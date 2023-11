Kalte Norge «møkkaland»: – Tenker på barna

Mats Zuccarello er på plass i Stockholm for å spille NHL-kamper med sitt Minnesota Wild.

Men hockeystjernens besøk til nabolandet har først og fremst skapt overskrifter av andre grunner:

– Jeg synes det er et møkkaland når det kommer til idrett. Ja, vi er gode i mange idretter, men det er ikke bra nok tilrettelagt for barn og unge i hele landet, sa han til Viaplay om Norge.

Til TV 2 har også hockeystjernen mye på hjertet.



– Jeg skulle kanskje ordlagt meg litt annerledes, men jeg synes ikke vi som et ressurssterkt land har gjort nok for at alle barn skal kunne delta og drive med det de ønsker å drive med, sier Zuccarello til TV 2, og legger til:

– Det er ikke nok fokus på utenforskap i idretten. Det er min mening, og det står jeg for, så får folk diskutere i hytt og gevær om det er greit.

Zuccarello skrev fredag kveld denne X-meldingen:

Møkkaland var overtenning! Kunne nok brukt noen andre ord en det🤝Ble litt overivrig der. Men står for budskapet! Alt for dyrt og alt for lite tilbud for barn over hele landet! — Mats Zuccarello (@zuccarello36) November 17, 2023

VIL HJELPE: Mats Zuccarello håper ting endrer seg for det bedre for barn og unge i norsk idrett. Foto: Erlend Sørbø / TV 2

Til Dagbladet svarer Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery på Zuccarellos uttallelser:

– Tvert imot gjøres det hver eneste dag på alle nivåer i norsk idrett en formidabel innsats for å opprettholde og utvikle et inkluderende tilbud for alle, skriver Jaffery.

Flere spør om hjelp: – Må svelge stoltheten

Spesielt peker Zuccarello på at det er for dårlig tilgang på haller, treningstider og utstyr.

– Jeg står for det jeg har sagt. Jeg tenker jo på barna rundt om i hele landet. Det er rett og slett for dyrt.

Selv har NHL-proffen en stiftelse, Zuccarellostiftelsen, som «jobber for å gi barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet uavhengig av bakgrunn, kjønn, etnisitet og bosted.»

– Hva slags historier har du vært borti gjennom arbeidet med Zuccarellostiftelsen?



– Det er alt mulig du kan tenke deg. Men det man ser er at det er mer og mer trøkk, svarer «Zucca», og tilføyer:

– Det var mer tabu å spørre om hjelp før, men nå er det liksom det siste strået. Mange har ikke noe valg om å svelge stoltheten og søke om hjelp. Trøkket blir større og større, så da er det noe som er feil i mine øyne.



Zuccarello kommer også med et stikk til norske politikere, som han mener bør gjøre mer:

– Det er veldig mange som skal gratulere og heie når noen gjør det bra i Norge ...

– Vært ute med motorsagen

I Hockey-Norge er det også store økonomiske problemer, der flere klubber sliter.

Norges Hockeyforbund har også uttalt at de sliter med å opprettholde driften.

– Hva tenker du?

– Jeg har vært ute med motorsagen, så jeg skal ikke frem med den igjen, men det er klart det er trist. Det er ikke noe mer å si om det, konkluderer Zuccarello.