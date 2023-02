– Jeg var redd for hva jeg kunne finne på om det svartnet

– Jeg turte ikke å si det til noen. Hverken samboer, familie eller noen andre, sier Noer.

Norske, svenske og andre utenlandske medier har forsøkt å få Noer sin versjon av overfallet som sjokkerte og rystet et helt miljø og skapte overskrifter langt utenfor landegrensene.

Han har i retten fortalt sin versjon. Rasmus Ahlholm fikk sparken og ble dømt. Det er et tilbakelagt kapitel, men for Noer har fortsatt ikke alt blitt som før. Hendelsen har gitt han en frykt som ikke slipper.

Utenfor rettssalen har han sagt svært lite om hvordan han opplevde det. Aldri har han delt hvor langt nede han var uker tidligere og hva han vurderte.

Vi sitter i København. Han er hetere enn noen gang.

Det føles på mange måter rart å tenke tilbake på tankene han satt med for halvannet år siden.

I den danske hovedstaden åpner han opp om svært tunge tanker, overfallet som fulgte, frykten som ikke slipper, en redsel for hva han kunne finne på om det svartnet og gleden ved å endelig være der han så lenge har ventet på.

ÅPEN: Jacob Lundell Noer delte i København tanker og vurderinger han tidligere ikke har fortalt om. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Gidder jeg det her?

Vi skal inn på tiden etter det smalt på trening forrige sesong, men først skal vi inn på en vurdering Noer aldri tidligere har delt og tanker han lenge satt inne med.

– Det var tanker jeg kun satt med selv. Jeg turte ikke å si det til noen, sier han.

Nok en gang hadde han fått en tung beskjed. De siste årene hadde de fulgt hverandre med uker eller få måneders mellomrom.

Igjen måtte han opereres. Han var frustrert og følte oppfølgingen fra legene hadde vært mangelfull.

– Jeg hadde gått hele sommeren med vondt i ankelen. Legene trodde det var noe, men det var noe annet. Da jeg fikk den beskjeden om at jeg måtte opereres, begynte en prosess i hodet mitt. For første gang snek tankene seg inn på om jeg skulle legge opp. Gidder jeg det her mer? Tenkte jeg. Det har vært tøft, sier han.

DEN GANG: Jacob Lundell Noer poserer svært fornøyd etter en kamp som Lillehammer-spiller i 2018. Den sesongen ble han kåret til Årets Rookie i toppdivisjonen. Siden har nedturene stått i kø. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix Foto: Olsen, Geir

I tre år hadde skadene fulgt han tett, og talentet som skapte store forventninger da han kom opp og ble landslagsspiller, begynte å føle det var mer naturlig å sitte på tribunen og se kampene. Det var det han var blitt vant med.

– Når man er skadet er man så sykt mye alene. Det blir mye trening alene. Om det er sykling når de andre er på is eller styrke når de er på bortekamp. Du går glipp av så mye av den sosiale biten med laget, som er en så viktig del av det. Da jeg fikk beskjeden om at jeg igjen måtte opereres, begynte jeg å tenke. Jeg begynte å tanke på alle de kjipe kveldene alene i styrkerommet og så mange økter hvor jeg har trent alene mens de andre har spilt kamper. Gidder jeg virkelig å gjøre det igjen? Spurte jeg meg selv om, sier han.

I flere uker lå han på sofaen, før han etter hvert kunne begynne med styrkeøvelser som på mange måter føltes uviktige.

– Det gikk noen uker før og etter operasjonen hvor jeg satt jævlig mye i tenkeboksen og var usikker på om jeg gadd å drive med det her.

– Alt ble snudd på hodet

Han bestemte seg for å fortsette.

13. desember 2021 var han for første gang med for fullt på trening. Drakten som indikerte at han ikke kunne takles ble ikke lenger brukt. Endelig var han tilbake.

– Så skjer det. Alt ble snudd på hodet, sier Noer.

Han ble liggende på isen. Lagkameraten hadde gått til angrep på ham.

Rundt på isen sto flere av lagkameratene og lurte på hva de nå hadde vært vitne til.

Ahlholm forklarte senere i retten at det på treningen skal ha vært flere hendelser mellom ham og Noer. Det er ikke Noer enig med ham i.

Samtidig har Ahlholm uttalt at han angrer på hendelsen. Mer har han ikke ønsket å si, til tross for gjentatte forsøk fra TV 2 og andre medier.

Han fikk sparken i Storhamar og ble i retten dømt for kroppskrenkelse.

– Det er tilfeldig at det ikke gikk verre, skrev retten i sin vurdering.

Uken etter ble Ahlholm presentert som Vålerenga-spiller. Da uttalte han blant annet at han ønsket revansje.

– Jeg var redd

– Sånne hendelser preger en person til en viss grad uansett. Den dagen det skjedde var det overveldende. Jeg tror videoen ble lekket midt på dagen. Da begynte det å tikke inn meldinger fra nære venner. Så eskalerte det utover kvelden, sier han.

Utover kvelden ringte journalister fra mange ulike land for å høre hans versjon av hendelsen. Noer besvarte ingen av henvendelsene.

– Først var det meldinger fra venner, så bekjente, før jeg fikk meldinger av folk jeg ikke kjenner. Norske medier ringte, så alle de svenske, før jeg ble oppringt av mange flere utenlandske nummere. Da skjønte jeg at det kom til å bli mye større enn det vi trodde rett etter det skjedde. Jeg tenkte først at det skulle bli at han fikk sparken og at vi fant på en grunn utad til media, sier Noer.

Overfallet ga ham en liten hjernerystelse.

Selvsagt var han preget av hendelsen, men Noer dro hjem til jul og forsøkte å koble av og legge det bak seg.

REDD: Jacob Lundell Noer kjenner fortsatt til tider på redsel når han er på isen. Foto: Erlend Borren Kristoffersen

Tilbake på trening kjente han at alt ikke var som det skulle.

– Da merket jeg at det var et eller annet som føltes rart. Jeg var ikke trygg. Jeg følte alltid at jeg måtte se meg over skulderen. Selv om jeg hadde sjekket at det ikke var noen bak meg, så hendte det at jeg ikke turte å ta imot pucken da den kom. Jeg var redd for at det var noen der. Fortsatt sliter jeg litt med det til tider, sier 24-åringen.

– Har det vært belastende å møte ham igjen?

– Første kampen, men det var mer at jeg var redd for hva jeg kunne finne på mot ham hvis det svartnet for meg. Det var kun første kampen. Senere har jeg ikke tenkt på det i det hele tatt, svarer Noer.

– Føltes nesten feil

Her på spillerhotellet i København er han etter gnistrende gode uker i den hjemlige ligaen.

Prestasjonene har ført Storhamar-spilleren tilbake på landslaget.

– Er du i ditt livs form?

– Ja, det er vanskelig å argumentere mot det. Jeg er nok det, svarer Noer.

Han er ikke i tvil om hva som nå gjør at han igjen herjer i den norske ligaen.

– Jeg husker at det på starten av sesongen nesten føltes feil å ikke være skadet. Det er i de månedene jeg som regel har gått skadet. Den viktigste ingrediensen til å bli god er jo å spille kamper. Til tider denne sesongen har jeg følt at jeg var bedre for fire sesonger siden. Jeg har sett tilbake og tenkt på om jeg har stått på stedet hvil. Det er uten tvil det at jeg har holdt meg skadefri som er grunnen til at det har begynt å gå så bra igjen.

– Hvordan er det da å sitte her nå og tenke på at du vurderte å legge opp?

– Det er både morsomt og trist å tenke på. Selvfølgelig er det alltid morsomt å tenke tilbake på ting hvor man har bevist for seg selv og klart å komme tilbake etter sånne tanker og at jeg var sengeliggende med gips på beinet.

HAR HERJET: Jacob Lundell Noer har vært gnistrende god de siste ukene. Det har gitt han plass på landslaget. Foto: Lise Åserud

Et nytt mål

Fire år etter at han sist var en del av landslaget, er han igjen inne i varmen.

Trenerteamet og store deler av spillerne er byttet ut.

I løpet av sesongen har han begynt å tenke stadig mer på det som kommer i mai.

– Er det å bli tatt ut til VM et stort mål for deg?

– Det begynner å bli det. På starten av sesongen tenkte jeg ikke noe på det i det hele tatt, men nå som jeg har vært skadefri så lenge og merker at kroppen er robust, så er det et mål, svarer han.

Kontrakten med klubblaget Storhamar går ut etter sesongen. Noer og klubben er i dialog om en mulig kontraktsforlengelse, men foreløpig holder han alle muligheter åpne og kan ikke gi et svar på hvor han spiller neste sesong.

Fredag spiller han sin første landskamp på mange år.

Du kan se Østerrike - Norge på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra 19.00.