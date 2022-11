I Stavanger Oilers sin knusende seier over Ringerike i forrige uke, var det en situasjon som har fått konsekvenser.

Christoffer Karlsen ble sendt i dusjen tidlig i første periode etter en takling på Colin Shae Jacobs.

Dommerne så situasjonen på video før de konkluderte. Du kan i videovinduet øverst i artikkelen se taklingen som nå har fått enda større konsekvenser.

Den viktige Oilers-spilleren er av Disiplinærutvalget til Norges Ishockeyforbund ilagt en karantene på tre kamper.

– Useriøst

– Jeg synes at det er pinlig. Dessverre blir det for mye bingo på utvalget sine avgjørelser, synes jeg. Jeg føler at det er bingo hver gang. For meg er det en takling som maksimalt skal gi to minutter for interference. At de skal ødelegge for en spiller på den måten synes jeg er altfor dårlig, sier Kristiansen til TV 2.

Karlsen har foreløpig ikke besvart TV 2 sin henvendelse.

IRRITERT: Tommy Kristiansen reagerer kraftig på straffen lagkamerat Christoffer Karlsen har fått. Foto: Carina Johansen

Kristiansen er lei av det han mener er feilaktige avgjørelser av DISU. Slik kan det ikke fortsette, mener han.

– Noe må gjøres. Vi hadde blant annet den situasjonen med Niklas Roest på Jarrett Burton tidligere i år, med slag i hodet. Det ga tre kamper og denne taklingen gir samme straff. Jeg synes at det blir useriøst. Om ligaen skal bli tatt seriøst må utvalget gjøre mer jobb. Det virker nesten som at de ikke har sett på situasjonen og kun basert seg på dommerraporteren, sier han.

Aage Thor Falkanger, leder i DISU, har fått tilsendt deler av kritikken fra Kristiansen. Han har foreløpig ikke besvart TV 2 sin henvendelse onsdag formiddag.

ENIG: TV 2s ishockeyekspert Erik Follestad forstår Tommy Kristiansen sin frustrasjon. Foto: Erik Johansen

TV 2s hockeyekspert Erik Follestad forstår godt at Kristiansen er frustrert. Han er enig med Oilers-spilleren i at dette er en feilaktig avgjørelse.

– Jeg kan forstå at det gjøres feil på isen, men DISU kan se nøye på situasjonen i ettertid. Det er helt åpenbart at han ikke treffer hodet. Hodet får en sleng fordi han får en takling. Det er aldri en takling mot hodet. Den er ikke pen, fordi han ikke bryr seg om pucken og kommer fra siden, men det er ikke tre kamper karantene, sier Follestad.

Han er derimot ikke helt enig i at ligaen ikke blir tatt seriøst på grunn av slike avgjørelser.

– Jeg mener at ligaen blir tatt seriøst, men det hjelper selvsagt ikke når sånne karantener kommer. Fra da jeg var spiller husker jeg at utenlandske spillere reagerte på karantener som da var på trynet, sier han.

Begrunnelsen

Dette er begrunnelsen til DISU:

"Hendelsen er fra Fjordkraftligaen og kampen Stavanger Ringerike den 5.11.2022. Det er Stavanger spiller nummer 856 Carl Christoffer Karlsen som er idømt matchstraff for en takling. Situasjonen er vurdert opp mot regel 48 Ulovlig takling mot hode og nakke. Disiplinærutvalget har basert sitt vedtak på mottatt rapport, tilsvar og videoklipp fra hendelsen.

Pucken er i Ringerike sin forsvarssone, og spilles langs vantet ned bak målet, der Ringerike spiller nummer 7 gjør et forsøk på å nå pucken. På motsatt side av målet er Karlsen, som også går ned bak målet. Forsvarende spiller rekker ikke å stoppe pucken og den går videre, Karlsen har retning mot forsvarende spiller og velger nå å sette inn sin takling. Pucken passerer forsvarende spiller og det naturlige vil være å søke videre mot puck.

Taklingen utføres med liten kraft og treffpunktet vurderes til å være motspillers hode. Karlsen har hele tiden en posisjon som medfører at han skal ha kontroll på både forsvarende spiller og puckens posisjon. Når han i denne situasjonen velger å søke en takling er det en takling han må bære ansvaret for. En spiller skal ikke forvente å bli taklet mot hodet. Taklinger som dette utsetter motspiller for stor skaderisiko og er uønsket i ishockey.

Oppsummert:

Dette er en takling mot hodet

Hastighet og kraft regnes som liten

Det er stor skaderisiko ved denne type handlinger

Vedtak:

Stavanger spiller nummer 85 Carl Christoffer Karlsen ilegges en karantene på 3 kamper."