– Håper han drar til utlandet

Tobias Normann (21) har fått muligheten som målvakt for Sparta. Den muligheten har han virkelig tatt vare på.

Sparta-trener Sjur Robert Nilsen oppsummerer det fint:

– Jeg håper vi har han i et år til i Sparta, men så håper jeg han drar til utlandet. Såpass god er han, og som landslagsspiller blir det naturligvis en økt oppmerksomhet rundt han også. Jeg mener det er fortjent at han ble tatt ut der.

For det er realiteten for 21 år gamle Tobias Normann per dags dato. 21-åringen kom til Sparta etter å ha gått på videregående skole i Sverige kombinert med hockey-spill.

I år har målvakten fått muligheten som førstevalg i Nilsens Sparta. Normann, som egentlig er Fredrikstad-gutt, har en slående høy redningsprosent i Fjordkraft-ligaen i år. Den viser hele 94,1 prosent.

– Det er høyt, men det er lenge igjen. Det pleier å jevne seg ut, men man vil jo selvsagt ha best mulig statistikk å vise til. Det viktigste er uansett å vinne og om vi fortsetter slik vi har gjort til nå, blir begge deler bra, sier Normann til TV 2 og legger til:

– Jeg vil jo aller helst ikke slippe inn et eneste mål til, men det er jo ikke realiteten.

Normanns prestasjoner har gjort at han i november har blitt kåret til månedens spiller av TV 2s eksperter. I november kan Normann se tilbake på seier i seks av seks kamper og en spinnvill redningsprosent på 96,19. På de seks kampene ble det kun firebaklengsmål.

Normann kom til Sparta etter at han var ferdig på videregående skole og hockey-spill i Sverige. Nilsen forteller da om en gutt som kom inn med litt lave skuldre etter en liten knekk i Sverige hvor alt ikke gikk på skinner.

Nå beskriver han Normann som kanskje sin viktigste spiller.

– Målvakt er kanskje den mest utakknemlige rollen i laget. Det er på en måte en individuell idrett i en lagidrett. Men jeg vil også si at målvakten er den viktigste i et lag.

GRUNN TIL Å SMILE: Sjur Robert Nilsen er svært fornøyd med å ha 21-åringen mellom stengene. Foto: Carina Johansen

Han beskriver Normann som en dyktig treningsspiller. Da TV 2 møtte 21-åringen tidligere denne uken hadde han gjennomført to økter på isen og én økt på styrkerommet.

– Jeg tror man får resultat gjennom hardt arbeid. Man må ha fokus på det man kan kontrollere som er gratis. Man må gjøre jobben og tro på seg selv. Og så er jeg heldig å spille med med en ambisiøs gjeng. Det er et fint sted å være, sier Normann og smiler.

Gjennom hele intervjuet har Normann et veldig stort fokus på å rose laget og ikke seg selv.

– Hvorfor det?

– Jo, altså jeg gir meg en klapp på skulderen. Arbeidet man har lagt ned gir resultater, men kan ikke hvile på det. Jeg er ikke i nærheten uten de fantastiske lagkameratene jeg har her i Sparta.

Det var som 8-åring han for første gang sto som målvakt på isen. Han beskriver det som kjærlighet ved første blikk og siden har han jobbet for å bli best mulig.

Det resulterte i at han nylig ble tatt ut til A-landslaget for første gang. Tidligere har han vært innom flere aldersbestemte landslag.

– Det var utrolig hyggelig å få den beskjeden. A-landslaget er stort og noe helt spesielt. Det er gutta vi hele tiden har sett opp til. Målet er å bli så god som jeg kan bli og da er dette kult. Samtidig er det noe man gjør seg fortjent til og jeg håper jeg kan fortjene å være med videre.