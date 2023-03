Erik Follestad forstår godt at folk opplever det hele som «bingo», og at de ikke har tillit til systemet.

De siste dagene har reaksjonene vært mange. To spillere er tilsynelatende ferdige for sesongen. Én er straffet, mens den andre gikk fri.

Supportere freser, spillere etterlyser en klarere linje. «Alle» lurer på hva de som bestemmer driver med.

TV 2s ishockeyekspert Erik Follestad forstår godt reaksjonene, men han mener at det blir for enkelt å legge skylden på de frivillige som nå får passet påskrevet.

– Alt gjøres av frivillige, og det er der problemet ligger. Hvis vi vil ha mer kontinuitet, og vil at de som gir straff blir flinkere i jobben, så må norsk ishockey investere i spillernes sikkerhet, sier eksperten.

Penger på bordet

– De som sitter i «Player Safety» nå må sitte med dette etter at de kommer hjem fra jobb, har laget middag, lagt ungene, og så må de diskutere hva straffen til Martin Røymark skal være.

– Jeg skjønner ikke at de gidder, så mye dritt som de får, sier Follestad.

«Player Safety» er et organ i Norges ishockeyforbund som skal vurdere om hendelser i Fjordkraft-ligaen bør etterfølges med straff.

Hockeyeksperten er klar på at det nå er på tide at det investeres i en person som får betalt for å ta avgjørelser rundt straffeutmåling.

– Norsk hockey må legge penger på bordet for en person som har hovedansvaret. En som kjenner alle mekanismer rundt å spille i Fjordkraft-ligaen og rundt det å spille sluttspill. En person som er kompetent nok, og som får betalt for å gjøre jobben.

– Men det handler om økonomi og ressurser, som man jo har lite av.

Han legger til at han mener at det handler om prioriteringer, og at hvis man ønsker en klarere linje rundt spillernes sikkerhet, så må det investeres penger.

– Det er dette man får når man driver en liten hockeyliga uten ressurser. Her må man ta et valg, og prioritere. Vil vi videre, så må vi prøve å bli mer profesjonalisert. Alt handler om penger, og prioriteringer rundt hvor vi skal vi legge pengene våre.

– Farget av utfallet

Storhamar-spiller Jacob Lundell Noer kan ifølge Hamar Arbeiderblad være ute av spill resten av sesongen etter en situasjon med Manglerud Star-spillerne, Marcus Bryhnsiveen og Joachim Engebråten Hermansen.

Situasjonen fikk ingen etterfølger for de involverte. Avgjørelsen har møtt kraftige reaksjoner blant supportere i sosiale medier, men hockeyeksperten mener at det er lett å bli påvirket av utfallet av hendelsen.

– Man blir veldig farget av utfallet av det som skjer. Hadde ikke Noer blitt skadet, så hadde ingen ropt på noen karantene.

– Det er sånn at man skal dømme på bakgrunn av handling, og ikke konsekvens. Bryhnisveen hopper på Noer bakfra. En situasjon som det har vi sett en million ganger i denne ligaen. Det er maks uheldig at Noer han tar kneet i den situasjonen, sier Follestad.

– Jeg er skuffet over å ikke få spille sluttspillet, sier Noer, som ikke har mer å si om situasjonen nå. Marcus Bryhnisveen har ikke ønsket å kommentere saken.

– Soleklar

I samme runde måte også Frisk Asker-spiller, Emil Wasenden gå av isen etter en takling fra Vålerengas Martin Røymark. Situasjonen endte med at Røymark ble ilagt to kampers karantene, mens Wasenden trolig er ferdig for sesongen.

– Den er soleklar. Jeg syns det er spesielt at dommerne ikke får det med seg på isen. Jeg så den og tenkte at det må være en albuetakling. Det er en klar matchstraff, og to kampers karantene, eller mer, sier Follestad.

Se situasjonen i videoen under.

Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, sier til TV 2 at det per dags dato ikke er mulig å få en lønnet person med ansvar for straffeutmåling.

– Vi ønsker flere lønnede personer som kan dekke viktige oppgaver i norsk ishockey, men for tiden er det ikke tilstrekkelig økonomi til å dekke dette opp. Dette gjelder både for klubbene og NIHF, sier Eide.