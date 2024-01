Kampen for åpenhet: – Tror mange er redde

– Jeg står jo ikke på kamp og roper ut: «Hei, jeg er homo!»

Espen Forsjord ler av det, og ser mot undertegnede.

– Jeg tviler på at du på en kamp roper at du er hetero.

Hånd i hånd kom de gående bort til det beryktede supporterfeltet i et av de mest stereotypiske machomiljøene.

På Felt E, tilholdsstedet på kamper for supportergrupperingen Klanen, sitter ekteparet med hvert sitt symbolske skjerf over skuldrene.

Regnbuefargene i kombinasjon med logoen til klubben de elsker bæres med stolthet. Men selv om de i mange år har vært åpne om sin legning, er det fortsatt en lang vei å gå for mange andre.

Samtlige lag i ligaen har vært på besøk i hovedstadens mektigste innendørsarena denne sesongen. Opp mot 250 spillere har entret isen.

Heller ikke i år er det en eneste av spillerne på herrenes toppnivå som er skeiv og åpen om det.

Det har det aldri vært.

– Det er synd, for de finnes nok. Jeg tror at om du er skeiv hockeyspiller så kan du ha en del fordommer om at du vil bli tatt imot dårlig. Det tror jeg ikke nødvendigvis er sånn, sier Espen.

Tror folk er redde

– Even, hvorfor tror du at det er sånn?

– Det er vel noe som henger igjen, da. Det var jo ikke akkurat så åpent før, noen ting i samfunnet. Men vi har sett det i andre idretter. Det er imponerende hvor godt mottatt det er, svarer Even Haugseth, lederen i Vålerenga Historielag - som hevder at han lever og ånder for Vålerenga.

– Det kan virke som at folk er redde for å komme ut. Sånn bør det ikke være i 2024, følger ektemannen opp.

Da han forelsket seg i klubben var ikke Espen åpen om sin legning, og det var heller ikke spesielt relevant for hans rolle som supporter.

Det var i voksen alder, etter at han hadde blitt åpen om sin legning, at han igjen ble ivrig supporter for de mørkeblå. Paret bodde da en periode rett ved siden av Jordal og kunne traske bort på kamp.

Aldri har han kjent det som utrygt å være åpen om legningen i hockeymiljøet. Første gang han bar regnbueskjerfet på kamp hadde også store deler av resten av supporterne det på.

– Det bruker jeg for å vise at det er lov å være den man vil. Jeg tenker på de som kanskje ikke tør å være så åpen som jeg har vært i det miljøet her. For meg har det absolutt vært trygt.

Nå håper de at et nytt samarbeid skal føre til at enda større åpenhet i hockeymiljøet.

KJÆRLIGHET: Even Haugseth og Espen Forsjord deler et kyss på tribunen til klubben i deres hjerte. . Foto: Torstein Wold / TV 2

– Ble stolt!

Under uke fem inviterer de to toppligaene i norsk ishockey, Elitehockeyligaen (EHL) og Bambusaligaen, til «Pride-week» i norske ishaller. Alle klubbene vil spille i Pride-drakter, uten reklamesponsorer – med ett budskap:

– Elsk hvem du vil, vær den du vil og hjertelig velkommen til hockeyfamilien, sier Thomas Hallem Kristiansen, kommersiell leder i Norsk Topphockey.

Det er et samarbeid ekteparet verdsetter.

– Da jeg fikk høre om samarbeidet ble jeg stolt! Jeg synes at det er veldig gøy at hockeyen tok initiativ til et sånn samarbeid. At de også får med hele Hockey-Norge er utrolig gøy!

– Hvordan tror du at det hadde blitt reagert om en spiller hadde kommet ut som homofil?

– Jeg tror majoriteten hadde synes at det hadde vært kjempegøy! Så er det helt sikkert også noen som ikke synes det. Sånn er det jo generelt i samfunnet, svarer Espen.

Når hallen fargelegges med regnbuefarger til kamp torsdag, vil det være med mange til stede som ikke tidligere har vært på hockeykamp. I det skeive miljøet er det mobilisert for å få med flest mulig på kamp.

Espen har gledet seg lenge til akkurat den hjemmekampen.

– Jeg er veldig spent! Nå aner jeg ikke hva de har planlagt, mest på grunn av at jeg har lyst til å bare komme hit og få en opplevelse. Vet man på forhånd alt som skal skje blir det ikke det samme. Jeg gleder meg til å komme hit!

– Ingenting endret seg

Henrik Reisvang holdt det i mange år for seg selv at han liker menn.

Først etter at han kom hjem til Norge, etter å ha spilt hockey i fire på college i USA, delte han det som frem til da hadde vært hans hemmelighet.

– Jeg tror det er mange som er litt i min situasjon. At de er redde for å ta steget fordi de tenker hele tiden på det verst tenkelige utfallet. De kan være redde for å miste ting som de er, sier han.

Gjennom ungdomstiden var det egentlig aldri aktuelt å være åpen om sin legning. Det skyldtes flere ting, men heller ikke den gang var det noen av hans forbilder på toppnivå som var skeive og åpne om det.

Nå er han selv trener for G16-laget til Frisk Asker. Der vet gutta på laget godt at treneren er homofil - uten at det spiller noen som helst rolle for dem, annet enn at han er et godt forbilde med sin åpenhet.

Nesten hele sitt liv har askerbøringen vært i hockeymiljøet. Først som spiller både i Norge og USA. Senere som trener, spiller i 3. divisjon og som ekspertkommentator i TV 2.

– Hvordan reagerte folk da du kom ut?

– Det har bare vært positive opplevelser. Folk i hockeyen er ekstremt ålreite mennesker. Legning har egentlig ingenting å si. Det har gått veldig bra! Jeg tror ikke noen ser på meg annerledes etterpå. Det virker som at fleste egentlig bare synes at det er kult.

– Det er egentlig ingenting som har endret seg etter at jeg fikk guttekjæreste.



– Blir veldig overrasket

Senere har det vist seg å bare være den første av mange ganger han skulle åpne opp om sin legning.

– Det er fremdeles sånn at jeg føler at jeg må komme ut på månedlig basisnivå, sier han og smiler.

– Folk som kjenner meg godt vet det jo, men de som ikke kjenner meg så godt personlig blir veldig overrasket. Jeg er jo det man kan kalle en typisk hockeygutt.

På direkte spørsmål fra undertegnede på om den tøffe sjargongen som kan være i en hockeygarderobe, gjorde det mindre aktuelt å være åpen om sin legning, tar han idretten han elsker i forsvar.

IS, SVETTE OG MUSIKK: På overtid får G16-laget på seg skøytene før treningen starter, mens EDM-musikk spilles høyt på anlegget. Foto: Hanna Kristin Hjardar / TV 2

For han var det av flere grunner ikke så aktuelt å komme ut på den tiden. Sjargongen i garderoben var ikke direkte avgjørende for den avgjørelsen.

– Jeg vil si at den sjargongen ikke er så unik i hockeyen. Det føles som at hockeyen speiler et bilde av samfunnet.

– Mindre bruk av skjellsord

Gjennom mange år i idretten har han opplevd det som virker som en holdningsendring og en større aksept for forskjeller.

Det var en annen tone i garderoben under hans ungdomstid.

– Jeg merker at det er stor forskjell på praten nå og for 15 år siden. Det er blitt en mye større aksept, og det er mindre bruk av skjellsord. Jeg tror at hockeyen og samfunnet generelt har tatt store steg de siste 15 årene, sier 33-åringen.

Da han bodde i USA merket han at utviklingen den gangen ikke hadde kommet like langt der.

– Jeg vil ikke si at det var noe mindre bruk av det som skjellsord borte i USA, sier han.

At det fortsatt ikke er en eneste spiller på herrenes toppnivå, EHL, som deler samme legning som han, synes han er dumt for mangfoldet og inkluderingen.

– Det er selvfølgelig litt synd. Jeg tror at hvis noen hadde kommet ut så ville ikke det vært noe problem. På det her tror jeg ikke det er så forskjell på om du kommer ut i 3. divisjon og i eliten. Det er samme garderobe og den biten, sier han og begrunner det videre:

– Jeg synes det er synd hvis noen ikke greier å leve livet sitt som de vil fordi de havner i tankegangen om hva som verst tenkelig kan skje. Min og mange andre som jeg kjenner sin erfaring er at det alltid går bra. Når den dagen kommer at noen kommer ut, tror jeg at det blir veldig godt tatt imot!

Han ble positivt overrasket da han først fikk høre om samarbeidet mellom hockeyen og Pride.

Under hockeyens Pride-uke skal han i aksjon som ekspertkommentator for TV 2 under oppgjøret mellom Frisk Asker og Stjernen i Varner Arena.

– Det er kult at hockeyen er først ut i landet med å gjøre en sånn type markering. Ekstra fint er det at det er nettopp hockeyen som gjør det. Det er sett på som en tøff sport, og nettopp det går litt på hva jeg tenker om det. Det er nødvendigvis ikke to ting som bør være motstridende, sier han.

– Skal bli positivt overrasket

– Vi har aldri gjort et så omfattende samarbeid noen gang med idretten, sa Dan Bjørke, leder i Oslo Pride til TV 2 da samarbeidet ble annonsert, og fortsatte:

– Og det at hockeyen, som er en myteomspunnet og «macho» idrett, står først i rekken og gjør dette initiativet sammen med oss, håper vi inspirerer andre idretter til å bli med.

I mange måneder har de planlagt årets Pride-uke. Planen er at det blir den første av mange ganger de gjør dette, og at de hvert år fremover kan rette fokus mot det samme.

Kommersiell leder i Norsk Topphockey, Thomas Hallem Kristiansen, har kjempetro på det nye samarbeidet.



HØYE FORVENTINGER: Leder i Norsk Topphockey, Thomas Hallem Kristiansen, har gledet seg lenge til det han tror blir en festuke i norske hockeyhaller. Foto: Annika Byrde / NTB

– Mangfold og inkludering skal være en del av idretten vår. Alle skal føle seg velkommen og alle skal selvfølgelig få være seg selv. Hele Hockeyfamilien viser et enormt engasjement og vi tror denne uken kommer til å ble en fest for felleskapet. De som har vært på kamp tidligere skal oppleve noe nytt, de som aldri har vært på kamp før skal bli positivt overrasket, sier han.

Den kommersielle lederen håper budskapet får den oppmerksomheten det fortjener.

– Det skal i hvert fall ikke stå på klubbene, fokuset er enormt og det pyntes til fest. Er det en kamp du skal være en del av i år så er det denne!

– Hvordan ser du frem til den kommende uken?

– Vi gleder oss enormt til å fargelegge arenaene våre med fokus på en viktig sak, svarer Kristiansen.