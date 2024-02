Hudfletter eget lag: – Det er så skuffende. Jeg har ikke ord

Storhamar - Vålerenga 8-0

Se sammendraget av ydmykelsen lenger ned i saken.

– Det er ikke moro. Det er ganske flaut akkurat nå. Vi har en lang vei å gå for å komme opp på det nivået Storhamar er på.

Klar tale fra VIF-profil Martin Røymark til TV 2 etter andre periode.

Storoppgjøret på CC-Amfi ble av det ydmykende slaget for Oslo-laget.

Det var klasseforskjell på lagene som ligger som nummer en og to på tabellen.

Røymark snakket med TV 2 på stillingen 6-0 til Storhamar etter 40 minutter med hockey.

– Har du trua på det er mulig å snu det?

– Nei, nå har jeg faktisk ikke det.

VIF knuste Sparta 7-2 på Jordal for to dager siden. Røymark, som ble godt kjent for det norske folk gjennom Iskrigerne, fatter ikke hvorfor laget varierer.

– Det er så skuffende. Jeg har ikke ord. Jeg skjønner faktisk ikke at det er mulig.

Foto: Ida Cecilie Madsen

Tro det eller ei: Verre skulle det bli for Røymark og VIF.

Storhamar, som sikret seriemesterskapet på torsdag, vant oppgjøret hele 8-0.

– Jeg har vært med på mange tøffe tap, men denne ser ikke bra ut. Jeg er utrolig skuffet over vår prestasjon, sier Vålerenga-trener Fredrik Andersson.



Han ba fansen om unnskyldning etter stortapet.

– De var best av alle som holder med Vålerenga i dag. De var fantastiske, sier svensken.

– Jeg hadde trua på gutta, men 8-0 er litt i overkant om hva jeg kan drømme om, sier Storhamar-trener Petter Thoresen.



Det var Hamar-lagets 26. strake seier. Det er tangering av nettopp Vålerengas rekord fra 1987/88-sesongen.



– Helt magisk, sier Thoresen.