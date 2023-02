Gulltreneren har sagt opp: – Noe har endret seg

– Jeg fikk ikke noe grunnlag, og har heller ikke bedt om det. Jeg har ikke noe ønske om å gjøre dette til en sak om meg. Om de mener dette er best for landslagene, så aksepterer jeg det. Men noe har endret seg, for jeg følte meg veldig ønsket i begynnelsen, sier Anders Gjøse til TV 2.

Gulltreneren som i desember ledet U20-landslaget til seier på hjemmebane og opprykk til det gjeveste selskapet, var også en del av A-landslaget.

Etter opprykket fikk han beskjed om at han ikke lenger skulle jobbe med A-landslaget under VM, selv om det står i kontrakten hans med Norges Ishockeyforbund. Den beskjeden fikk han av landslagssjefen under et planleggingsmøte.

Det er denne avgjørelsen han hevder at han ikke har fått eller bedt om grunnlaget for.

Nylig sa han opp sin stilling.

U20-landslagssjef, Anders Gjøse, har sagt opp sin stilling i Norges Ishockeyforbund. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Utelukker ikke VM-rolle

– Avgjørelsen er sammensatt. Først og fremst handler det om at jeg savner å være tettere på trenerkollegaer og spillere i hverdagen. Det har vært en veldig givende rolle når det er samlinger, men i mellom blir det mye arbeid på egenhånd. Det passer meg ikke helt, sier den tidligere hovedtreneren i Storhamar.

– Hva tenker du om å ikke skulle være med U20-landslaget til A-VM?

– Selvfølgelig er det leit, først og fremst fordi gjengen som skal spille A-VM i stor grad består av spillere som var med å rykke opp. Det var en veldig givende gjeng å jobbe med. Men døra for U20-VM er ikke helt lukket. Vi har en dialog rundt hvordan jeg kan være med dersom det passer inn i min nye rolle. Men jeg ser at det kan bli vanskelig dersom jeg får hovedansvaret for et lag i Fjordkraft-ligaen, svarer Gjøse.

Med det åpner han for å bli hovedtrener for et lag i Fjordkraft-ligaen. TV 2 kan erfare at Gjøse den siste tiden har vært i møter med Stavanger Oilers. Dette vil hverken Gjøse eller klubben bekrefte.

– Jeg vil ikke kommentere navn i prosessen med å ansette ny trener. Vi har mange navn på blokken, og jobben med å korte ned listen til de mest aktuelle kandidatene begynner først om noen uker, i og med at jeg er på reise nå, sier sportssjef i Stavanger Oilers, Pål Higson.

– Langsiktig vurdering

Landlagssjef og topphockeysjef, Tobias Johansson, sier til TV 2 at Norges Ishockeyforbund ønsket å bruke Gjøse som en ressurs rundt U18-landslaget, fremfor A-landslaget. Ifølge Johansson handlet beslutningen om en langsiktig vurdering.

– Vi er et lite forbund og må gjøre prioriteringer med de ressursene vi har. Vår vurdering var at vi ville få mer ut av Anders ved å bruke han på samlingene rundt U18-landslaget før deres VM, så de får optimale forutsetninger til å beholde plassen i A-VM. Det vil være utrolig positivt for norsk hockey, forteller han.

Landslagssjef, Tobias Johansson, sier at han ønsket å få mer ut av Gjøse ved å bruke han rundt U18-landslaget frem mot VM. Foto: Ole Martin Wold / NTB Foto: Ole Martin Wold

Landslagssjefen er tydelig på at det er synd at ishockeyforbundet nå mister Gjøse.

– Det er klart at det er veldig synd å miste en god, og ikke minst dyktig kollega. Jeg skulle gjerne hatt med Anders videre, men slik ble det ikke nå. Det er baksiden av å ha min rolle. Noen ganger må man dessverre ta beslutninger som gjør at enkeltpersoner blir skuffet, selv om intensjonen vår er å skape best mulig utvikling.

Sportssjef i Norges Ishockeyforbund, Petter Salsten, bekrefter til TV 2 at de er i dialog med Gjøse om å kunne fortsette som U20-landslagstrener, men at det avhenger av hva slags rolle Gjøse får videre.