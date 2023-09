Jubler over tilskuertall: – Et kjempepotensial

– Det er utrolig gledelig å se de tallene som presenteres i de ulike klubbene nå etter første serierunde. Nå må vi bare fortsette å jobbe knallhardt for å opprettholde den interessen, sier Jensen.

Den profilerte markedssjefen i Vålerenga kan glede seg over de aller høyeste publikumstallene i EHL i årets åpningsrunde.

Etter flere tunge år i lånt hall, peker pilen én vei for antall tilskuere i hovedstadens praktanlegg. Markedssjefen kan ikke peke på et konkret grep som har gitt utslag og fått flere på kamp i Jordal Amfi, men klubben opplevde en endring underveis i foregående sesong.

– Vi har jobbet hardt inn mot serieåpningen for å gi publikum en totalpakke som er så god som mulig. Det er ikke et enkelt grep vi har gjort, men heller en innsats på flere områder. Så merket vi spesielt etter jul i fjor at interessen var på vei opp, sier Jensen.

Enorm økning

Vålerenga har av naturlige årsaker økt publikumstallet voldsomt de siste årene.

Da nye Jordal Amfi ble bygd, måtte klubben spille flere sesonger i Furuset Forum. Perioden der ble lengre enn hva klubben i utgangspunktet hadde tenkt, da det i byggingen av den nye arenaen kom flere utsettelser.

Under den siste sesongen før koronapandemien hadde klubben et snitt på 967 tilskuere per kamp. Etter at de flyttet inn i sin nye arena økte tallet drastisk. Forrige sesong besøkte i gjennomsnitt 3054 Jordal Amfi hver kamp.

Denne sesongen var de svært nær å selge ut arenaen til åpningskampen mot Frisk Asker. 5147 mennesker var på plass i arenaen som har kapasitet til å huse 5300 tilskuere. Det ble med god margin den best besøkte åpningskampen.

– Potensialet i Vålerenga er stort, det ser vi på åpningskampen. Det er stor interesse for klubben, og det må vi jobbe godt for å utnytte og bevare.

FORNØYD: Daniel Østbye, kommersiell leder i Vålerenga, har god grunn til å smile etter en solid publikumsøkning de siste årene. I åpningsrunden var Jordal Amfi best besøkt. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– De stående, syngende supporterne våre gjorde en fantastisk innsats. De leverte 4500 flagg og en fantastisk TIFO. Jeg vil si takk til alle som kom på arenaen. Fremover kan vi garantere et godt produkt av isen, også er jeg sikker på at spillerne vil fortsette å prestere slik at vi kan fylle Jordal Amfi flere ganger, sier Vålerengas kommersielle leder, Daniel Østbye.

Også Vålerengas trener, Fredrik Andersson, gleder seg over den økte interessen for Vålerenga og resten av norsk ishockey.

– Publikum gjorde stemningen magisk, Jeg håper at publikumet her fra Oslo kan komme og støtte oss, for de betyr så mye i disse jevne kampene. Jeg tror vi er på rett vei, og det var utrolig kult å se gode tilskuertall på mange arenaer i serieåpningen. Nå gjelder det bare å bygge videre på dette, sier svensken.



PÅ GULLJAKT: Som vanlig er Vålerenga en av lagene det er størst forventninger til denne sesongen. Foto: Rodrigo Freitas

– Et kjempepotensial

Det gjennomsnittlige antall tilskuere på kamper i den øverste divisjonen var forrige sesong over 250 flere enn det var i forrige sammenlignbare sesong, 19/20-sesongen.

– Jeg tror norsk hockey har et kjempepotensial. Det er Norges nest største publikumsidrett og jeg har stor tro på at det skal bli mer interesse enn det allerede er. Vi ser med de nye arenaene rundt omkring at folk kommer på kamp, sier Jensen.

I 19/20-sesongen var snittet for antallet tilskuere 1597 tilskuere per kamp. Forrige sesong økte tallet til 1865 tilskuere.

Verdt å merke seg her er at de to lagene som ikke spiller i EHL denne sesongen, Manglerud Star og Grüner, hadde et samlet publikumssnitt på under 600 mennesker.

Årets to opprykkslag har begge større muligheter til å trekke mange tilskuere enn de to nevnte klubbene. Comet trakk 1201 mennesker til sin åpningskamp mot Lørenskog.