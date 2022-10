Hockey-profil ble helt: – Visste at det bodde barn der

Stavanger Oilers-spiller Tommy Kristiansen (33) var på kveldstur med hunden da han gikk forbi et brennende bolighus. Nå hylles han for rask handling.

Søndag kveld rykket nødetatene ut etter melding om brann i en bolig på Tjensvoll i Stavanger.

– En forbipasserende så at det brant, løp inn og tømte to brannslukkingsapparat. Han fikk også evakuert beboer, skrev politiet på Twitter.

Den forbipasserende mannen var Tommy Kristiansen. Han spiller til daglig hockey i Stavanger Oilers.

– Jeg gikk kveldstur med hunden og var på tur hjem. Jeg bor rett ved siden av. Og plutselig ser jeg flammer og tykt med røyk, sier han til TV 2.

Hentet ut barna først

Det brant i en leilighet som har felles hovedinngang med tre andre leiligheter, opplyser politiet.

– Jeg løp inn i fellesinngangen. Jeg visste at det bodde barn der, så jeg fikk dem ut først. Jeg tømte raskt et brannslukningsapparat, og da så jeg at flammene stod ut ved kjøkkenet, sier Kristiansen.

BRANN: Det brant i en bolig i Tjenvoll søndag ettermiddag. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Oilers-spilleren bor kun fire hus unna ulykkesstedet, og løp så hjem for å hente sitt eget brannslukningsapparat.

– Jeg fikk spraya litt mer, og da ga flammene seg etter hvert. Like etterpå kom brannvesenet, forteller han til TV 2 sent søndag kveld.

– Gjort en god jobb

Politiet i Sør-Vest opplyser at beboeren som ble reddet ut, ikke befant seg i samme rom som det brant.

– Mannen som tok seg inn har gjort en veldig god jobb og har hindret at brannen fikk enda bedre tak, i tillegg til at han fikk med seg beboer og naboer ut, skriver politiet.

– Rekker du å tenke før du gjør noe sånt?

– Det gikk kun på instinkt. Jeg var livredd for at det var mer brann enn hva jeg så. I tillegg så visste jeg at det bodde barn der. Jeg er far selv, så det var nok farsinstinktet som slo inn, sier Kristiansen.

11 evakuerte

Totalt 11 personer ble evakuert.

Ishockey-spilleren forteller at han var redd for at det var flere mennesker igjen i bygningen.

– Jeg var på rett plass til rett tid. Hadde jeg kommet to minutter senere, tror jeg hele huset hadde stått i brann, sier Kristiansen og legger til at han pustet inn en del røyk.

33-åringen ble kjørt bort i ambulanse til legevakten for helsesjekk etter brannen. Senere søndag kveld var han hjemme igjen.

Brannvesenet i Stavanger bekrefter til TV 2 at det kunne sett annerledes ut om brannen ikke ble slukket så fort.

– En ekte heltehistorie?

– Jeg vet ikke helt, det ble naturlig for meg. Og veldig bra at det gikk som det gikk, avslutter Kristiansen.