Hun er TV 2s nye hockeyekspert

Lillehammer-spiller Josefine Biseth Engmann er ny ekspert i TV 2 før den nye ishockeysesongen.

Engmann blir den første kvinnelige ishockeyeksperten til TV 2.

– Jeg gleder meg stort til å bli en del av et sterkt lag av eksperter i TV 2, og til å dele erfaringer fra min egen karriere. Jeg ønsker å være et frisk pust inn i sendingene, og til å se situasjoner og hendelser fra annet perspektiv. Som profesjonell utøver vet jeg hvordan spillerne tenker underveis i kampene og prestasjonskulturen de lever under. Det gleder jeg meg til å formidle til seerne, sier Engmann.

GLEDER SEG: Josefine Biseth Engmann. Foto: Alexander Henningsen

Tidligere Frisk Asker-trener Jan André Aasland ekspert for TV 2. Erik Follestad og Bjørn Erevik vil også fortsette i sine ekspertroller.



Engmann kommer utelukkende til å være ekspert i tilknytning Elitehockeyligaen (EHL) mens hun fortsetter sin aktive karriere for Lillehammer i Bambusa-ligaen.



– Josefine har vært en markant spiller i Bambusa-ligaen gjennom flere år, og tar med seg fersk kompetanse og innsikt fra innsiden av norsk hockey. Hun imponerte stort da hun var gjest i sendinger hos oss forrige sesong, og vi er naturligvis strålende fornøyde med å få Josefine som fast ekspert i TV 2, sier sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen.



Fredag droppes pucken i EHL med Stavanger Oilers-Ringerike på TV 2 Play klokken 17.55 og Vålerenga-Frisk Asker på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play fra klokken 18.30.