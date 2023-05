I samtaler med NHL-klubber: – En stor bonus

– Jeg var bare fornøyd med å komme meg til Sverige, sier Vesterheim om da flyttelasset ble kjørt over grensa for under ett år siden.



Han er fortsatt ydmyk, men 18-åringen virker også stadig mer selvsikker. Det har han god grunn til.

Akkurat nå er han trolig Norges heteste hockeytalent. Han er blitt fast landslagsspiller, er den nest yngste i den norske VM-troppen i Latvia og mye tyder på at Vesterheim er den nordmannen som har best sjanse til å velges i sommerens NHL-draft.

– Jeg kom fra Lørenskog uten så store forventinger. Det har blitt ganske annerledes enn hva jeg så for meg, sier Vesterheim.



ETTERTRAKTET: Petter Vesterheim leker seg med ball under oppvarmingen før en VM-kamp. Talentet blir i disse dager fulgt av flere NHL-klubber. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

– Så du på den tiden her for deg å kunne være med i årets VM?



– Det var ikke engang en tanke. Da var det mer et mål å kanskje komme meg inn på U20-landslaget. Det har vært litt surrealistisk. Jeg har sett hvert VM siden jeg var liten, svarer han.



Kontaktet av NHL-klubber

Allerede i desember fikk TV 2 bekreftet av Edmonton Oilers-speider Joakim Holm at de fulgte med på den norske 18-åringen.

Siden har Vesterheim blitt belønnet med A-lagskontrakt i svenske Mora og blitt en fast brikke i Tobias Johanssons landslag.

Nå, litt under en måned før draften, avslører Vesterheim at flere klubber så smått har kontakt han på mail med enkle spørsmål. To andre NHL-klubber har gitt sterkere uttrykk for at de er interesserte.

– LA Kings har vært på. Jeg skal på treningssamlingen deres i Berlin i sommer. Så har jeg vært litt i kontakt med Vegas Golden Knights om for eksempel hva de mener jeg bør jobbe med fremover, sier Vesterheim.



Det er vanlig at speidere fra NHL-klubber er til stede på kamper i svensk ishockey. Det har de naturligvis også vært på kampene til Mora.

5. juni begynner treningssamlingen til Los Angeles Kings i Berlin. I fjor var det norske talentet Gabriel Koch invitert. Nå håper Vesterheim at han klarer å beholde roen og vise seg frem fra sin beste side i Tyskland.

– Hvordan tror du sjansene er før draften?



– Det er en stor bonus om jeg går. Gjør jeg det ikke så møter jeg på jobb dagen etter og gjør jobben, svarer han.



SKAL VISE SEG: Om et par uker drar Petter Vesterheim til Tyskland for å vise seg frem for NHL-klubben Los Angeles Kings. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

– Må slå opp døren



Landslagssjef Tobias Johansson er åpenbart begeistret for den unge Lørenskog-mannens ferdigheter.

– Jeg har likt Petter siden første gang jeg så ham. Så har det gått veldig raskt med han den her sesongen. Det er et bevis på at vi må våge å tro på våre unge spillere. Han har fortsatt å mye gå på før han når sitt tak. Jeg mener spilleforståelsen er hans største styrke, men han kan lett gå opp ti kilo muskler uten å bli for stor. Det skal bli veldig spennende å følge hans reise, sier svensken.

– Tror du han er god nok til å velges i NHL-draften?



– Jeg har en tendens til å tenke at spillerne vi har er bedre enn alle andre sine, men når jeg sammenligner han med draft-klassen han skal opp mot så synes jeg at han bør velges i 5-6 runde, om man ser fysikken som et potensial heller enn en begrensning. Vi bør slå opp den døren og vise at det finnes spillere hos oss som er gode nok, svarer han.

Da TV 2 møtte Vesterheim på spillerhotellet i Riga lørdag ettermiddag hadde han tidligere på dagen vært oppe til eksamen i nynorsk på den norske ambassaden.

Han er opptatt av gjennomføre skolegangen på en god måte, selv om det er annet som nå ses på som enda viktigere.

– Det er godt å få det gjort, sier Vesterheim om eksamen.

Han ser nå frem til å kun fokusere på hockeyen og Norges to siste kamper i gruppespillet i VM.