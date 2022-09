– Jeg visste ikke at jentene spilte

De er begge i norgestoppen i sin idrett, men opplever stadig at folk blir overrasket at de som jenter spiller.

– Jeg synes det er litt spesielt, sier Christina Furseth om reaksjonene hun ofte får.

Emilie Solhaug Jensen blir møtt med det samme. Selvsagt skulle hun ønske at det ikke var slik, men hun forstår det likevel godt.

Før hun ble tvunget med på trening, trodde hun det bare var menn som spilte.

– Jeg så for meg en viss type, som var litt slaskete med snuslepper. Jeg tror faktisk ikke at jeg engang tenkte på at det var damer som spilte, sier Solhaug Jensen med et smil.

Hun hadde de samme fordommene som så mange hun møter har, men hun forelsket seg i sporten og har ofret mye i mange år for å spille.

På guttelag

Hæ? Spiller du hockey?

Furseth forteller at folk ofte reagerer slik da de finner det ut.

Før videregående flyttet hun til det som har blitt Norges ledende hockey-by, både på herre- og kvinnesiden.

FLYTTET: Christina Furseth flyttet til Stavanger fordi det var et bedre skoletilbud som hun kunne kombinere med det å spille ishockey. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

I Stavanger har hun blitt en viktig del av norsk ishockeys mest profesjonelle kvinnelag.

Tidligere hadde hun stort sett spilt på guttelag. Fra hun var ti til 16 år gammel.

– Det var to jenter som var med av og til, men det var i hovedsak bare meg. Jeg spilte også fotball med guttene. Jeg ble en av guttene. Jeg ble ikke hun jenta, men jeg var en av dem, sier hun.

Furseth tror det har gitt henne en fordel, ved at hun har blitt sterkere.

– Klarte ikke å la være

Hun er fra en hockeyfamilie og det var på mange måter naturlig at også hun prøvde seg på isen.

For Solhaug Jensen var det annerledes.

– Jeg begynte ikke før jeg var tolv år. Stefaren min startet et jentelag. Han tvang meg med. Jeg var ikke så interessert, men han klarte å tvinge meg med på en trening. Da så jeg meg aldri tilbake. Jeg kom frivillig etter det, sier hun og smiler.

Hun har blitt 28 år og en veteran i norsk kvinnehockey. Det å som kvinne satse på hockey er ikke bare enkelt. Økonomisk har hun gått i et klart minus og det blir noe hun må gjøre ved siden av det å studere og jobbe.

TOK PAUSE: Emilie Solhaug Jensen trodde hun var ferdig med å spille ishockey. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

For noen år siden tok hun en pause.

– Jeg var på folkehøyskole. Jeg hadde fått litt nok og ville være litt "vanlig" ung, men jeg klarte ikke å la være. Jeg reiste fra Kristiansand til Oslo mange heler for å spille kamper, sier hun.

– Du trodde egentlig at du hadde fått nok?

– Ja, jeg hadde en vennegjeng som gjorde så mye gøy og som ikke hadde noe med idrett å gjøre. Jeg var alltid sånn at jeg ikke kunne komme, og jeg følte at jeg prioriterte noe som ikke ga meg så mye tilbake på den tiden. Jeg var mye sliten og gikk glipp av mye. Jeg ble litt lei, svarer Solhaug Jensen.

Vil bli

Det at Bambusa har kommet inn som ligasponsor og TV 2 sender kampene, mener de har løftet interessen.

– Det føles plutselig mer seriøst, og det gjør at vi tar det mer seriøst. Det føles som at vi tas mer på alvor, sier Hasle/Løren-spiller Solhaug Jensen.

Furseth ønsker å fortsette satsningen og bli best mulig, men 20-åringen har ingen planer om å forlate norsk hockey.

– Jeg har et ønske om å spille i Norge. Jeg har lyst til å være med å bidra til kvinnehockeyen her. Det hadde vært gøy å være med å bygge den opp, særlig med det som nå skjer i Stavanger, sier hun.

Lørdag droppes pucken i første seriekamp for Bambusa-ligaen 2022/23.

Kampene ser du på TV 2 Play.

– Oilers er fortsatt favoritter. Jeg håper vi skal være i toppen, og komme topp tre, sier Solhaug Jensen.

– Jeg vet ikke om vi er favoritter. Det er gøy at det er jevnt, sier Furseth.

– Hun pekte på dere som favoritter.

– Det kommer ikke som noe sjokk, svarer Furseth og smiler.