Har hatt hjerteproblemer under kamp – nå venter operasjon

I 2011 kjente han for første gang på symptomer. Hjerteproblemene har fulgt han siden, men helt frem til 2019 gikk det fint og det var sjelden pulsen steg på uforklarlig vis.

Da fikk han etter en sjekk av hjertet, ved EKG, påvist at han hadde atrieflutter i hjertets høyre forkammer. Det kan føre til at elektriske impulser fra høyre forkammer kan utløses mye raskere enn normalt.

I februar var Sparta-treneren åpen til TV 2 om at utfordringene har eskalert, og at han stadig oftere får uregelmessig hjerterytme.

Forrige sesong ble han nødt til å stå over oppgjør på grunn av problemene.

Nå har han allerede blitt nødt til å holde seg borte fra to oppgjør denne sesongen.

Problemene må behandles.

Nytt inngrep

Tirsdag drar han til Akershus universitetssykehus. Onsdag håper han at det igjen skal gjøres inngrep for å gjøre slutt problemene.

Da skal han forhåpentligvis til ny ablasjon, som er en behandling som gjøres ved hjelp av elektriske støt.

– I det siste har det eskalert, både i hyppighet og lengden på det, sier han.

Han skulle egentlig til Rikshospitalet tidligere i høst, men det ble utsatt.

– Nå når det kommer hyppigere og med litt lengde, føler jeg at jeg blir mer sliten og trøtt. Det har ofte vært da jeg har hvilt at flimmeren har kommet, men nå har jeg hatt det midt på dagen, under kamp og trening. Da har jeg de to siste kampene valgt å være hjemme, både av hensyn til meg selv og spillerne. Det er kanskje ikke fornuftig å ha en trener med veldig høy hjertefrekvens i boksen, sier Spartas hovedtrener.

POSITIV: Sjur Robert Nilsen holder humøret oppe, tross hjerteproblemer og ventende ablasjon. Foto: Berit Roald

Etter forrige ablasjon uteble problemene i halvannet år. Nå Nilsen at han blir kvitt problemer for godt.

Håper å rekke kamp

– Blir du redd?

– Nei, jeg blir ikke redd, men man begynner å tenke litt. Det er ikke noe ålreit. Tidligere har det gitt seg ganske tidlig. Nå synes jeg det har pågått i litt lengre tid. Hjertet har vært veldig urolig, svarer han.

Spesielt de siste månedene har han stadig oftere opplevd at pulsen har steget på ukontrollert vis.

Til tross for inngrep onsdag, har han ambisjoner om å rekke kampen torsdag. Da tar Sparta imot Vålerenga.

– Jeg har et håp om å kanskje være tilbake i full jobb allerede torsdag, sier han.