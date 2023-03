– Jeg måtte sy 60 sting inni munnen

Jonas Grønstad har opplevd mye. Til tross for sin unge alder, har kroppen vært gjennom mer enn de fleste opplever i løpet av et helt liv.

– Det har vært tungt. Jeg har grått mine tårer, forteller han.

Etter blant annet 150 sting, og 14 bruddskader er det nå slutt. Kroppen orker ikke mer.

24-åringens kropp er full av arr. Den forteller en historie. En historie som handler om motgang, samhold, og å reise seg igjen.

– Det ser jo ikke veldig pent ut, sier han mens han peker på arrene.

ARR: Jonas Grønstad viser frem arret etter en av mange bruddskader han har vært igjennom. Foto: Privat

– Ankelbrudd og knust kneskål

Han har vært en ulykkesfugl gjennom hele karrieren, men Grønstad forteller til TV 2 at det er i løpet av de fire til fem siste årene som kroppen har fått kjørt seg mest.

– Hvilke skader har du hatt?

Lørenskog-spilleren trekker pusten, før han hopper i det.

– Brudd i ankelen, knust kneskål, tre eller fire rifter av leddbånd i kneet, fire brudd i håndleddene, brudd i fingre, jeg har hatt albuen ute av ledd, fire hjernerystelser, fire nesebrudd, knekt kjeve, jeg sydde 60 sting inni munnen etter at jeg ble truffet av en puck.

– Jeg har sydd 12 sting rundt øyet, hatt brudd i kragebeinet, AC-leddet i skulderen har røket, og så har jeg mistet noen tenner.

– Jeg har vel sydd over 90 sting totalt i ansiktet, og har noen tenner i plast. Jeg får vel kanskje ta en runde og fikse ting nå, ler han.

Grønstad legger ikke skjul på at det har vært frustrerende at skadene gang på gang har satt en stopper for drømmen.

MERKET: 24-åringens kropp bærer preg av den lange skadehistorikken. Foto: Trym Isaksen / TV 2

– Jeg skal ikke lyve og si at det ikke har vært sinnssykt irriterende. Det går jo utover psyken når man kommer tilbake hver gang og tenker, orker man en full opptrening, en full sommertrening, og så vet man kanskje ikke om det funker når man kommer til august.

– Jeg har spurt meg selv, er det verdt det? Er det fortsatt kult? Men svaret har alltid vært det samme. Det er verdt det, fordi det har vært så kult å spille på de lagene jeg har vært en del av, sammen med gode kompiser.

Det var Romerikes Blad som først omtalte ishockeyspillerens skadeproblematikk.

Stort

Selv om det har vært tøft, forteller Grønstad at det aldri har vært aktuelt å gi opp. Ikke før jobben var gjort.

Nå er den det. Som kaptein, ledet han et ungt Lørenskog-lag til opprykk til Fjordkraft-ligaen.

– Det var så stort. Det var ingen som forventet noe av oss, og så klarte vi det. Det er helt nydelig, smiler han.

Lørenskog-gutten har gått gradene i klubben helt siden han var liten. Derfor betydde det litt ekstra da opprykket var i boks.

FORNØYD: Jørgen Grønstad forteller at han har smilt hver dag siden opprykket ble et faktum. Foto: Trym Isaksen / TV 2

– Vi har alltid hatt et hårete mål om at vi skulle tilbake til Fjordkraft-ligaen. Jeg har sagt til såpass mange at det er der vi hører hjemme, og nå er vi det. Det er en euforisk følelse, smiler han.

Legger opp

I tråd med resten av karrieren, spilte Grønstad opprykkskvaliken kun tre uker etter at han opererte håndleddet.

Men nå er det over. Etter at opprykket var klart, annonserte han for laget at det er på tide å lytte til kroppen, og at han avslutter ishockeykarrieren.

– Det føles veldig deilig å gi seg nå. Jeg har gjort det jeg skal gjøre, og har oppnådd det jeg ville med en kropp som kanskje burde stoppet for et par år siden.

– Hvordan føles kroppen nå?

– Vi kan si det sånn at det er spennende å stå opp om morgenen, det knekker overalt i ankler og skuldre, man er stiv i nakken. Med tanke på at vi rykket opp så går det veldig fint, ler han.