Mats Zuccarello er forberedt på at han til våren kan måtte takke for seg i NHL, men den norske stjernen tror han har mer å bidra med og vet hvor han helst vil spille.

– Hvis jeg i verste fall må takke for meg så har jeg hatt mange fine år. Jeg ser ikke på det som noe nederlag på noen måte, sier 35-åringen til TV 2.



Teknikeren som tidlig i tjueårene gikk «omveien» via Sverige og til hockeyens ypperste selskap i Nord-Amerika, har for lengst etablert seg som en profil i ligaen.

Da TV 2 møter han i Stavanger, er det midt mellom en ny god sesong og det som kan bli hans siste i NHL. Zuccarello sin kontrakt med Minnesota Wild strekker seg ut kommende sesong.

– Påvirker det deg noe å spille med utløpende kontrakt?



– Nei, jeg tenker at jeg skal prøve å gjøre det best mulig for laget i Minnesota, så tar jeg fremtiden etter det. Hva som kommer vet jeg ikke. Har jeg lyst til å spille der, får sjansen og føler at jeg har noe å bidra med så er jeg veldig interessert i det, svarer Zuccarello.



SUKSESSDUO: Mats Zuccarello og Kirill Kaprizov er blitt gode venner. Rekkekameratene er avgjørende for Minnesota Wild sin offensive produksjon på isen. Foto: BRUCE BENNETT

Avventer avgjørelse

Han må etter sesongen kjenne på hvordan han føler seg både fysisk og mentalt før han tar en avgjørelse.

– Vil du helst fortsette å spille for Minnesota?



– Ja, det er der jeg er nå. Jeg trives bra. Jeg er sånn at når man er komfortabel og trives så går det bedre på isen. Sånn det ser ut nå blir det forhåpentligvis ikke mitt siste år. Jeg er lysten på mer. Jeg føler meg pigg og rask. Vi får ta sesongen og vente og se før jeg tar en avgjørelse på det, svarer Zuccarello.



Sånn han ser det er Minnesota Wild-laget omtrent like sterkt nå som det var på samme tid i fjor.

Denne våren røk laget noe skuffende ut i første runde av NHL-sluttspillet.

SER FORBEDRINGSPOTENSIAL: Målpoengproduksjonen til Mats Zuccarello de siste årene har vært meget god, men nordmannen mener han fortsatt har litt å gå på med å opprettholde formen gjennom en hel sesong. Foto: Matt Krohn

Trofeet han ønsker seg

– Hvor ser du størst forbedringspotensial hos deg selv som hockeyspiller?



– Jeg tror det å opprettholde maksnivået gjennom en hel sesong hadde vært det ultimate. Men sesongen er lang, man blir eldre og noen dupper kommer naturlig, svarer han.



Gjennom en stor hockeykarriere er det spesielt ett trofé han så mange ganger har forsøkt å sikre seg og som ville vært det aller største for ham, men så langt har det ikke lyktes for nordmannen å vinne Stanley Cup.

Nå gjenstår det få muligheter til å vinne den gjeveste klubbtittelen i verden. Kanskje får han bare én mulighet til.

– Man har veldig lyst til å vinne den. Det hadde vært en veldig bonus å få sjansen. Det er derfor man spiller. Men skal jeg gå gjennom karrieren uten å vinne den er ikke det noen skuffelse. Men det hadde vært greit med en «cherry on top» av karrieren. Jeg tror alle tenker på det, men det er ikke noe som definerer karrieren min, sier han.



– Tror du Minnesota Wild-laget er godt nok til å kunne vinne den kommende sesongen?



– Det som er gøy med NHL er at det er nesten 30 lag hvert år som har en sjanse. Det gjelder å finne godformen til riktig tid og ha litt flaks, svarer Zuccarello.