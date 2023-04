Har tjent over 250 millioner kroner: – Jeg hadde ikke trengt å jobbe

Finalefest: Se Stavanger Oilers-Storhamar på TV 2 Sport 1 og TV 2 Play fra kl. 18.30

Kontrastene er enorme til stjernetilværelsen han i så mange år hadde i hjemlandet og nabolandet. Den hvor han levde ut drømmen i byer som Miami, Detroit og Toronto og sopte inn store summer.

Booth har tjent over 250 millioner kroner. Han har oppnådd nesten alt han drømte om.

Han kunne gitt seg og levd et komfortabelt liv med familien i varmere strøk, men han er sulten på mer og han har blitt glad i Norge.

38-åringen har ikke noe imot å skille seg ut. Han har delt kontroversielle meninger, og unnskylder seg ikke for den han er.

Han er observert i baris ute i bitende kulde gjennom vinteren, og i intervjuesonene etter kampene kommer han ofte ut i bar overkropp.

Booth gjør ting på sin måte. Det har tatt ham langt.

TREDJE KLUBB: David Booth er i sin tredje norske klubb. Han har tidligere spilt for Manglerud Star og Vålerenga. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

– En gave fra Gud

Hamar Arbeiderblad var først ute med å omtale hvor mye han har håvet inn gjennom karrieren.

Amerikaneren forteller at selv om kontoen er stor, så er det noe annet som driver han til å fortsette karrieren.

– Jeg hadde ikke trengt å jobbe, men det ville ikke ha føltes rett for meg å ikke gjøre noe med livet mitt som 38-åring. Man får så mye igjen for hardt arbeid. Jeg vil være et godt eksempel for barna mine, og vise at hardt arbeid lønner seg, smiler han.

Og nettopp mantraet, hardt arbeid lønner seg, er noe som er tydelig innprentet hos Booth. Retter man blikket mot 38-åringen, ser man en mann som er opptatt av å holde kroppen vedlike.

– Jeg mener at kroppene våre er en gave fra Gud, så jeg liker å ta vare på kroppen min. Igjen så handler det om mentaliteten rundt det å jobbe hardt.

STOR KARRIERE: David Booth jubler for scoring for Vancouver Canucks. Booth endte med over 500 kamper i verdens beste ishockeyliga, NHL. Foto: Ann Heisenfelt

– Det er ubehagelig å holde seg i form. Jeg tror det er bra for hodet med en sunn livsstil, sier han.

Han legger til at noe av det han først la merke til i Norge, var at folk holder seg i form på en annen måte enn hjemme på andre siden av Atlanterhavet.

– Vi ser ting her som vi aldri hadde sett i USA. Folk er på løpetur selv om det er is på veien eller kaldt ute. Folk i Oslo isbader om vinteren. Å holde seg sunn er en del av kulturen her. Det er litt derfor jeg liker å være her, sier han.

Store kontraster

Han trives godt i Norge, men livet i norsk ishockey er noe helt annet enn hva han opplevde under tiden sin i NHL.

– Jeg liker å spille her. Man slipper å reise langt for å spille bortekamper. Det er mer krevende å spille i NHL. Det ble mer en jobb der borte.

– Nå føler jeg at det er som jeg er en liten gutt igjen, og spiller hockey fordi jeg syns det er gøy. Jeg nyter å spille ishockey nå. Jeg trives bedre med å spille hockey nå enn jeg gjorde da jeg spilte i NHL, sier amerikaneren.

VIKTIG: David Booth trives godt i Norge og på Hamar. Amerikaneren er blant Storhamars viktigste spillere. Foto: Rodrigo Freitas

En av årsakene til at han nok en gang har tatt med familien til Norge, er hvor godt familien liker seg her.

– Vi får brukt veldig mye tid sammen. Her er det ikke så mange distraksjoner. Vi liker det veldig godt, sier han.

Kontroversielle meninger

Amerikaneren har tidligere gjort seg bemerket med kontroversielle synspunkter om blant annet klimaendringene, abortspørsmålet, våpenlovene i USA og vaksinering.

Tidligere delte han flere av meningene på sine sosiale medier. Det har han sluttet med.

– Jeg mener at det er for enkelt å bare bli komfortabel med å mene akkurat det samme som alle andre tror og aksepterer. Det krever litt mer mot å stå for noe som kan være mer upopulært.

– Det er ikke sånn at jeg angriper andre sine meninger. Jeg ønsker å kunne være en som tenker fritt, så elsker jeg en god debatt. Jeg tror vi kan gå oss litt fast i å angripe hverandres meninger, sier han.

FINALEKLAR: Mandag starter finaleserien mellom Storhamar og Stavanger Oilers. Foto: Rodrigo Freitas

Selv om han gjerne ønsker debatt og det å få synspunkter på sine meninger, ønsker han ikke lenger å ta det på sosiale medier.

– Det er bare så så mye du kan si på sosiale medier. Jeg vil ikke at det skal være sånn at folk føler at jeg angriper dem. Men jeg vil stå for det jeg mener, sier Booth.

– Ville vært fantastisk

I sitt første opphold i Norge spilte amerikaneren for Manglerud Star. Der var han med på en stor opptur. men laget var naturligvis langt unna å kunne kjempe om kongepokalen.

I sitt forrige opphold, forrige sesong, spilte han for Storhamars største rival, Vålerenga.

Heller ikke der fikk han løftet noen pokal.

Nå er han klar for finale med sin tredje norske klubb. Booth har tro på at eget lag kan slå den regjerende mesteren Stavanger Oilers.

– Det vil være kult for meg personlig å vinne, men av og til kan det være like fint å se gleden hos andre. Det er fint å se hvor glade de andre gutta blir og de følelsene hos supporterne. Det ville vært veldig gøy å kunne gi de denne seieren. For oss ville det vært en fantastisk måte å avslutte denne sesongen, sier Booth.