over tabelltoppen.

Kaltrud Nystuen drømmer selvsagt om å bli den store helten og feire sammen med de røde supporterne - som de gjorde i Sparta Amfi for få uker siden.

Stjernen - Sparta kan du se på TV 2 Play fra 18.30 torsdag.