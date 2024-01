Det er duket for norsk duell i NHL mellom Emil Lilleberg og Mats Zuccarello. Den nye norske stjernen lover ikke at han skal trå varsomt rundt den aldrende magikeren.

– Det hadde vært jævlig kult å få møte Zucca! Sier Lilleberg.

Natt til fredag (norsk tid) kan 22-åringen få ønsket oppfylt.

Da tar Tampa Bay Lightning imot Minnesota Wild hjemme i Tampa, Florida. Alt tyder nå på at Lilleberg får fornyet tillit i det formsterke laget.

Et møte mellom de to nordmennene på isen i NHL vil i så fall være den første norske duellen i verdens beste hockeyliga på syv år.

– Så stjerne som han er i det laget, hadde det vært dritkult å få spille mot ham, sier den nye NHL-spilleren til TV 2.

HAR MARKERT SEG: Emil Lilleberg i aksjon i NHL. Der har sarpingen markert seg som en hardhaus.) Foto: Jonathan Tenca

Hylles for monstertakling

I Lillebergs så langt siste NHL-kamp, mot Anaheim, gjorde nordmannen seg bemerket med en knallhard takling på 99 kilo tunge Brett Leason.

24-åringen fikk seg en real luftetur.

Taklingen har senere fått stor oppmerksomhet i sosiale medier. Blant mange andre medier, har den populære podkasten «Spittin' Chiclets» lagt ut videoen. Der er den blitt sett nesten 800.000 ganger, og i kommentarfeltet hylles nordmannen.

«Killerberg» og «The Norwegian Viking» er blant kallenavnene enkelte har brukt på ham.

Se taklingen her:

HUGE hit by Emil Lilleberg 😱 pic.twitter.com/G62YyNnw7j — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) January 14, 2024

– Han titter ned. I det sekundet tar jeg og vender fort opp, husker Lilleberg.

Nordmannen har fått med seg mange av reaksjonene på sosiale medier. Han synes det bare er gøy med responsen.

– Tar du samme takling på Zuccarello om sjansen byr seg?

– Det er vanskelig å si, men i kampens hete tenker du ikke akkurat på hvem det er. Får han mulighet til å dra meg ut så gjør han jo det. Jeg er ikke her for å ødelegge ham, så kanskje går man ikke all inn. Men jeg hadde fortsatt taklet ham selv om han er norsk, svarer Lilleberg.

Hjemmefavoritt

Etter å ha fått debuten raskere enn ventet i NHL, har nå Lilleberg satt seg et nytt mål.

– Det er å etablere meg i laget. Jeg føler at jeg kommer mer og mer inn i det, sier han.

Før møtet mellom de to nordmennene 01.00 natt til fredag norsk tid, er det Lillebergs lag som er oddsfavoritt.

De blåkledde er inne i en god periode hvor de har vunnet fire av de siste fem kampene.

Kontrasten er stor til hva Zuccarellos lag har utrettet de siste ukene. De har tapt fire av de fem siste kampene

Sist gang to nordmenn møttes i NHL var 14. april 2017. Da tapte Zuccarello og hans daværende lag New York Rangers 4-3 mot Montreal Candians. Nåværende Storhamar-spiller Andreas Martinsen var den gang del av vinnerlaget.