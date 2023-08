Her er alle overgangene: – Kan bli genierklært

– Han kan enten bli geni- eller idioterklært, sier TV 2s ishockeyekspert Jan André Aasland om Vålerengas sportssjef Anders Myrvold.

Reaksjonene har vært mange på enkelte av avgjørelsene om å ikke forlenge med publikumsfavoritter, men sportssjefen og trenerteamet mener de i år er bedre rustet til å hente hjem pokalen de sikler etter.



Eksperten feller i denne artikkelen sin dom over Vålerenga og resten av lagenes overgangsvindu.

TV 2 har lagd en fullstendig oversikt over overgangene til alle spillere med seniorkontrakt hos de ti lagene på det øverste nivået i norsk ishockey.

BLIR VÆRENDE: Stortalentet Stian Solberg hadde tilbud fra flere svenske klubber, men valgte til slutt å bli værende i moderklubben Vålerenga. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Vålerenga:

Spillere inn: Joona Partanen, Gabriel Koch, Daniel Bøen Rokseth, Linus Rosdahl, Christopher Bengtsson, Benjamin Byrkjeland, Henrik Eriksson

– Hvordan vurderer du Vålerengas overgangsvindu?

– Det har vært helt ok. Det har gått mange spillere ut. Av spillerne som har kommet inn er det Bengtsson som skal være den avgjørende faktoren. Han blir spennende. Eriksson vet vi at kan score mål, svarer Aasland.

Spillere ut: Mitch Gillam, Stefan Espeland, Justin Hamonic, Joachim Lunde Hermansen, Villiam Strøm, Daniel Sørvik, Rasmus Ahlholm, Darien Craighead, Filip Lalande, Tobias Lindstrøm og Andreas Martinsen

– De har vært tydelige på at de fleste som har gått ut er spillere de ikke har ønsket med videre. Martinsen er en spiller de kommer til å merke at er borte. Han skulle de gjerne hatt med videre, sier eksperten.

Han forstår godt noen supportere sin reaksjon på at klubben har kvittet seg med flere tidligere viktige spillere, men mener at sportssjefen må ta det valget uavhengig av hva andre mener om det.

– Om Myrvold som sportssjef og trenerteamet mener det er riktig å kvitte seg med dem, så er det riktig å gjøre. Du kan ikke beholde spillerne fordi omverden eller supportere mener de skal være med videre, sier Aasland.

NY SESONG: Patrick Thoresen brukte begynnelsen av sommeren på å vurdere om han skulle ta en sesong til som hockeyspiller. Avgjørelsen om å fortsette er godt nytt for de gule og blå. Foto: Yngve Sem Pedersen/ TV 2

Storhamar:

Aasland vurderer Storhamars overgangsvindu som «ok minus».

– Jeg synes at de mangler noe. Kanskje et par forwards som kan gjøre det riktig bra, sier han.

Spillere inn: Andreas Martinsen, Sander Hurrød, Stefan Espeland, Martin Johnsen, Villiam Strøm, Marcus Brynhisveen og Kenneth Pappalardo Gulbrandsen

– Martinsen kommer inn med tilstedeværelse. Det fysiske han bringer med seg er viktig. Så gleder jeg meg til å se Espeland i Storhamar.

For Storhamar-publikumet er hjemkomsten til byens stortalent, Martin Johnsen, svært gledelig. Lysluggen har allerede vist seg godt frem i treningskamper.

– Han er en artist! Det er en bra puckspiller med et godt blikk for spillet. Det skal være en entertainer. Men jeg tror ikke vi skal forvente altfor mye av en 19-åring uten så mye seniorerfaring.

Spillere ut: Viktor Kokman, Petter Birkheim Andersen, Sondre Bjerke, Sander Vold Engebråten, Andreas Øksnes, David Booth, Simen Andre Edvartsen, Patrick Elvsveen, Anton Karlsson, Jonas Djupvik Løvlie og Eskild Bakke Olsen

– Det er veldig mange spillere som forlater Storhamar, blant annet med unge spillere som Bakke Olsen og Edvardsen. De gjør store endringer i laget sitt. Det skal bli spennende å se hvordan det setter seg.

KOM HJEM: Michael Haga er tilbake i norsk ishockey. Landslagsspilleren blir viktig for Frisk Asker. Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

Frisk Asker:

Eksperten som frem til denne våren var Frisk Asker-trener, kjenner naturligvis godt til lagets kvaliteter.

Aasland tror årets lag kvalitetsmessig er relativt likt det han ledet på samme tid i fjor.

Spillere inn: Tobias Lindstrøm, Petter Birkheim Andersen, Emil Frøshaug, Tobias Fladeby, Michael Haga, Pontus Eltonius og Tobias Skuterud

– Det er jo Haga som er den store signeringen. Så er det et spenningsmoment rundt Lindstrøm. Han var bra i Vålerenga over tid, men ble veid og funnte for lett. Om han klarer å få den revansjen og slå tilbake, tror jeg Frisk har gjort en god signering. Jeg synes fortsatt de mangler litt på backplass, sier han.

Spillere ut: Nicklas Dahlberg, David Morley, Christian Fosse, Patrick Bovim, Anders Bastiansen, Esbjørn Fogstad Vold og Bobby MacIntyre

– Morley var en garantist for målpoeng. Det er en god spiller som er borte. Dahlberg var en av de beste keeperne i ligaen i mange år, men målvakten de har hentet, Eltonius, blir spennende. Lederskapet til veteranen Bastiansen kan være noe de kommer til å savne.

STORSIGNERING: Mathias Trettenes er tilbake i Stavanger. Det er blant ligaens største signeringer de siste årene. Foto: Mathias Dulsrud

Stavanger Oilers:

Den regjerende serie- og norgesmesteren hevder seg alltid i toppen. De siste sesongene har de til tider vært klart best.

Også før den kommende sesongen tyder alt på at Oilers, som har fått ny hovedtrener i Anders Gjøse, blir å regne med helt i toppen.

Spillere inn: Mathias Trettenes, Patrick Elvsveen, Martin Gran, Tristan Langan, Sondre Bjerke, Simon Bourque, Clifford Watson og Nicolay Bryhnisveen (Tilbake fra lån)

– Det er selvfølgelig Trettenes vi har store forventinger til. Jeg mener at han kommer til å bli en veldig dominerende spiller i ligaen. Det er bra for Stavanger og ligaen at en profil i sin beste alder kommer hjem. Et trekkplaster! Ellers er jeg spent på Bourque, han må produsere offensivt, sier Aasland.



Spillere ut: Joona Partanen, Noah Aarthun, Jan Brejcak, Christian Bull, Sander Hurrød, Martin Lefebvre, Daniel Bøen Rokseth og Dennis Sveum

Martin Lefebvre er den spilleren som har forlatt Oilers denne sommeren som eksperten mener det sportslig vil kreve mest å erstatte.

– Hvis ingen av erstatterne fungerer som de håper blir det et veldig stort savn, sier han.

Sparta:

Aasland roser jobben Sparta over flere år har gjort med å bygge en stamme i laget.

Kristian Jakobsson, Marcus Faggerud og Emil Lundberg er blant kontinuitetsbærere de har klart å beholde.



FERDIG: Jonas Holøs sitt comeback i Sparta ble preget av skader. I sommer tok han avgjørelsen om å gi seg som hockeyspiller. Foto: Carina Johansen

– Der har de vært flinke. Det å klare å få med importspillere over tid som man synes leverer og er gode i garderoben er et styrketegn og noe jeg mener de er bra på.

Aasland trekker også frem Håvard Salsten, som i fjor fikk sin debut på landslaget, som en viktig spiller å ha med videre. Storhamar ønsket hamarsingen, men til slutt valgte han heller å forlenge med Sparta.

Spillere inn: Bence Balizs, Mathias Landa, Tim Daly, Isak Hansen, Leo Halmrast og Jonathan Hermansson

– Daly er en offensiv back jeg forventer ganske mye av, sier Aasland om signeringen han har størst forventinger til.

Spillere ut: Kevin Carr, Tobias Normann, Jonas Holøs, Niclas Jessesen, Robin Andre Soudsky, Parker Bowles og Sebastian Selin

– Jeg gleder meg til å se hvordan ungguttene Hansen og Halmrast tar nivået i Sparta. De har jeg forventinger til. Det har jeg også til den nye målvakten, Balizs. Han skal bli spennende å se, sier eksperten.

Stjernen:

Eksperten mener Stjernen er et av lagene som ser svekket ut etter sommerens overganger.

– På papiret seg de litt svakere ut. Teller mann opp er det tolv spillere ut. Det er en stor endring. De er helt avhengige av at Cormier leverer, sier Aasland.

Spillere inn: Dominic Cormier, Joachim Lunde Hermansen, Andreas Røykås Marthinsen, Kristian Røykås Marthinsen, Marius Carho Hansen, Filip Lalande og Calle Spaberg Olsen

TIL SVERIGE: Ole Einar Engeland Andersen gikk fra Stjernen til AIK. Foto: Alf Simensen

Spillere ut: Jesper Eliasson, Kevin Davis, Ole Einar Engeland Andersen, Albin Lindgren, Markus Mikkelsen, Sander Rønnild, Benjamin Byrkjeland, Douglas Byrkjeland, Mikael Dokken, Alex Dostie, Jonathan Hermansson og Mikael Mikalsen

– Tapet av Engeland Andersen er stort. Han var den beste norske poengplukkeren på backsiden. Det er også et stort tap med Davis. Dostie var også ganske solid, mener han.

TILBAKE: Christian Fosse har vendt hjem til Lillehammer etter en sesong i Frisk Asker. Foto: Annika Byrde

Lillehammer:

Klubben havnet i en økonomisk krise forrige sesong og ble nødt til å fullføre sesongen med et langt svakere lag enn det de startet sesongen med.

Derfor er det kun tre spillere som har forlatt mjøsbyen etter kvartfinale-exiten.

– Det er bra for de å få inn Fosse og Soudsky. Det er to fysiske backer som kommer til å få mye istid. De tre importspillerne er ubeskrevne blad som må levere om Lillehammer skal blande seg inn i midtsjiktet.

Spillere inn: Christian Fosse, Robin Andre Soudsky, Tomas Kral, Theo Rooseboom de Vries, Antti Virtanen, Christoffer Berger, Joachim Engesveen, Derian Plouffe og Gabin Ville

Spillere ut: Oliver Dackell, Joakim Lillehook og Karl Markstrøm

MANGE UTSKIFTNINGER: Martin Boork sitt Ringerike har byttet ut store deler av stallen. Foto: Fredrik Hagen

Ringerike:

Aasland utpeker Ringerike som klubben med det svakeste overgangsvinduet.

– 14 menn ut er mange. Blant dem er Pappalardo og Åslin som har vært bærebjelker. Jeg synes de ser svakere ut, sier han.

Spillere inn: Mathias Arnkværn, Viktor Bemstrøm, Colton Leiter, Jonathan Andersen, Douglas Byrkjeland, Esbjørn Fogstad Vold, Jussi Tammela, Lucas Loob Trygg og Sebastian Åkesson

– Andersen, som er hentet fra svensk hockey, er spennende. Det er også Tammela. Han synes jeg var bra i Grüner. Jeg håper han tar nye steg i Ringerike.

Spillere ut: Mattias Petterson, Mathias Landa, Håkon Nilsen, Linus Rosdahl, Kristoffer Thomassen, Johnny Corneil, Vegard Faret, Even Tangen Fosse, Kenneth Pappalardo Gulbrandsen, Marius Carho Hansen, Colin Jacobs, Robin Haglund Mathisen, Reid Petryk og David Åslin

GA SEG: Jonas Grønstad ga seg som hockeyspiller da Lørenskog rykket opp. Foto: Trym Isaksen / TV 2

Lørenskog:

Spillere inn: Alexander Nilsson, Anders Iversen Haugum, Magnus Knutsen, Noah Aarthun, Felix Amundsen, David Gøransson, Kristoffer Thomassen, Christian Blomqvist, Tom Andre Christensen, Nicolai Eliesen, Vegard Faret og Theodor Steen Gulbrandsen

– Det er en ganske ung tropp. De har hentet fra nedre del av øverste divisjon eller fra topplagene i 1. divisjon. Det er mange unge norske spillere som forhåpentligvis skal ta steg. Jeg tror de skal få det tøft. Det er en keepersituasjon som skal bli veldig interessant å følge, sier eksperten.

Spillere ut: Theo Rooseboom de Vries, Kalle Rode, Anders Jonassen, Patrik Dalen, Marcus Ekberg, Jonas Grønstad, Andre Pappalardo Gulbrandsen, Fabian Hast og Vladislavs Nazarovs

TIL NABOKLUBBEN: Niclas Jessesen har byttet ut Sparta med naboklubben Comet. Foto: Carina Johansen

Comet:



Comet har et noe mer erfarent lag enn sin opprykkskollega Lørenskog.

Spillere inn: Arvid Ljung, Niclas Jessesen, Erik Hafstad Johansen, Anders Meisingset, Pelle Hedlund, William Kuisma, Axel Lindstrøm, Erik Strand Mostad og Alexander Thomas

– De har fått inn noen spennende spillere. Det er et par svensker man regner med at kan heve nivået. Jessesen er en stor back, som kommer fra Sparta. Han kan få en del spilletid og gjøre det bra, sier Aasland.

Spillere ut: Simon Zurawski, Calle Behm, Stian Aleksander Isachsen, Ulrik Løvdal, William Olofsson, Jesper Engebretsen, Alexander Kristiansen, Andreas Laschitza, Arrtu Niskakangas og Anders Poulsen