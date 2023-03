– Jeg syns den er streng selvfølgelig, Dahlberg kommer langt ut, det kan være en to-minutter, men det er absolutt ingenting jeg gjør med vilje. Jeg har aldri sett en matchstraff på noe sånt, sier Vålerenga-spiller Tobias Lindström.

Lindström gikk i en duell med Frisk-spiller Alexander Bonsaksen, og spillerne dundret inn i Dahlberg. Etter at dommerne fikk se situasjonen på video valgte de å sende Lindström i dusjen. Det kom overraskende på TV 2s hockeyekspert Jesper Hoel.

– Det er ingen tvil om at Dahlberg ble truffet, Lindström treffer hjelmen med hansken der. Den er tvilsom. Jeg syns det er strengt med matchstraff, sier Hoel.

Lindström forteller at han skulle drive inn mot mål, da han krasjet inn i Dahlberg.

– Jeg var langt utenfor målgården, så kommer han ut. Jeg hadde Bonsaksen i ryggen også, så da blir det trangt, forklarer han.

– Da vet jeg ikke hva de holder på med

– Det har vært mye debatt rundt Player Safety og karantener så langt i sluttspillet, er du redd for at du kan få karantene etter dette?

– Jeg får håpe at jeg ikke får det, men man skal aldri si aldri. Det hadde vært merkelig, sier Lindström.

– Hva tenker du hvis du ikke får spille på torsdag?

– Da vet jeg ikke hva de holder på med, men vi får se.

Også Vålerenga-trener, Fredrik Andersson, er klar på hva han syns om at spilleren ble sendt av banen.

– Dommerne gjør sitt beste, men du har en back som dytter han, og keeperen står utenfor målgården, vi lærer alle å drive på mål, hvor skal han være? Jeg håper at det blir med denne matchstraffen, sier Andersson.

Frisk yppet seg

Vålerenga - Frisk Asker 6-2

Etter en tam første halvdel av første periode fikk Frisk muligheten i overtall. Det skulle de få betalt for. Hampus Gustafssons skudd ble styrt inn av Fredrik Bjørndal, og Askerbøringene var i ledelsen.

Fem minutter senere var det hjemmelaget som fikk prøve seg i overtall. Der sendte Mathis Olimb pucken i retning Tommi Taimi. Finnen klinte til, og sendte pucken bak Nicklas Dahlberg i Frisk-målet, til stor jubel på Jordal Amfi.

Like før pause var Bjørndal frempå igjen da han stjal pucken fra VIF-keeper, Mitch Gillam. Bjørndal rundet målet, men mistet pucken da han skulle sette den i det åpne buret, og lagene gikk til pause på stillingen 1-1.

Andre periode så lenge ut til å bli en målløs affære. Men med drøye seks minutter igjen av perioden fikk Frisk Asker til slutt pucken i mål.

Thomas Valkvæ Olsen sendte pucken i tverliggeren. Pucken spratt på mållinjen, og Bobby Macintyre pirket inn returen for gjestene.

Tidlig i tredje periode skulle Vålerenga slå tilbake. Rasmus Ahlholm tok skuddet, pucken gikk via en Frisk Asker-kølle og i mål. Dermed var det likt på Jordal.

Kort tid etter snudde Vålerenga kampen, da Filip Lalande sendte hjemmelaget i ledelsen med 3-2.

4-2 kom ved Pontus Finstad. Før Jørgen Karterud la på til 5-2 for VIF.

Samme mann styrte inn 6-2 for Vålerenga, som også ble sluttresultatet. Vålerenga leder dermed 3-0 i kamper, og kan avgjøre kvartfinalen på torsdag.

Sparta - Stjernen 5-1

Bortelaget måtte klare seg uten to av sine fremste offensive spillere, J.J Picchinich, og Alex Dostie, da de stilte til tredje kamp i kvartfinaleserien mot erkerival Sparta.

Stjernen, som lå under 2-0 i kampserien før dropp, virket motiverte i Sparta Amfi, tirsdag, og allerede etter to minutter av første periode viste Stjernen at de var på hugget. Et slagskudd fra Kevin Davis snek seg forbi Sparta-keeper Tobias Normann, og bortelaget var i føringen.

I første periode mellom Sparta og Stjernen fikk vi nok en stygg situasjon i kvartfinale-seriene av Fjordkraft-ligaen, da Spartas Sondre Ahlsen taklet Stjernen-kaptein Brendan Ellis.

Sparta-spilleren gikk inn med albuen først, og traff hodet til Ellis som ble liggende nede, men kunne fortsette kampen.

Dommerne så taklingen på video og tok seg god tid, men bestemte seg til slutt for å sende Ahlsen i dusjen med matchstraff.

Det så lenge ut til at bortelaget skulle ta med seg ledelsen inn i garderoben, men med sekunder igjen av perioden våknet Spartas Sebastian Selin, som utliknet for gjestene.

Kort tid etter hvilen var Selin frempå igjen, og sendte vertene i føringen med et kjapt håndleddsskudd.

Lagene kom til flere store sjanser i perioden, men det ble ikke flere scoringer før andre periode var over.

I tredje periode stakk Sparta virkelig ifra, og vant 5-1 på hjemmebane. Sarpingene har dermed matchball før kamp fire på torsdag.

Storhamar - Manglerud Star 5-0

Storhamar hadde to seiere mot Manglerud Star å se tilbake på før kveldens kamp. De gikk i ledelsen også hjemme på Hamar i kveld.

Peter Quenneville gjorde 1-0 etter halvspilt første periode, før Anton Karlsson doblet ledelsen tre minutter senere.

I andre periode økte nevnte Quenneville til 3-0 for Storhamar.

I tredje periode økte Anton Karlsson til 4-0 for hjemmelaget. Like etter satt David Booth inn 5-0 for Storhamar, som kontrollert vant kampen.

Storhamar leder dermed 3-0 i kamper og kan gå videre i sluttspillet med seier på torsdag.

Stavanger Oilers - Lillehammer 13-0

Seriemesteren ledet 2-0 i kamper før pucken ble droppet i DNB arena.

Oilers fortsatte kampserien der de slapp, da Tommy Kristiansen gjorde 1-0 i overtall etter syv minutter.

Samme mann la på til 2-0 kort tid etter.

Årets spiller i Fjordkraft-ligaen, Martin Lefebvre, gjorde 3-0 for Oilers, før Greg Mauldin økte til 4-0.

Christoffer Karlsen la på til 5-0 for hjemmelaget like før pause, og Oilers hadde full kontroll på kampen.

Oilers ga seg ikke før kampen endte hele 13-0, og kan dermed ta seg videre til semifinalen med seier på torsdag.