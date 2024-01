– Jeg er snart ferdig, så det er bra noen tar over

TAMPA BAY (TV 2): Mats Zuccarello forventer at Emil Martinsen Lilleberg blir fast NHL-inventar.

Natt til fredag skjedde noe sjeldent: To nordmenn møttes i NHL for første gang siden 2017.

Mats Zuccarello er den etablerte stjernen og veteranen, og noterte seg for en assist, men hans Minnesota Wild tapte 3-7 for nykommeren Emil Martinsen Lillebergs Tampa Bay Lightning.

«Zucca» ble imponert av det han så.

– Han klarte seg utrolig bra. Det ser ut som han har spilt mange, mange kamper her, så jeg håper at han fortsetter med det. Vi trenger flere norske i ligaen, sier han til TV 2.

WILD-MANN: Mats Zuccarello i møtet med Tampa Bay Lightning. Foto: Kim Klement Neitzel

– Han har det som skal til. I alle fall slik som man ser det i dag. Han gjør det veldig bra. Størrelse. Smart. Spiller enkelt, rolig og fint. Det er utrolig gøy å se.

Arvtageren

Han er klar på at han tror Martinsen Lilleberg vil få en fast plass i Tampa Bay Lightning-troppen, men minner om at det kan gå litt opp og ned mellom farmerlagene.

HAR IMPONERT: Emil Martinsen Lilleberg. Her i kampen mot Minnesota Wild. Foto: Mike Carlson

– Jeg tror han blir fast NHL-spiller, om det ikke skjer allerede nå.

– Jeg vet ikke. Vi får se. Jeg tar dag for dag, svarer Lilleberg.

De to møtte hverandre og TV 2 i gangene etter kampen. Der slo de av en god prat og flirte og lo med Tampa Bays svenske kjempe Victor Hedman.

SKANDINAVISK TOPPMØTE: Emil Martinsen Lilleberg, Mats Zuccarello og svenske Victor Hedman. Foto: Scott Henderson / TV 2

– Det er kjempegøy å få spille mot Zucca. Han er en stjerne på laget og hjemme i Norge, så endelig å få møte ham i en NHL-kamp er utrolig kult, sier Tampa Bay-spilleren.

– Det hadde vært kult å prøve å slå ham, men så god som han er så kan han spille i mange år enda.

Zuccarello (36) tror 22-åringens frammarsj er viktig for norsk hockey.

– Man har lyst å representere hockey på best mulig måte. Da er det godt å få litt flere nordmenn i NHL. Det er ikke så lenge til jeg er ferdig, så det er godt å se at det er noen som kan ta over.

VARMER OPP: Emil Martinsen Lilleberg og Tampa Bay Lightning. Foto: Mike Carlson

– Han har pondus

Det har vært fartsfylte uker for Martinsen Lilleberg. Med 19 minutter istid satte han personlig NHL-rekord, og de siste minuttene mot Wild fikk han også spille i forsvaret med lagets antatt beste angrepsrekke på isen.

– Jeg føler jeg har tatt sjansen min bra, sier Lilleberg Martinsen.

Han har også markert seg med en knallhard takling, som ga ham kallenavnet «Killerberg» på sosiale medier.

Akkurat den mener NHL-veteran Zuccarello viser at landsmannen har noe i ligaen å gjøre.

– Det var en fin takling. Det er slik det skal vere. Han er tøff, bruker størrelsen. Gøy at han viser at han har pondus.