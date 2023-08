– Jeg vil vise at de har tatt feil

I skjebnekampen hjemme mot erkerivalen ble tidligere utenlandsproff og landslagsspiller Stefan Espeland henvist til tribunen. Hovedtrener Fredrik Andersson mente det var best for laget om veteranen ikke var med. Tilliten var borte.

Fra siden kunne han se at drømmen om kongepokal igjen brast.

Espeland visste det ikke da, men han hadde spilt sin siste minutter i mørkeblått. Måneder senere skal han gi alt for at «den gule veggen» av tilskuere, som hyllet sine helter, bak det ene målet på Jordal den kvelden, skal få norgesmesterskapet de lengter etter.

Hans tidligere landslagssjef Petter Thoresen hentet han til erkerivalen Storhamar.

– Jeg har lyst til å vise at de som bestemmer i Vålerenga har tatt feil, sier 34-åringen til TV 2.

– Truet med å bli utvist

Etter over 400 serie- og sluttspillkamper for Vålerenga kom 25. mai pressemeldingen om at backens arbeidsforhold med klubben var avsluttet. I utgangspunktet hadde han to år igjen av fireårskontrakten han skrev, men partene hadde kommet til en løsning.



Den gang var han svært kritisk til måten klubben håndterte situasjonen på. Etter å ha fått det på avstand, kjenner han fortsatt på det samme.

VETERAN: Stefan Espeland har hatt en stor karriere både i Norge og utlandet. Backen fikk med seg over 400 kamper for Vålerenga. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

– Det burde selvfølgelig vært gjort på en helt annen måte, på en mye penere måte. Det er ikke sånn man behandler ansatte.

– Sportssjef og trener vet ikke å behandle ansatte. Når man blir truet med å bli utvist, så sier det seg selv at det er det ingen ansatte som fortjener, sier Espeland.

– Hva mener du med det at du ble truet med å bli utvist?

– At jeg ble truet med å bli holdt utenfor og ikke lenger få trene med resten av laget.



UENIG: Vålerengas sportssjef Anders Myrvold har en annen versjon enn Stefan Espeland på hvordan arbeidsforholdet med veteranen ble avsluttet i Vålerenga. Foto: Annika Byrde

Vålerengas sportssjef Anders Myrvold har fått tilsendt det Espeland sier om at han ble truet med å bli holdt utenfor laget og at han ikke er fornøyd med prosessen. Myrvold har en annen versjon av måten arbeidsforholdet ble avsluttet.

– Jeg har forståelse for at det er sårt å ikke være ønsket med videre. Som sagt tidligere så var det en ryddig og bra avslutning på arbeidsforholdet mellom Vålerenga og Stefan Espeland hvor NISO var representert med advokat, skriver sportssjefen.

– Veldig revansjelysten

Da Storhamar tok kontakt vekket det umiddelbart backens interesse. Fjorårets stall var sterk, og det var var tydelig for Espeland at laget ønsket å satse.

At hans tidligere sjef på landslaget, Petter Thoresen, er Storhamar-trener ser han som positivt.

ØNSKET ESPELAND: Petter Thoresen kjenner Stefan Espeland sine kvaliteter fra tiden sammen med landslaget. Hovedtreneren ønsket et nytt samarbeid i Storhamar. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Er du revansjelysten etter en sesong som ikke endte sånn hverken du eller laget ønsket?

– Veldig. Jeg er veldig revansjelysten. Jeg tror vi har et god lag. For min egen del har jeg fått muligheten til å trene meg opp og igjen. Jeg kommer til denne sesongen med en helt annen inngang og føler meg mye bedre forberedt, svarer han.

Espeland synes det er vanskelig å sammenligne styrkeforholdet på det Vålerenga-laget han i fjor var en del av og den nåværende Storhamar-troppen.

– Vålerenga-laget var jo veldig bra, men klarte ikke å få ut i nærheten av det potensialet var. Jeg tror at om vi får ut potensialet her så kan det bli vel så bra som det kunne blitt med Vålerenga i fjor, om ikke bedre, sier veteranen.