Har valgt bort toppklubber: – En plan vi har hatt

UTENLANDSPROFF: Gustav Willmann Borvik har snart spilt ti år i utlandet. Han møtte TV 2 på landslagssamling i København for et intervju. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Mange har sagt at det må være jævlig slitsomt for meg mentalt å starte på nytt hele tiden, men jeg har har ikke sett det på den måten. Det har vært planen, sier 24-åringen.

Etter at han som 14-åring flyttet alene til Sverige, har han vært innom en rekke klubber.

Det første året der la han og faren en tiårsplan.

I årene som har fulgt har den norske landslagsspilleren tatt noen utradisjonelle valg for å bli best mulig.

Flere ganger har han vraket tilbud fra bedre klubber enn de han har signert for.

Igjen har han tilbud fra noen av de beste ligaene, og nå er også planen i ferd med å sluttføres.

Til sommeren kan han forhåpentligvis ta det steget han har ventet på.

MANGE KLUBBYTTER: Gustav Willmann Borvik har spilt for åtte ulike klubber de siste ni årene. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Planen han har fulgt

– Fra jeg var 14 år har jeg vært innstilt på en ting. Det er å bli god, sier Borvik.

Samme året flyttet han alene til det svenske tettstedet Furudal, og ble med det en av de litt over 400 fastboende der. Der ble han del av et akademi med mange i samme situasjon.

Året senere flyttet han igjen. Da begynte han på planen han og faren hadde lagt.

– Alle klubbytter har vært en del av en plan vi la. Har det stått mellom to klubber, hvor det ene laget har vært litt bedre, så har vi alltid gått for det laget hvor det er muligheter for mest spilletid. Personlig utvikling har alltid blitt satt først. Jeg har nok tenkt litt annerledes enn mange andre som lokkes av at klubben skal være så bra som mulig og at det skal være størst mulig. Jeg tror kanskje ikke at du da får den beste personlige utviklingen, sier han.

Da han da signerte for Mora, hadde han tilbud fra bedre lag. Det har han stort sett hatt hver gang han har byttet klubb.

221227 Karlskogas Gustav Willman Borvik reagerar på domslut under ishockeymatchen i Hockeyallsvenskan mellan Karlskoga och Östersund den 27 december 2022 i Karlskoga. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN / COP 185 / FK0197 Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Den norske landslagsspilleren, som er halvt svensk, har bodd så lenge i Sverige at han stadig bruker svenske ord.

Siden han dro som 14-åring, har han stort sett bodd i Sverige og byttet klubber der, bortsett fra da han var i Finland.

De ni siste årene har han fått spilletid for åtte ulike klubber.

Vil ta neste steg

Nå er han 24 år og i løpet av året fyller han 25. Det betyr at tiårsplanen snart er fullført.

Borvik er også innstilt på å ta andre valg fremover.

Han legger ikke skjul på at han ønsker seg til SHL, den svenske toppdivisjonen.

Til sommeren går kontrakten med HockeyAllsvenskan-klubben Karlskoga ut.

FAST PLASS: Gustav Borvik var forrige uke på landslagssamling i K Foto: Fredrik Hagen, Norges ishockeyforbund

– Med tanke på planen dere la og valgene du har gjort så langt, er det naturlig å tenke at du bytter klubb til sommeren. Er det planen?

– Vi er i dialog med Karlskoga om neste år. Samtidig er det naturlig å se opp til SHL. Det er også en del av planen. Jeg er 24 år og målet er ta seg videre, men jeg er også åpen for å bli igjen i Karlskoga, svarer Borvik.

– Har du fått tilbud av andre klubber?

– Ja, det har jeg.

Tilbudene skal ha kommet fra klubber i andre europeiske toppligaer. Så langt har ingen SHL-klubber kommet med et tilbud.

Borvik har allerede seks SHL-kamper fra tidligere i karrieren. De fikk han da han spilte for J20-laget til Luleå, og fikk muligheten med seniorene.

I løpet av de neste ukene kommer det mer på tv2.no om Borvik og andre norske landslagsspillere sine karrierevalg.